Hamilton i Fetel kuvaju uzbudljive kvote u katalonskom kotliću VN Španije

Merecdes u šampionatu konstruktora beži Ferariju samo za bod, a Fetel koji danas vredi MOZZART kvote 3,00 ima prednost od 13 ponena u odnosu na Hamiltona! Britanac je na pol-poziciji, pa tip na njegovu pobedu nosi koeficijent 1,65

Đavoli su umešali prste u rane šampionske planove Luisa Hamitona. Od kada je Sebastijan Fetel, odnosno Ferari počeo da firca Mercedesove ideje o dominaciji, nemir vlada u duši Britanca. Luis je prvi put je svojski kiksnuo u Rusiji, a za Barselonu ga ne vežu baš neke uspomene! Da li je zato po zakonu verovatnoće realno očekivati da nedeljnih 66 krugova na stazi Katalunja bude dovoljno za Hamiltonovo dizanje iz nokdauna? On je vlasnik pol-pozicije i MOZZARTOVE kvote 1,65 na pobedu, odnosno 1,17 na plasman od prvog do trećeg mesta.

Kladilačka intuicija na ovo pitanje odgovara potvrdno i nagovara na njegovog „keca“, ali mi nećemo da se bavimo nagađanjima. Ferari je tradicionalno sjajan u Barseloni. Tako beše i prošle godine kada su Kimi Rajkonen i Sebastijan Fetel sa tada slabašnim Skuderijinim bolidom stigli do drugog i trećeg mesta. Do toga je došlo nakon što je koškanje Hamiltona i Rozberga slupalo bolide i nade Mercedesa koji je u propalim planovima tipovao i na dve jako zgodne DRS zone. Sudar, sudbina ali i hrabrost vozača Red Bula su hteli drugačije. U F1 orbitu se vinuo Maks Verstapen, novajlija u ekipi Red Bula. Zato konstatujemo da je upravo on konkurentan za plasman na podijum, ali samo ako ovogodišnji „RB 13“ bolid izdrži oštar takmičarski tempo koji je potreban Verstapenu i Rikardu na VN Španije.

Konkretan zaključak bi se odnosio na to da verovatno neće pogrešiti onaj igarč koji se nada da bi se na podijimu mogli naći Hamilton i Fetel, ali i Kimi Rajkonen,vlasnik najbržeg katalonskog kruga još od 2008 godine. To je MOZZARTOVA igra koja se odnosi na plasman i nosi znak „1-3“! Nama omiljeni „kec“ za Sebastijana Fetela vrednuje se MOZZARTOVIM koeficijentom 3,00. Naravno, važno je napomenuti i da su naveće šanse za pobedu u rukama vlasnika pol – pozicije. Ipak, treba biti obazriv jer će po svemu sudeći danas u 14.00 pbednika presuditi start, odnosno prvi krugovi trke za VN Španije.

GENERALNI PLASMAN

1. Sebastian Fetel (Ferari) 86

2. Luis Hamilton (Mercedes) 73

3.Valteri Botas (Mercedes) 63

4. Kimi Rajkonen (Ferari) 49

5. Maks Verstapen (Red Bul ) 35

6. Danijel Rikardo ( Red Bul) 22

7. Serhio Perez (Fors Indija) 22

8. Filipe Masa (Vilijams) 18

9. Karlos Sajnc (Toro Roso) 11

10. Estaban Okon (Fors Indija) 9

PLASMAN KONSTRUKTORA

1. Mercedes AMG Petronas 136

2. Skuderija Ferari 135

3. Red Bul 57

4. Fors Indija - Mercedes 31

5. Vilijams – Mercedes 18

POBEDNICI VN ŠPANIJE

2016. Maks Verstapen (Red Bul)

2015. Niko Rozberg (Mercedes)

2014. Luis Hamilton (Mercedes)

2013. Fernando Alonso (Ferari)

2012. Pastor Maldonado (Vilijams Reno)

Piše: Miloš Milić

(Foto: Action Images)