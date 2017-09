Humanitarni tiket u podne: Danijela Pantić Conić tipuje za udruženje Debra

Poznata televizijska voditeljka usmerava novac i u RS!

Danijela Pantić Conić završila je Akademiju lepih umetnosti u Beogradu, na odseku: menadžement u kulturi, a magistrirala je na odseku teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2008. godine.

Objavla je knjigu: „Probaj me, prodaj me: mediji i potrošačko drustvo“ i nekoliko stručnih radova iz oblasti medija, komunikacije i potrošačkog društva.

Radila je kao novinar na RTS-u, u emisijama Srbija Danas, Premijera i kvizu TV Slagalica. Na Prvoj srpskoj televiziji vodila je emisiju „Tačno 1”. Angažovana je kao savetnik za medije i trener za komunikaciju na projektima Evropske unije u Evropi, Aziji i Africi.

Sada je na čelu “Kreativne industrije” koja povezuje kreativce iz medija i umetnosti sa klijentima iz celog sveta. Hobi joj je spremanje zdravih jela za magazin o zdravijim životnim izborima, EVA I JA (www.evaija.com)

ODIGRAJ DANIJELIN TIKET

Današnje humanitarno klađenje otpočinjemo utakmicom francuske Lige 1. U pitanju je duel MONAKO - MONPELJE.

Kneževi u ovaj susret ulaze nakon izuzetno teškog poraza u Ligi šampiona. Porto ih je potpuno nadigrao i kao gost slavio rezultatom 0:3. Za razliku od Lige šampiona u kojoj ne blistaju, situacija u domaćem prvenstvu je znatno bolja i do sada beleže zadovoljavajuće rezultate. Nakon sedam odigranih susreta imaju skor 6:0:1 što je dovoljno za drugo mesto, ispred njih se nalaze Parižani sa bodom više.

Monpelje ima bilans 2:2:3, bez poraza su na prošla dva odigrana meča. Istorija međusobnih susreta pokazuje da će Monako biti pobednik na ovom meču. Kneževi su slavili dvadeset tri puta, devet puta je bilo nerešeno, dok je Monpelje samo jednom izašao kao pobednik. Monako ima bolji sastav, ovo je prilika da se igrači trijumfom oporave od neuspeha iz Lige šampiona. Monpelje igra bolje u poslednje vreme, podigli su formu. ali je

“Monako je naravno favorit. Igraću 1&GG“, kaže naša gošća.

Naredni par je okršaj TVENTE - HERAKLES. Domaći se nalaze pri dnu tabele, njihov rezultat u dosadašnjem delu takmičenja je 1:0:5. Herakles zauzima desetu poziciju, uz učinak 2:2:2. Gosti svoje utakmice igaju na veliki broj golova, njihova četiri poslednja meča su okončana sa minimum tri pogotka.

Tvente i pored svog plasmana nosi breme favorita na ovom susretu. Sigurno je da će domaći ići na pobedu kako bi pred svojim navijačima popravili utisak i svoj rang.

,,Nisam sigurna ko će izaći kao pobednik, uzdam se u golgetersko raspoloženje i jednih i drugih, 3+“.

Sledi duel druge lige Holandije, DORDREHT - VOLENDAM.

Domaći tim je u prošlom kolu došao do tri boda pobedivši Helmond, dok je Volendam protiv De Grafshapa odigrao nerešeno. Dordreht je u ligi do sada ostvario dve pobede, uz dva remija i dva poraza. Sa druge strane, Volendam još uvek nije došao do svog prvog trijumfa, ima po tri remija i poraza.

Dordreht svoje mečeve igra na veliki broj pogodaka što ne bi trebalo da izostane ni na ovom susretu.

,,Staviću broj golova, biram 3+“.

Četvrta utakmica na plemenitom listiću dolazi iz Bundeslige, ŠALKE - LEVERKUZEN. Bajer ima dva boda manje od rivala. Šalke je posle tri pobede doživeo dva poraza. Leverkuzen je bio ubedljiv protiv Hamburgera, a u međusobnim duelima ima sedam pobeda više od rivala.

“Pokušaću sa duplom šansom, jedan, iks”.

I humanitarno klađenje Danijela je zaključila sa utakmicom srpske Superlige, VOJVODINA - MLADOST LUČANI. Novosađani su favoriti i po tabeli i po renomeu. Takođe, Lučanci ne igraju kao minule sezone kad su izborili izlazak u Evropu. Voša će posle poraza od Zvezde pokušati da osvoji sva tri boda, ali će i Mladost pokušati da se iskupi za poraz od Voždovca.

“Radije bih se opredelila za igru na golove, UG 0-2”, zaključila je plemenito tipovanje Danijela Pantić Conić.

Nadamo se da će Danijela, kad je humanitarni tiket u pitanju, krenuti dobitničkim stopama, trenutno ih imamo 68, ali samo par rečenica o društveno odgovornom radu kompanije MOZZART.

Donacijama podržavamo fondacije Budi human i Podrži život. MOZZART je obnovio i svečano otvorio i 52. košarkaško igralište u čuvenoj akciji “100 terena za jednu igru”. Tačnije košarkaški teren koji će poneti ime Nenad Krstić otvara se popodne u Kraljevu. Doniramo sportsku opremu klubovima iz cele Srbije u akciji “Novi dresovi za nove šampione”. Podržavamo paraolimpijce, košarkaše, vaterpoliste, rukometaše, karatiste…Donirali smo svojevremeno veliki broj inkubatora srpskim porodilištima, kao i aparate za ispitivanja sluha kod naših najmlađih…To je samo delić MOZZARTOVOG društveno odgovornog poslovanja!

Naravno, ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Danijele Pantić Conić, dobitak će biti doniran i za Dom za lica sa invaliditetom, Prijedor, Republika Srpska. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 20:45 5020 FRA 1 Monaco - Montpellier kmb 1&gg 2,80 Pet 20:00 1602 HOL 1 Twente - Heracles ug 3+ 1,50 Pet 20:00 1624 HOL 2 Dordrecht - Volendam ug 3+ 1,70 Pet 20:30 3007 NEM 1 Schalke - Leverkusen ds 1X 1,42 Pet 17:00 2701 SRB 1 Vojvodina - Mladost Luc. ug 0-2 1,72 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici bile su dostupne u trenutku sastavljanja tiketa i podložne su promenama.

(Piše: Đurđe Mečanin)