Hjustonov megalomanski plan: Lebron + CP3 + Harden!

Da li je na pomolu rađanje novog supertima?

Ostanak u Klivlendu ili odlazak u Los Anđeles Lejkerse? Još od letos, tačnije od trenutka kada je Kajri Irving odlučio da okrene novi list u karijeri i sreću okuša u Bostonu, jedna od glavnih tema američkih košarkaških medija glasi - šta će biti sa Lebronom Džejmsom?

Najbolji košarkaš današnjice ušao je u poslednju godinu ugovora sa Kavalirsima i od narednog leta mogao bi da bude slobodan u izboru nove sredine, a najčešće se pominje da Lejkersi spremaju prostor za dolazak Kralja Džejmsa.

Ipak, poslednjih dana Teksasom je počela da kruži priča koja je zapalila maštu brojnih košarkaških zaljubljenika, a posebno navijača Hjustona. Prema saznanjima uglednog portala ESPN, vrhuška Raketa postavila je kao glavni cilj da narednog leta napadne Džejmsa svim silama i tako stvori novi supertim!

Da bi cela priča bila potpuna, kompletan plan ima i svoj drugi deo - da se potpiše dugogodišnja saradnja sa Krisom Polom!

Jedan od najboljih plejmejkera novijeg košarkaškog doba stigao je u srce Teksasa letos posle rastanka sa Los Anđeles Klipersa, a otkako je Džejms Harden dobio veliko pojačanje Hjuston ima trenutno najbolji skor u celoj ligi. Naravno, to ništa ne treba da znači, ali samo pokazuje da uprava Hjustona ima najviše ambicije. A njih bi mogla da ostvari ukoliko kapariše najboljeg u 21. veku.

Naravno, takav plan nosi svoje posledice, pa će tako Hjuston morati da žrtvuje još nekoliko igrača kako bi skrojio ubojiti triling.

Isti izvor napominje da je Generalni menadžer Roketsa Deril Mori spreman da uđe u proces razgovora sa Džejms ukoliko se stvore pravi uslovi za tako nešto, dok je novi vlasnik kluba Tilman Fertita nedavno izjavio da je spreman da plati i dodatni porez na luksuz kako bi u istoj opremi video trojicu neverovatnih košarkaša. Sve sa ciljem da šampionski prsten zasija i u Hjustonu.

Praktično još od trenutka kada je sklopljen strašan triling Kari - Durant - Tompson, NBA klubovi gotovo bezuspešno pokušavaju da kreiraju još jedan supertim koji bi se ravnopravno suprotstavio Golden Stejtu.

Oklahoma je ovog leta spojila Rasela Vestbruka sa Polom Džordžom i Karmelom Entonijem, Klivlend je Irvingov odlazak pokušao da nadomesti angažovanjem Ajzee Tomasa i Derika Rouza, ali je klub dobio samo probleme. Prvi se bori sa povredom kuka i na teren će se vratiti tek u januaru, dok je nekada najtalentovaniji igrač planete do pre neki dan bio na pragu odlaska u penziju usled frustriranosti zbog povreda.

Ali, koliko je realno da Hjuston dovede Džejmsa? Jasno je, kada neko ima priliku da angažuje Lebrona, učiniće sve da to ispuni. Ali, Kralj je nepredvidiv i praktično do poslednjeg trenutka niko neće znati šta će uraditi dok sam to ne bude izneo u javnost.

Realno pitanje koje se nameće glasi - da li su Pol ili Džejms spremni da prihvate manji novac kako bi zaigrali u istom timu? S obzirom da su obojica legitimni da izvuku maksimalni ugovor.

Sumnje nema da bi roster morao dobro da se pročisti kako bi se ovakav scenario i ostvario, što može čak da dovede i do odlaska sistemski bitnih igrača poput Klinta Kapele i Trevora Arize u paketu.

To je žrtva koju Hjuston mora da podnese ukoliko želi Lebrona. Što samo pokazuje koliko je put do ostvarenja megalomanskog transfera trnovit.

