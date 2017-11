Humanitarni tiket u podne: Duško Nikolić tipuje za Crveni krst u Lučanima

Najtrofejniji trener OK Crvena zvezda odigrao je 3+ na duel Napoli-Siti!

U društveno odgovornoj akciji kompanije Mozzart, pod nazivom „Humanitarni tiket u podne“, značajnu ulogu danas će imati Duško Nikolić, pomoćni trener muške odbojkaške reprezentacije. Nekadašnji odbojkaš, koji je bio i trofejni trener Crvene zvede se rado uključio u našu plemenitu akciju. Svoju igračku karijeru gradio je posle Lučana u Partizanu, osam godina, potom u Belgiji, pa Bambiju, Budvanskoj rivijeri i završio je u redovima crveno - belih, osvojivši šampionsku titulu 2008. godine. Odmah nakon toga, uplovio je u trenerske vode. Kod iskusnog tadašnjeg trenera Željka Bulatovića učio se trenerskoj veštini, da bi već nekoliko godina kasnije postao prvi Zvezdin trener. Pod njegovom palicom, Crvena zvezda je dva puta osvojila triplu krunu, po dva Super kupa, kao i po dva Kupa i dva Prvenstva Srbije, a na međunarodnoj sceni su stigli do četvrtfinala Čelendž kupa. I sve to za samo dve sezone. Duško Nikolić je najuspešniji trener u istoriji OK Crvena zvezda! U sezoni 2014/15 preuzeo je Šomon. Već sledeće sezone je vodio grčki Finikas sa ostrva Siros. Kao asistent Nikole Grbića u nacionalnom timu već se okitio sa bronzanom medaljom na ovogodišnjem EP. Duško će nam pomoći u realizaciji ovog našeg humanitrarnog poduhvata, tako što će tipovati za Crveni krst iz Lučana.

Pre nego što naš humanitarni kladilac započne tipovanje da se podsetimo, našem 500. plemenitom kladiocu posrećio se jubilarni Humanitarni tiket u podne koji priređuje kompanija MOZZART. Poznata srpska glumica Nela Mihailović sastavila je pravu kombinaciju i postala 70. učesnik sa dobitnim listićem.

Naša popularna glumica, ka Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd, usmeriće, a MOZZART će donirati, ravno 70.100 dinara. Sa poslednjim dobitnim tiketom kompanija MOZZART je dosad donirala ravno 4.732.815. Sve smo bliži petom doniranom milionu!

I da pomenemo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić. Dakle, četrnaest članova kluba 100.000.

Da napomenemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva …

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka. Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, bili smo članovi sponzorskog pula ABA lige, naslovni sponzori KLS lige Srbije. Doniramo klubove iz Čačka Borac i Železničar. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Evo kako je sastavio dobrotvorni listić naš današnji gost! Na raspolaganju su između ostalog i utakmice Lige šampiona. Srećno Duško!

Prva utakmica DORTMUND-APOEL. Oba kluba su slabo startovala u grupi H, imaju po jedan bod. Borusija ima poraze od RB-a i Hanovera, a između pobedu i dva remija. Upravo u Nikoziji je bilo nerešeno, 1:1. Kiprani dobro gaze u svom šampionatu. Međusobna istorija neće puno pomoći, samo taj jedan duel.

„Dupla pobeda, 1-1, Dortmunda“, kaže naš gost za Mozzart Sport.

Naredna utakmica po izboru nekad sjajnog odbojkaša, sad trenera i uvek divnog čoveka je meč SEVILJA - SPARTAK MOSKVA. Moskovljani imaju bod više od Španaca koji su uknjižili sva tri znaka u grupi E. Spartak je u seriji pobeda i remija. Sevilja je u poslednjem duelu savladala Leganjes sa 2:1.

„Odigraću na golove četiri plus“.

Duško je za treći par na humanitarnom listiću odabrao utakmicu NAPOLI - MANČESTER SITI. Građani imaju pet poslednjih trijumfa. I Napoliju dobro ide sve pobede i remiji uz poraz upravo od Mančestera. Englezi su prvi u grupi, imaju maksimalan učinak, rivali imaju šest bodova manje.

„Ponovo golovi samo sad tri i više“.

Na listiću se našao još jedan interesantan meč, TOTENHEM - REAL MADRID. Timovi u grupi H imaju potpuno izjednačen učinak, pa i gol razliku, po 7:2. Biće zanimljivo. U poslednjim mečevima oba sastava imaju poraze, bolji su bili Junajted i Đirona. Real ima bolji međusobni skor, 0:1:3.

„Verujem da će Real dati dva i više golova, TM 2 2+“.

I na kraju duel ČARLTON - FULAM M23, LDV kup. Čarlton je u strašnoj seriji, četiri trijumfa i remi. I Fulam puno ne zaostaje uz isti broj pobeda i samo jedan poraz.

„Verujem u domaće i igram jedinicu“, zaključio je Duško Nikolić trener u stručnom štabu naše odbojkaške reprezentacije.

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg dobrotvornog kladioca Duška Nikolića dobitak će biti doniran i za Ustanovu socijalne zaštite Dom za starija lica SLAĐUR, Bijeljina u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 20:45 2322 ELDVK Charlton - Fulham M23 ki 1 1,80 Sre 20:45 6411 LŠ Sevilla - Spartak Moscow ug 4+ 2,00 Sre 20:45 6412 LŠ Napoli - Man.City ug 3+ 1,40 Sre 20:45 6415 LŠ Dortmund - Apoel Nicosia dp 1-1 1,82 Sre 20:45 6416 LŠ Tottenham - Real Madrid tm2 2+ 1,80 Kladi se

