Hajnkes: Da iskopiramo Real Madrid

"Ekstremno sam impresioniran načinom na koji rade", kaže trener Bajerna

Novi trener Bajerna iz Minhena Jup Hajnkes smatra da je model poslovanja Reala iz Madrida idealan put za sve top evropske klubove.

Iskusni nemački stručnjak zamenio je na kormilu Bavaraca smenjenog Karla Ančelotija, a predvodiće šampione Nemačke do kraja sezone posle čega zaista odlazi u penziju.

"Ekstremno sam impresioniran Realom iz Madrida i načinom na koji rade. To je klub čiji put razvoja moramo slediti", podvukao je Hajnkes u intervjuu za španski As.

Legendarni trener je spreman za debi na klupi Bavaraca protiv Frajburga u subotu.

"Zamenio sam fantastičnog trenera i divnog čoveka (Ančelotija) kojem se mnogi dive za sve što je postigao u bogatoj karijeri. Moj cilj je da nastavim stazom uspeha po jasnom planu koji je zacrtan, a uveren sam da će se tim ubrzo popraviti. Nisam se vratio trajno u Bajern, tu sam samo do kraja sezone, a posle toga idem u penziju."

Primarno mu je da podigne formu Tomasa Milera.

"Postoje fudbaleri poput njega koji ne iskazuju potpuni potencijal, a to je preko potrebno Bajernu u ovom trenutku. Nije važno ko je kriv što je Tomas 'pao' bitno je da bude onaj stari", poručio je Jup Hajnkes.

