Halo, ovde Žoze Murinjo! (VIDEO)

Možda biste očekivali da će se Žoze Murinjo naljutiti na novinara čiji je telefon prekinuo tok konferencije za medije posvećen duelu Mančester Junajteda i Liverpula. Ipak, to se nije dogodilo. Murinjo je uzeo telefon i javio se.

Sa druge strane je bio neko iz redakcije Tolk Sporta, ko je želeo da dobije svog kolegu koji je bio na terenu. Ispostavilo se da je to telefon novinara Dominika Mekginisa koji je sramežljivo uzeo telefon, poručio kolegi da mora da prekine i vratio se na stolicu.

Murinjo je potom nastavio konferenciju, odgovarao na pitanja novinara i tražio od navijača da budu važan faktor u utakmici.

Takođe, počeo je da igra svoje "igrice".

"Nisam siguran da je Klop tako miran kao ja. Verujem da nas dvojica kao i svi drugi menadžeri u ligi volimo da pobeđujemo. Svako ima svoj poseban karakter, svoj stil treniranja, liderstva".

Novinari su ga pitali da li je i dalje u formi pa da može da istrči sprint kao što je to uradio 2004. godine kada je Porto izbacio Mančester Junajted iz Lige šampiona?

"Da, mogu da trčim tako. Problem je dati pobedonosni gol u poslednjem minutu. Ali, da, mogu i dalje da trčim, to nije problem", rekao je Murinjo.

Utakmica između Mančester Junajteda i Liverpula igra se u nedelju od 17 časova.

