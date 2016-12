Haubica Vilbekin! Darušafakino upozorenje Feneru - neće Evroliga sama da se osvoji (VIDEO)

Većina ljubitelja košarke izdvojiće baš Fenerbahče kao prvog favorita za osvajanje Evrolige, ali ako Željko Obradović želi da uz svoje ime prišije i devetu zvezdicu namenjenu šampionu Starog kontinenta moraće da iz glava igrača izbije sve bubice koje im skreću pažnju sa terena. Rano je za konačne prognoze, ima i do povreda, ali tim Fenerovog kvaliteta morao bi da posle 13 kola ima bolji učinak od osam pobeda i pet poraza. Ovaj poslednji mu je večeras u Istanbulu nanela raspucana Darušafaka sa Skotijem Vilbekinom i Vilom Klejburnom u glavnim ulogama - 71:64 (20:18, 17:17, 13:13, 21:16).

Vilbekin je sa 22 poena bio najefikasniji igrač utakmice, Klejburn je pomogao sa 20, imao je i sedam skokova za indeks uspešnosti 24. Međutim, Vilbekinovi koševi padali su u trenucima kada je Darušafaka lomila protivnika.

I kada je u četvrtoj deonici, nedugo pošto je Kostas Slukas sa šest vezanih poena uspeo da vrati Fener sa 37:48 na 48:50, odgovorio sa sedam uzastopnih poena za Darušafakin beg na 58:54. I kada je minut i po pre kraja pogodio verovatno i odlučujuću trojku, njegovu treću iz pet pokušaja, za 67:60 i definitivan slom Fenerovog otpora.

U poraženom timu, Slukas je bio košgeterski najraspoloženiji sa 16 poena, Ekpe Judo je odskočio sa 15, ali i sedam skokova, Bobi Dikson je dodao 10. Pero Antić je postigao sedam poena, Nikola Kalinić dva, Jan Veseli je na terenu proveo samo 15 minuta i zaustavio se na sedam koševa.

Premalo za raspoloženu Darušafaku, koja je stigla i do sedme pobede i potvrdila da i te kako razmišlja o plej-ofu.

