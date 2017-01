HE(ČE)ROJ!

Pobeda Partizana u poslednjoj sekundi na gostovanju Šarlroa - 65:63

Partizan ne zna bez drame! Na gostovanju Šarlroa crno-beli su slavili s 65:63 pogotkom Vila Hečera u poslednjem napadu utakmice. Sve se rešavalo u poslednjem minutu, Šepard je pogodio dvojku, a potom je Hečer uzvratio pogotkom uz faul. Potom je Liber promašio, da bi Partizan imao poslednji napad. U njemu su crno-beli imali sedam sekundi, a Hečer je pogodio flouter!

Utakmica za infarkt. Partizan je ovom pobedom obezbedio prolazak u plej-of, a ima dobre šanse i za drugo mesto na tabeli.

U prvom poluvremenu smo gledali tesnu utakmicu, a glavna figura bila je Dževon Šeperd (ukupno dao 31 poen na utakmici). Kanađanin je u prvih 20 minuta dao 20 poena i time je držao svoj tim u egalu. Sa druge strane dobro je igrao Koprivica, a bilo je evidentno da su crno-belima nedostajali igrači na nižim pozicijama poput Frenka Robinsona, Vanje Marinkovića i Branislava Ratkovice, pa je dosta više mesta i minuta dobio Stefan Pot.

Imao je Partizan neke dobre akcije spuštajući loptu unutra, ali i šut za tri poena 1/11 bio veliki problem u prvom delu utakmice.

Pokazao je Šarlroa da je nezgodna ekipa koja igra sa dosta tempa, a takvu igru je Partizan mekanijom odbranom i dozvoljavao pa su domaći došli do dosta lakih poena u kontranapadu, a sve je to dovelo Spiru do vođstva 34:30 posle prvih 20 minuta igre.

Na startu drugog dela tek su crno-bela kola krenula nizbrdo. Birčević je već na startu drugog poluvremena sam imao šest izgubljenih lopti. U tim momentima je Šarlroa otišao na 13 razlike. Partizan je dosta grešio u tim momentima, domaće nastavio da predvodi Šepard i sve u svemu crno-beli su bili na dobrom putu da, doduše oslabljeni, zabeleže novi poraz u Ligi šampiona.

Ipak, u poslednjih 10 minuta Partizan se probudio. Uključujući treću deonicu napravio je seriju 17-2 i tu se pojavila šansa da se crno-beli ipak vrate u Beograd sa punim plenom. Veličković i Andrić su počeli da pogađaju i došli smo do rezultatske klackalice.

Na kraju, na već opisan način - Partizan je slavio! Strašan potez Hečera koji do samog kraja utakmice nije mogao ništa da pogodi. Ali je uspeo da da ono najvažnije!

Sledeći meč ekipa Aleksandra Džikića igra u sredu 18. januara protiv AEK-a na domaćem terenu.

LIGA ŠAMPIONA: Šarlroa - Partizan 63:65 (20:14, 14:16, 17:14, 12:21)

Dvorana: Spirudom

ŠARLROA: Liber 8, Fusek, Lambot, Marnegrav, Haris, Godo 4, Bouman 10, Kasero, Bouman, Kasero, Šeperd 31, Kemp, Švarc 6, Tumba 4

PARTIZAN: Vrabac 11, 6sk, Jovanović, Tanasković, Veličković 11, Majstorović, Birčević, Koprivica 8, Andrić 14, Hečer 4, Pot 2, Karahodžić 6, Luković 9

(FOTO: MN Press)