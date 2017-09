Humanitarni tiket u podne: Ivon Jafali tipuje za Zvončicu

Poznata voditeljka odigrala četiri plus na Barselonu!

Utorak, sjajna ponuda kladionice MOZZART i dobra prilika za našu poznatu ličnost da sastavi dobitnu kombinaciju i uz donaciju naše kompanije obraduje sve u Udruženju roditelja čija su deca obolela od malignih bolesti-Zvončica.

Danas ćemo u plemenitom listiću u podne ugostiti televizijsku voditeljku Ivon Jafali koja je prilično upoznata sa društveno odgovornim radom kompanije MOZZART. Pored Humanitarnog tiketa naša kompanija donira i sponzoriše paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste, košarkaše…Kad smo kod košarke MOZZART je obnovio 50 košarkaških terena širom Srbije, a plan je da obnovi još toliko. Na pola smo puta.

Potom, MOZZART je naslovni sponzor KLS lige Srbije, daruje sportsku opremu klubovima iz cele zemlje, donira humanitarne fondacije Podrži život i Budi human…naravno da ovo nije sve od našeg društveno odgovornog rada.

Ali da pređemo na dobrotvorni listić koji je sastavila Ivon ili Ivona.

Prva utakmica dolazi iz Nemačke, BORUSIJA MENHENGLADBAH - ŠTUTGART. Domaći imaju dva remija i bod manje od gostiju. Minulog vikenda Menhengladbah je remizirao sa Lajpcigom, 2:2, a Štutgart je ostvario minimalac. Borusija ima duplo manje trijumfa u međusobnim mečevima sa današnjim protivnikom, ali i poslednje četiri pobede sa samo jednim primljenim golom.

“Pokušaću sa igrom gol, gol uz tri plus”, kaže za Mozzart Sport Ivon Jafali.

Naša gošća je drugi par pronašla na Apeninima, BOLONJA - INTER. Meč petog kola Serije A. Tim iz Milana je u naletu od devet uzastopnih trijumfa. Poslednje dve pobede bile su sa po 2:0. Bolonja je izgubila dve poslednje utakmice, od Napolija i Fjorentine. Međusobni skor glasi 7:7:24, a Inter je dobio četiri od poslednjih pet utakmica, jednu je odigrao nerešeno.

“Sad kombinujem dvojku uz tri plus”.

I plemeniti listić poznata voditeljka zaključila je sa golovima, odigrala je četiri plus na meču BARSELONA - EIBAR. Barsa je lider sa duplo više poena od večerašnjeg rivala. Katalonci su u seriji od pet povezanih trijumfa i samo jednim primljenim pogotkom. Gosti su u poslednjem kolu ostvarili minimalac. Naravno da je statistika na strani domaćih 6:0:0.

“Mislim da će doći četiri plus”, zaključila je Ivon Jafali koja će dobitak, ukoliko prođe tiket usmeriti za Zvončicu- Udruženju roditelja čija su deca obolela od malignih bolesti.

I za kraj evo kakav pogled na sebe ima naša Ivon Jafali…

“ Moj život obeležili su moja različitost i borba za priznavanje i opstajanje, ali to nije bila agresivna borba. Mama i tata upoznali su se 1968. godine u vreme prve generacije nesvrstanih kada je on zajedno sa svojih šest prijatelja iz Zaira došao ovde da uči srednju školu i studira. Bio je četiri godine stariji od moje mame. Ona je potekla iz prilično stroge porodice, deda je bio vojno lice, protivili su se njenoj vezi. Ali ona je bila uporna i u varijanti ili Žan-Pol ili niko. Ni njegova porodica nije bila oduševljena izborom devojke, oni drukčije gledaju „belog čoveka“ jer im je tokom istorije mnogo zla naneo. Nije im odgovarala plavuša sa zelenim očima”.

Ivon je potom dodala…

“ U vrtiću su me deca prihvatila kao drukčiju, ne sećam se ožiljaka niti neprijatnosti da neko neće da se druži sa mnom. Bilo je slatko kad su me u osnovnoj školi pitali kakvo je to prezime Jafali. Rekla sam im da moj tata drži fabriku „jafa“ keksa. Problem sam imala s imenom, već sam bila drukčija, pa i ime mi je čudno – Ivon. Dodala sam „a“ na kraju da bih bila ista, tako da sam za drugare iz „Drinke Pavlović“ ostala Ivona. Bile su to slatke male borbe. Imala sam i drugaricu, ćerku tatinog prijatelja Dominika, čija je mama takođe Beograđanka. Igrale smo se u parku u centru grada. Mušku ulogu u mom odrastanju prihvatio je moj deka. Odrastala sam uz puno ljubavi.

Mika Aleksić je Ivon još dok je bila dete video kao glumicu u mjuziklu, u Pozorištu na Terazijama.

“To se potvrdilo kada smo radili 25 godina „Kose“ 1993. godine. Imali smo tri predstave u Centru „Sava“, finansije su sprečile dalje nastupe i turneju. Igrala sam Kada. I sad se naježim kad se prisetim momenta kada je Tanja Bošković ušla u garderobu, poljubila mi ruku i rekla:



‘Božanstveno, ti si takav talenat za mjuzikl.’ Imam taj tatin južnjački temperament, ali i moja mama je puna energije i vesela”.

Zašto me ljudi vole pita se i odgovara Ivon.

“ Neposredna sam, spremna da ih saslušam, razumem i pomognem, ali to nije foliranje. Nemam lažni osmeh. Imali smo porodične tragedije, nizale su se neke smrti, ali uvek su me te teške situacije dizale, osnaživale. Veoma dobro funkcionišem u tim momentima, ne bih da ih prizivam, ali kad se to desi, umem da zatvorim emocije, da sve racionalizujem i polako guram napred. Borba je za mene imperativ”, zaključila je naša gošća.

TV voditeljka Ivon Jafali nedavno je prvi put posetila Afriku, kontinent odakle potiče njen otac Žan Pol, koji je preminuo kad su joj bile samo dve godine. Njegovu porodicu i rodbinu iz Kinšase nikad nije upoznala, niti je sa njima imala bilo kakav kontakt.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 22:00 4005 ŠPA 1 Barcelona - Eibar ug 4+ 1,68 Uto 20:45 1003 ITA 1 Bologna - Inter kmb 2&3+ 2,25 Uto 18:30 3002 NEM 1 M' gladbach - Stuttgart tgg gg3+ 1,97

