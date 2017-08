Hajduk ide na noge Evertonu!

Novi izazov za Splićane, dok Ronald Kuman želi rutinske pobede

Veličina slova A A A

Dok su Dinamo i Osijek mogli da trljaju ruke posle žreba za plej-of Lige Evrope, Hajduk ni na poslednjoj stepenici pred ulazak u grupnu fazu sportska sreća nije pomazila. Pošto su i u drugom i u trećem kolu kao nosioci dobijali nominalno gotovo najteže protivnike (Levski, Brondbi), Splićani su i u poslednjoj fazi dobili najjače ime na talonu - Everton.

Družina sa Gudison Parka rešila je da ove sezone napravi rezultatski iskorak, pa je Ronald Kuman promešao karte. Prodajom Romelua Lukakua u Mančester junajted, Đerara Deulofeua u Barselonu, te Toma Kleverlija u Votford ukupno je inkasirano više od 106.000.000 evra. A onda se krenulo u veliki šoping.

Kupljeni su štoperi Majkl Kin iz Barnlija, golman Džordan Pikford, napadač Sandro Ramirez iz Malage, te ofanzivni vezista Ajaksa Davi Klasen, pa najveće pojačanje ovog leta - odbegli sin Vejn Runi, koji se nakon 13 godina na Old Trafordu u dresu Mančester junajteda vratio kući i odmah tresao mrežu na otvaranju Premijer lige, u pobedi nad Stoukom rezultatom 1:0.

MOZZART KVOTE

6507: EVERTON - HAJDUK, 21.05

Splićani su doputovali u Liverpul oprezni, ali uvereni da mogu do pozitivnog rezultata na Gudisonu, što bi na već rasprodatom Poljudu naredne sedmice ostavilo tračak nade. Englezi su do plej-ofa stigli s dve rutinske pobede nad slovačkim Ružomberokom (dvaput po 1:0), a stiče se utisak da i ovde na sličan način, bez mnogo stresa, žele da izbore ulazak u grupnu fazu. Taj poduhvat je Evertonu važan jer bi ova ambiciozna selekcija rado da ponovi prošlosezonski uspeh Mančester junajteda i dođe do mesta u Ligi šampiona. Činjenica je da im je čak i put do titule u Ligi Evrope lakši nego staza kojom bi trebalo da se probije kroz paklenu konkurenciju u Premijer ligi.

Opet, Osijek je nedavno pokazao da se protiv izrazitih favorita i te kako može boriti, ako se iskoriste prilike. Hajduku strašno nedostaje prvi napadač i najbolji strelac HNL iz prošle sezone Marko Futač zbog ozbiljne povrede i neće ga biti sve do proleća, što će izazvate značajne koncepcijske promene u igri. Pod upitnikom su i nastupi Ercega, Borhe Lopeza i Frana Tudora.

I Everton ima svoje probleme. Van kadra su Ros Barkli, Šejmus Kolmen, Funes Mori i Sandro Ramirez, dok u ekipi neće biti ni rekordnog pojačanja Gilfija Sigurdsona.

Ono što bi moglo donekle da obraduje Splićane je činjenica da je Everton u prve tri zvanične utakmice pokazao da su još dosta usporeni i bez jasne projekcije igre, koju tek uvežbavaju. Za to nemaju mnogo vremena.

EVERTON (3-4-2-1): Pikford - Kin, Jagjelka, Vilijams - Kalvert Luin, Bejns, Šnajderlin, Gaj - Miralas, Klasen - Runi.

HAJDUK SPLIT (4-3-2-1): Stipica - Juranović, Karbonijeri, Nižić, Memola - Savas, Radošević, Hamza - Vlašić, Erceg - Ohandza.

(FOTO: Action Images)