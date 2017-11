Kockasti ovo neće prokockati, Irce boli nepravda, ali nema im spasa u Bazelu

Obračuni na Karaiskakiju i Sent Jakob Parku

Vreme je da dobijemo prva dva učesnika Svetskog prvenstva u Rusiji iz mečeva baraža na Starom kontinentu. Na prvi pogled deluje da selekcije Hrvatske i Švajcarske ne bi trebalo da imaju prevelikih problema ove večeri, a da li će sve ići tako glatko ostaje da se vidi.

Vatreni su sa ogromnih 4:1 stigli u Pirej i bez obzira na to kakva će biti atmosfera na Karaiskakiju (20.45) ne bi smeli da ugroze ozbiljnu prednost i učešće na najevećoj fudbalskoj smotri. Grčki mediji nisu bili nimalo prijatni prema selekciji Mihaela Skibea, katastrofa na Maksimiru je nazvana sramotom bez presedana, tako da će domaćin biti u izuzetno teškoj situaciji.

„Hrvatska ima 95 posto šansi da se kvalifikuje. Stvarno nismo cenili važnost utakmice, a golove koje smo primali bili su smešni. To je stvarno bilo teško veče“, rekao je defanzivac Grčke i strelac jedinog gola za Helene u prvoj utakmici Sokratis Papastatopulos.

Nemački strateg, koji je pre dve godine preuzeo kormilo Grčke, svestan je težine večerašnje utakmice.

„Biće vrlo komplikovano da se vratimo posle rezultata iz prvog meča. Veoma smo nesrećni, ali večeras ćete videti bolji tim“, rekao je Skibe.

Grčkoj odbrani bi moglo da bude još teže, s obzirom da se očekuje da u ovoj utakmic zaigra i Mario Mandžukić, kojeg su u prvoj utakmici idealno odmenili Kalinić i Kramarić.

„Mandžukuć je želeo da igra i u prvoj utakmici, ali bi to bio preveliki rizik, jer bismo vrlo verovatno brzo morali da ga menjamo. On će biti spreman večeras. Svesni smo kvaliteta naših igrača, uspeli smo da pomešamo snagu i kvalitet, ali smo takođe i svesni da još ništa nije gotovo. Ne želimo euforiju, uradili smo divan posao, ali sada gledamo na utakmicu kao da je 0:0“, rekao je Zlatko Dalić.

GRČKA – HRVATSKA (20.45), prvi meč 1:4

Stadion: Karaiskaki

Kapacitet: 33.296

Sudija: Kujpers (Holandija)

GRČKA (4-4-2): Karnezis – Cavelas, Sokratis, Manolas, Torosidis – Stafilidios, Samaris, Ciolis, Zeka – Fortunis, Mitroglu.

HRVATSKA (4-2-3-1): Subašić – Pivarić, Lovren, Vida, Vrsaljko – Rakitić, Modrić – Kramarić, Brozović, Perišić – Mandžukić.

Irsku boli primljen pogodak iz jedanaesterca u Belfastu. Rumunski arbitar Ovidiju Hacegan je udarac u rame Korija Evansa okarakterisao kao jedanaesterac iz kojeg je Rikardo Rodrigez postigao kapitalan pogodak, pa selekcija Majkla O'Nila večeras pred sobom ima gotovo nemoguću misiju na Sent Jakob Parku u Bazelu.

Ipak, Ircima ponos ne dozvoljava nikakvu vrstu predaje na ovoj utakmici.

„Mi smo još u igri, najvažnije je da ne odustanemo. Još uvek imamo dovoljno snage i karakera unutar tima da preokrenemo situaciju“, rekao je Džoni Evans.

Kontroverzni jedanaesterac, koji su mediji u Severnoj Irskoj, ali i na celom Ostrvru okarakterisali sramotnim, dogodio se nako šuta Džerdana Šaćirija, ali njegov reprezentativni suigrač Granit Džaka ne vidi razlog zbog kojeg se digla tolika prašina.

„Ne znam zbog čega je to postala toliko velika tema i zbog čega se vodi dskusija. Mislim da to treba da ostavimo po strani, to je odluka sudije i nije nas previše interesovala. Bili smo bolji tim u prvoj utakmici i to večeras želimo da potvrdimo i obezbedimo mplasman u Rusiju. Bolji smo od Severne Irske i želimo ponosno da se kvalifikujemo na Svetsko prvenstvo“, rekao je prvotimac Arsenala.

ŠVAJCARSKA – SEVERNA IRSKA (18.00), prvi meč 1:0

Stadion: St. Jakob Park

Kapacitet: 38.512

Sudija: Feliks Brih (Nemačka)

ŠVAJCARSKA (4-2-3-1): Zomer – Lihtštajner, Šar, Akandži, Rodrigez – Zakarija, Džaka – Mehmedi, Šaćiri, Zuber – Seferović.

SEVERNA IRSKA (4-5-1): Mekgovern – Meklohli, Mekali, Evans, Brant – Magenis, Norvud, Dejvis, Savil, Vord - Laferti.

(FOTO: Action images)