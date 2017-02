Holivud ima Zlog poručnika, Ajaks pokvarenog kapitena (VIDEO)

Joel Veltman tvrdi da se samo poslužio lukavstvom

Harvi Kajtel je policajac, ali u holivudskom hitu Zli poručnik radi sve ono što policajac ne bi smeo. Joel Veltman je kapiten Ajaksa, zamenik doduše, ali u stvarnosti baš i ne propagira sportske vrednosti. U nedeljnoj pobedi nad Spartom postao je jedna od glavnih tema u Holandiji, ali ne zbog dobre igre, već naprotiv zbog - prljave igre.

Saigrač Bertrand Traore je dobio udarac i pao na zemlju, Veltman je stao na loptu, sudiji gestikulirao da je trebalo da svira faul, čuvaru Ivanu Kaleru poručio da bi bilo fer da se igra prekine i povređenom fudbaleru ukaže lekarska pomoć... I onda kad je ovaj sportski zaista stao, defanzivac Ajaksa je krenuo u prodor?!

Dobar deo javnosti saglasan je u oceni da skoro nije viđen tako nesportski gest. Veltman pritom nije klinac. Već mu je 25 godina i iza sebe ima čakj 150 nastupa za tim iz Amsterdama. On sam se ipak ne slaže da je uradio nešto posebno loše.

"Samo sam bio pametan. Bertrand je pao i u sebi sam pomislio kako ću to da iskoristim kao svoju prednost. Glumio sam da ću loptu izbaciti iz igre, a kad se moj čuvar osvrnuo jednostavno sam ga prošao. Znam da to nije baš najlepša stvar na svetu, ali to je samo lukavstvo, ništa više od toga. Kroz koju godinu ćemo se smejati tome", smireno odgovara Veltman.

Priznaje ipak da njemu lično ne bi bilo svejedno da ga neko tako nasamari.

"Saigrači su mi odmah u svlačionici rekli da bi me jako išutiraliu da sam to izveo protiv njih".

A šta da je centaršut prošao i da je Ajaks iz takve akcije postigao gol?

"Gol je gol! Ljudi malo preteruju sa ovim. Nije da sam izbio u situaciju jedan na jedan sa golmanom posle ovoga. Hajde da se smejemo oko toga, a ne da preuveličavamo. A ja neću to više da ponavljam. I zato što mislim da mi ne bi prošlo opet", dobro raspoložen je duhoviti Veltman.

Kliker mu radi, ali da nije sportski? Nije.

Inače Joel Veltman se tokom januara pominjao kao potencijalno pojačanje Arsenala i Vest Hema. Igra štopera ili desnog beka.

