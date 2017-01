Hoćeš da gledaš Federera i Nadala? Daj četiri plate!

Cene ulaznica sa "finale snova" Australijan opena dostižu astronomske cifre

Na Australijan openu trljaju ruke! Finale iz snova koje niko živi nije očekivao, a u kojem se sastaju Rodžer Federer i Rafael Nadal doneće milione organoizatorima. Što kroz reklame, što kroz ulaznice.

Dok cene reklamnih blokova nisu poznate, za ulaznice se cifre dobro znaju. A cene karata za obračun između dve legende belog sporta, koji su se u ovu sezonu vratile nakon problema i opravka od povreda, je skočila u nebo. Osnovne cene ulaznica na početku AO kretale su se od 55 evra koliko je trebalo izdvojiti za dete sa pratnjom prvog takmičarskog dana muškog dela žreba, do 550 evra za najbolja sedišta na muškom finalu. Cifre za ženski deo žreba nešto su niže.

Međutim, kako se saznalo da će Federer igrati u finalu, krenulo je da ključa, da bi sa Nadalovim plasmanom sve prokuvalo. Ulaznice su tražene kao čaša vode u pustinji te im je i cena takva. Sada, da biste uopšte došli u situaciju da se nađete na Rod Lejver areni sutradan od 09.30 po srednjoevropskom vremenu, potrebno je da izdvojite najmanje 1.700 australijskih dolara, što je 1.200 evra. Naravno, pozicija koju dobijate za četiri prosečne srpske plate je jedna od najlošijih mogućih, na samom vrhu tribina, u uglu.

A što je pozicija bolja to je i cena ulaznice za istu veća, tako da najskuplja u tom poslednjem, trećem redu dostiže preko 2.500 evra! Za najjeftinije mesto u drugom prstenu potrebno je da izdvojite najmanje takođe četiri srpske plate, ali se zato najbolje mesto trenutno procenjuje na 4.800 evra. Za prvi krug, to jest lože, od onoga što je preostalo cene se kreću od 1.800 do 6.000 evra. A za one koji žele da budu najbliše terenu, u prvim redovima moraju da se oproste od 4.800, pa sve do 5.700 evra.

U trenutku kada je pisan ovaj tekst, ostalo je još 36 mesta na najvišem prstenu, 37 na drugom, 23 na trećem, a samo tri za prvi red. Šta čekate?

