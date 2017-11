Humanitarni tiket u podne: Marko Tejić tipuje za Koš za sreću

Srpski košarkaš odigrao je duplu šansu iks, dva na Zvezdu!

Današnji gost društveno odgovorne akcije kompanije Mozzart, “Humanitarni tiket u podne” je Marko Tejić, mladi srpski košarkaš koji igra na poziciji krilnog centra, a rođen je u Užicu. On ima jasan kladilački zadatak, a ispuni li ga, odnosno pogodi li tipove na svih pet parova njegovo ime će biti svrstano na reprezentativni spisak najuspešnijih učesnika naše plemenite akcije.

Današnji plemeniti listić započinjemo utakmicom BATE – CRVENA ZVEZDA. Po mnogima, ovo će biti duel koji će odlučiti koji će od ova dva tima ići kao drugoplasirani u nastavak Lige Evrope. Domaćin iz Borisova je u prethodnom kolu neočekivano pretrpeo ubedljiv poraz od Kelna. S druge strane, crveno-beli su u Londonu ostvarili veliki uspeh odigravši meč bez golova protiv velikog Arsenala, tako da u trenutnom poretku imaju bod više od direktnog rivala, sa kojim će odmeriti snage u četvrtak. Eventualnom pobedom, Zvezda bi bila korak bliže ka ostvarenju cilja, a to je nastavak igranja u drugom po snazi takmičenju u Evropi.

,,Verujem u moju Zvezdu, zato igram X2“, kaže za Mozzart Sport Marko Tejić.

Marko nije na tome stao. Za kompletan ugođaj Lige Evrope, neophodno je bilo da se na tiketu nađe i utakmica između PARTIZANA i JANG BOJSA!

“Ovde ću staviti 1PP X… Mislim da će prvi deo igre proteći u opipavanju pulsa između ekipa”, kaže Marko Tejić komentarišući svoja očekivanja u prvom poluvremenu utakmice u Humskoj.

Perspektivni srpski košarkaš je igrao prvo za FMP iz Železnika, da bi zatim prešao u Crvenu zvezdu, sa kojom je 2013. godine potpisao prvi profesionalni ugovor. I dalje se bavimo Ligom Evrope, a sledeća na redu je utakmica NICA – ZULTE VAREGEM. Francuzi su nakon dobrog starta i dve pobede uspeli da vežu dva poraza protiv Lacija, i tako sebi zakomplikuju život. Zbog toga će ova utakmica za njih biti izuzetno važna, jer Varegem im direktno ugrožava sadašnje drugo mesto, nakon što je uspeo da ostvari pobedu i remi.

,,Mislim da je Nica favorit, zato ću odigrati 1&2+“.

Naš današni gost je simpatije publike u Srbiji pokupio igrajući za trenutnog prvaka Srbije, Crvenu zvezdu, sa kojom je osvojio po jedno Prvenstvo Srbije i Jadransku ligu, kao i dva Kupa Radivoja Koraća.

Nakon Crvene zvezde, Tejić je nastupao ponovo za FMP, da bi se zatim našao u Mega Leksu, Sutjesci, a trenutno igra za grčku Trikalu. Sa današnjim dobrotvornim tiketom selimo se na Pirinejsko poluostrvo, gde će ATLETIK BILBAO dočekati HERTU. Baski su nakon bledog izdanja u prethodna tri duela uspeli da u prethodnom kolu ostvare trijumf, i tako ostanu u igri za nastavak takmičenja. Uvek vatrena publika u Bilbaou će im pomoći u želji da upišu novu pobedu. Isti slučaj je sa Hertom, koja doduše ima bod manje u odnosu na Bilbao, pa bi eventualnim porazom izgubila sve šanse za dalji plasman.

,,Bilbao mi se čini kao favorit, s toga se odlučujem za 1“.

Marko Tejić je nastupao i za reprezentaciju Srbije do 20 godina, sa kojom je 2014. godine osvojio treće, a 2015. prvo mesto. Plemeniti tiket završavamo košarkaškim duelom iz Evrolige, ARMANI ARMANI MILANO – OLIMPIJAKOS. Domaćin i ove sezone ne pruža baš sjajne partije. Doduše, u prethodna dva kola uspeli su da ostvare isto toliko pobeda, pa im je i samopouzdanje poraslo. S druge strane, tim iz Pireja je i ove sezone sjajan, i predstavlja jednog od glavnih kandidata za prva četiri mesta i završnicu u Beogradu.

,,Olimpijakos je moćan kao i uvek, zato igram 2“, zaključio je Tejić koji je tipovao za Koš za sreću.

Pre nego što zaključimo plemenito tipovanje da se podsetimo da je našem 500. plemenitom kladiocu posrećio jubilarni Humanitarni tiket u podne koji priređuje kompanija MOZZART. Poznata srpska glumica Nela Mihailović sastavila je pravu kombinaciju i postala 70. dobrotvorni kladilac sa dobitnim listićem. Nakon toga i Bora Čorba je pomogao našoj kompaniji da donira novac za sterilizaciju pasa sa ulice.

Naša popularna glumica će Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd usmeriti, a MOZZART će donirati, ravno 70.100 dinara.

Sa poslednjim dobitnim tiketom kompanija MOZZART je dosad u plemenitom listiću donirala ravno 4.742.815 dinara.

Sve smo bliži petom doniranom milionu!

I da pomenemo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić. Dakle, četrnaest članova kluba 100.000.

Da napomenemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva …

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište. I Novi Sad je dobio obnovljeni teren koji je poneo ime proslavljenog košarka Milana Gurovića.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka. Mozzart opremu trenutno nosi više od 40 fudbalskih, košarkaških, rukometnih i odbojkaških klubova nižeg ranga. Među njima su i buduće reprezentativke Srbije u sve popularnijem futsalu, kadetkinje Vojne akademije.

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta, Marka Tejića dobitak će biti doniran i za Dom za lica sa invaliditetom Prijedor, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 20:45 8295 EVRL Milano - Olympiakos ki 2 1,55 Čet 19:00 6503 LE Bate Borisov - Crvena Zvezda ds X2 1,45 Čet 19:00 6507 LE Ath.Bilbao - Hertha ki 1 1,65 Čet 19:00 6510 LE Nice - Zulte-Waregem kmb 1&2+ 1,55 Čet 21:05 6515 LE Partizan - Young Boys 1pp X 2,00 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

Piše: Đurđe Mečanin

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com