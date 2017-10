Humanitarni tiket u podne: Danica Radulović tipuje za SOS Dečja sela Srbije

Srpska glumica odigrala je jedinicu na Hertu!

Veličina slova A A A

Sreda, još jedan dan rezervisan za Humanitarni tiket u podne kompanije Mozzart, a u današnjem izdanju na našem portalu još jedna u nizu poznatih glumica. U pitanju je Danica Radulović, televizijska, filmska, pozorišna i glasovna glumica. Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi Petra Banjićevića. Pre toga je učila u X, a potom i XIII Beogradskoj gimnaziji (smer: organizacija kulturnih delatnosti). Filmografija Danice Radulović je praćena ulogama u „Crnom bombarderu“, serijama „Miris kiše na Balkanu“, „Žene sa Dedinja“, „Jagodići“, „Vojna akademija“, „Ulica lipa“, „Anđelka i Andrija“, „Sumnjiva lica“, „Mamini sinovi“.

Uloge u pozorištu su joj prevashodno usmerene na dečiju populaciju, od predstava u Dečijem pozorištu Bakine priče, preko pozorišta Boško Buha, Pozorištanceta Jelenica, Petar Pan.... Snimila je veliki broj reklama na radiju i televiziji. Njene uloge u sinhronizacijama su takođe brojne. Aktivno se bavila folklorom i bila je član prvog ansambla KUD Vukica Mitrović sa kojim je imala brojne turneje u zemlji i u svetu.

Takođe je učestvovala i na brojnim modnim revijama, a nije joj strana ni uloga voditelja u velikom broju manifestacija iz kulture. Život ove glumice uglavnom prati umetnost, ali i humanitarni rad.

Pre nego što srpska glumica započne tipovanje da napomenemo da je poslednji dobitni, plemeniti listić, sastavila umetnica Nela Mihailović i postala 70. dobrotvorni kladilac sa pravom kombinacijom. Ka Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd, Nela je usmerila, a MOZZART je donirao, ravno 70.100 dinara.

Sa poslednjim dobitnim tiketom kompanija MOZZART je dosad donirala ravno 4.732.815. Sve smo bliži petom doniranom milionu!

I da pomenemo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić. Dakle, četrnaest članova kluba 100.000.

Da istaknemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva …

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar dobija teren Mirsad Jahović. To će biti 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, a svečanost će danas biti upriličena.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka.

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige... Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

ODIGRAJ DANICIN TIKET

Evo kako je sastavila dobrotvorni listić naša današnja gošća!

Prva utakmica na dobrotvornom tiketu je duel HERTA - KELN. Herta nije u nekoj formi jer ima samo dva remija iz poslednjih pet mečeva. Jarčevi su u još goroj situaciji, četiri poraza u nizu pa remi. Istorija međusobnih duela glasi 14:3:7, a Keln je sa 4:2 dobio poslednji meč.

„Probaću sa jedinicom na Hertu“, kaže za naš portal Danica Radulović.

Naša glumica i drugi par odabrala je iz Nemačke, LAJPCIG - BAJERN. RB je u seriji od četiri trijumfa. Bavarci su ostvarili tri pobede, sa devet datih i bez primljenog gola. Dva puta je Bajern dobio RB u međusobnim okršjima.

„Idemo sa golovima, mislim da će oba tima dati po pogodak, gg“.

Treći duel sa Ostrva, jako interesantan, ČELSI - EVERTON. Za Plavce su Siti, Palas i Roma bili kobni, ali su se vratili na pobednički kolosek. Everton definitivno nije u formi, ima dva remija, a nakon toga poraze od Liona i Arsenala. Čelsi je 29 puta bio uspešniji u duelima sa večerašnjim protivnikom. Poslednja tri meča je dobio bez primljenog gola.

„Ponovo golovi samo sad idem na tri plus“.

I na kraju Danica se opredelila da odigra na dve utakmice sa Apenina, FJORENTINA -TORINO. U Seriji A oba tima imaju po 13 bodova. Ljubičasti su ostvarili trijumf u poslednjoj utakmici. Torino najčešće igra na četiri i više golova. Statistika je na strani domaćih, 12:10:6.

„Gol, gol“.

Poslednja utakmica JUVENTUS - SPAL i kombinacija po želji naše plemenite gošće. Stara Dama je u trci za liderskom pozicijom i ima 17 bodova više od rivala koji je blizu poslednjeg mesta. Juve je imao dva kiksa, ali se sa dve pobede vratio na pravi kolosek.

„Odigraću prelaz iz jedan u jedan i golove tri plus“, zaključila je glumica Danica Radulović koja će dobitak, ako prođe humanitarni tiket, usmeriti za Fondaciju SOS Dečja sela Srbija.

Ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Danice Radulović dobitak će biti doniran i za Dnevni boravak za decu i omladinu sa autizmom - DJECA SVJETLOSTI, Republika Srpska. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 20:45 2037 ENGLK Chelsea - Everton ug 3+ 1,65 Sre 20:45 1007 ITA 1 Fiorentina - Torino tgg gg 1,48 Sre 20:45 1009 ITA 1 Juventus - Spal kmb 1-1&3+ 1,52 Sre 18:30 3075 NEM K Hertha - Koln ki 1 1,90 Sre 20:45 3061 NEM K RB Leipzig - Bayern tgg gg 1,42 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

Piše: Đurđe Mečanin

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com