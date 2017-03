Guler: Posle poraza od Zvezde mnogi su pomislili da smo odustali od Evrolige

"Poraz u Beogradu se nadovezao na poraz u turskom kupu, i ostavio nas je u lošem stanju, ali smo uspeli da se oporavimo", kaže najbolji igrač turskog velikana

Neverovatna transformacija i pravo košarkaško čudo. Tako se može opisati prošlonedeljno slavlje Galatasaraja nad Real Madridom, koje je stiglo samo nekoliko dana nakon ubedljivog poraza ekipe Ergina Atamana od Crvene zvezde u dvorani Aleksandar Nikolić.

Turskom velikanu to je bilo tek osmo slavlje u elitnom takmičenju, a Kraljevskom klubu šesti poraz.

"Znam da će neki biti iznenađeni, ali istina je da smo dominirali veći deo utakmice. Real Madrid je promenio svoju odbranbenu strategiju u četvrtoj četvrtini i počeo da pogađa neke teške šuteve, vratili su se u igru i posle došli do vođstva, ali mi smo kontrolisali veći deo utakmice. Ovaj meč je stigao posle poraza na gostovanju od Crvene zvezde i neki ljudi su pomislili da smo odustali od Evrolige u ovoj sezoni, ali ova pobeda je pokazala svima da još uvek možemo da se takmičimo na košarkaškom terenu", rekao je Sinan Guler u blogu na sajtu Evrolige.

Veliko slavlje u tom meču bi moglo da bude od velikog značaja na planu samopouzdanja do kraja sezone.

"Skupili smo se 40 minuta i igrali košarku na način koji nam je potreban da savladamo Real Madrid. Skloni smo oscilacijama u određenim situacijama, a u nekim utakmicama smo psihološki padali. Poraz u Beogradu se nadovezao na poraz u turskom kupu, i ostavio nas je u lošem stanju, ali smo uspeli da se oporavimo i dođemo do velike pobede. Naši navijači su nezamenjivi. Oni su to pokazali u prošlogodišnjem finalu Evrokupa i većini mečeva ove sezone u Evroligi. Daju nam neverovatnu pomoć, njihova podrška motiviše sve igrače", rekao je najvažniji igrač Galatasaraja u ovoj sezoni.

(FOTO: Star Sport)