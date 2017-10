Humanitarni tiket u podne: Ivana Zarić tipuje za NURDOR

Poznata voditeljka odigrala je dvojku na Žalgiris!

Beogradska novinarka i poznato TV lice, Ivana Zarić, danas tipuje za NURDOR, a u dobrotvornoj akciji društveno odgovorne kompanije Mozzart. Naravno da se radi o „Humanitarnom tiketu u podne“, kroz koji naše poznate ličnosti iz sveta umetnosti, kulture, sporta..., svakodnevno popunjavaju tikete i nestrpljivo čekaju rezultate utakmica. A kada se dogodi da tiket „prođe“, zajedničkom radovanju nema kraja. Već više od četiri i po miliona ili tačno 4.732.815 dinara je donirano organizacijama, institucijama, fondacijama, pojedincima...

Bez obzira što je zadužena za realizaciju ovog poduhvata, kompanija Mozzart ipak ne bi mogla sve to da sprovede do kraja da nije naših poznatih ličnosti koji nam svesrdno pomažu u tome. Ivana Zarić je jedna od njih. Rođena je u Beogradu gde je završila Petu beogradsku gimnaziju, da bi potom krenula na studije nemačkog jezika i žurnalistike. Novinarsku karijeru je počela na radiju Studio B, da bi potom prešla na radio B92. Istovremeno se pojavljivala u muzičkim emisijama RTS-a. Usledio je prelazak na televizijski kanal OK, koji prerasta u Treći kanal. Vodila je dobro poznatu emisiju „Ženske priče“, sa dvema svojim koleginicama. Prelaskom na TV Pink, počela je njena popularna emisija „Stvaran svet oko mene“, kao i emisija „Žene“ koju je radila sa četiri svoje koleginice. Danas je voditeljka jutarnjeg programa pod nazivom „tačno 9“ na TV Prva. U svojoj karijeri, zabeležila je veliki broj intervjua sa zvezdama domaće i inostrane scene, kao i veliki broj emisija. Zajednički, sa kompanijom Mozzart pokušaće da ostvari današnji dobitak koji usmerava za NURDOR i na taj način će uvećati dosad doniranu sumu novca.

Sa poslednjim dobitnim tiketom kompanija MOZZART je trenutno donirala ravno 4.732.815. Sve smo bliži petom doniranom milionu!

Da istaknemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva, Bolnici u Lazarevcu, Radost deci, Sivom domu u Kruševcu, Veri Blagojević u Banji Koviljači, Gitrosu, Belom štapu, Bolnici u Šapcu, Topčiderskoj crkvi, Domu Petar Radovanović u Užicu…

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar dobija teren Mirsad Jahović. To je 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, a svečanost je upriličena u sredu.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka.

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige... Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

ODIGRAJ IVANIN TIKET

Evo kako je sastavila dobrotvorni listić naša Ivana Zarić...

Prva utakmica u plemenitom listiću po izboru naše gošće je duel iz Litvanije, ATLANTAS - ŽALGIRIS. Gosti su drugi, a domaći četvrti na tabeli plej-of grupe. Dva tima su nedavno odmeravali snage i bilo je nerešeno, 1:1.Atlantas je svoju poslednju utakmicu izgubio. Žalgiris je doživeo dva neuspeha. Istorija međusobnih duela glasi 9:7:30. Zeleni su dakle bili ubedljivi u međusobnim duelima.

„Na početku okušaću sreću sa dvojkom na čuveniji kolektiv“, kaže za Mozzart Sport voditeljka Ivana Zarić.

Nežnija polovina voditeljsko-glumačkog para rešila je da odigra još jednu dvojku, uz golove, na dobrotvornom tiketu. Kup Španije i meč LJEIDA - SOSIJEDAD. Real ima po dva trijumfa i remija u poslednjih pet utakmica. Isto važi i za rivala. Timovi nisu ukrštali oružje.

„Dvojka, uz dva plus“.

Ivana se sad okrenula Belgiji i utakmici, SENT TRUJDEN - MUSKRON. Domaći su treći, gosti šesti i samo dva boda ih dele. Muskron ima dve pobede, dva remija i poslednji poraz. Rivali imaju poslednja tri pozitivna ishoda. Statistika je ujednačena 4:1:5.

„Sad igram čistu jedinicu“.

Poznata voditeljka odlučila je da na plemenitom listiću ima pet parova. Prvo Poljska, ZAGLEBJE-KORONA. Prva utakmica četvrfinala tamošnjeg kupa. Zaglebje ima remi i pobedu. Korona je bez poraza u poslednjih pet utakmica. Istorija međusobnih duela je 13:10:3.

„Kombinujem duplu šansu, jedan, iks i golove, dva plus.

Peti par dolazi iz Holandije, ALMERE - AZ ALKMAR. Domaći imaju poslednji nerešen ishod. Nakon poraza od Fajenorda AZ ima remi i trijumf. Istorija međusobnih duela nam neće pomoći, ali na poslednjim utakmicama ovih timova bilo je puno golova.

„Pokušaću sa tri plus“, konstatovala je Ivana Zarić koja će dobitak u slučaju da listić prođe usmeriti ka NURDORU.

Ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Ivane Zarić, dobitak će biti doniran i za Dom za starija lica NATURA-Pale, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 20:30 1817 BEL 1 St.Truiden - Moeskroen ki 1 1,75 Čet 19:30 4066 ŠPA K Lleida E. - Sociedad kmb 2& 2+ 1,55 Čet 20:45 1642 HOL K Almere - AZ Alkmaar ug 3+ 1,30 Čet 20:30 3482 POL K Zaglebie - Korona Kielce kmb 1X&2+ 1,47 Čet 17:00 5843 LITPF Atlantas - Zalgiris ki 2 1,40 Kladi se

*Kvote prikazane u rubrici bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama.