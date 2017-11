Humanitarni tiket u podne: Marko Zoćević tipuje za Nikolinu Đukić iz Čačka

Vezista Zebri veruje da će Fjorentina i Roma uloviti GG 3+ ishod...

Kraj Morave se poslednjih godina zna, da bez Marka Zoćevića rođenog 19. maja 1993. u Čačku, Zebre na sredini terena po pravilu nisu potpuno u prepoznatljivom fudbalskom elemntu. Stabilan je u defanzivi, ali ga ni ofanzivni trenerski zahtevi ne bacaju u problem. Videlo se to nedavno na terenu Gradskog stadiona kraj Morave, kada se Borac u više navrata opasno obrušavao na gol aktuelnog šampiona. Slučaj je hteo da Markov tim ne izdrži do poslednja tri zvižduka sudije Novice Angelovskog, arbitra iz Kačareva... Naš današnji humanitarni kladilac bio je bez obzira na sve na visini zadatka! Izdržao je sve napore stojički, onako kako i dolikuje njegovoj igračkoj poziciji.

To je najsvežije sećanje na podvige mladog veziste tima Borca. Zato ne bi imalo smisla a da ne navedemo da Zoćević beše nezaobilazan u svim trenerskim kombinacijama stratega koji su trenirali njegov klub. Na njega su račinali Milorad Kosanović, Mladen Dodić, Slavko Džo Vojičić, Ljubiša Dmitrović, i legendarni, nedavno preminuli Bogić Bogićević. Naravno, na Marka Zoćevića bez izuzetka računa i aktuelni šef struke tima sa Morave, Igor Spasić.

Tu stavljamo zarez, jer red je i da konstatujemo da zavidan fudbalski staž stoji iza našeg humanitarnog kladioca. Marko Zoćević se uprkos dva „izleta“ u redove Mladosti iz Lučana i Vojvodine, oduvek najbolje osećao u fudbalskom stroju matične čačanske jedinice. Tome ga je podučio, a fudbalskom zanatu od malena naučio Aleksandar Ivković, poznatiji kao Aco Šerif koji je prvim fudbalskim puteljcima poveo još jednog u plejadi Mozzartovih humanitarnih kladilaca, Ivana Stevanovića Robija, nekadašnju Zebru, srpskog internacionalca i fudbalera Partizana koji je danas direktor FK Borac iz Čačka.

Poželimo vezisti Zebri dosta sreće u današnjoj humanitarnoj utakmici. On se odlučio da odigra pet parova, verujući u konačne pobede Intera, Napolija, Mančester Sitija i Viljareala. Tek da začini tiket, Marko Zoćević je na utakmici Fjorentine i Rome odigrao GG 3+, i odložio svoj listić. On će ako prođe otići u ruke roditelja male Nikoline Đukić, rođene 29.10.2016. godine u Čačku. Devojčica nažalost još od rođenja ima nerazvijene ušne školjke, što samo po sebi utiče na normalan razvoj njenog sluha. Da bi se uopšte moglo pristupiti bilo kakvom operativnom zahvatu koji bi joj pomogao neophodno je da Nikolina napuni četiri godine. Da bi hrabra mala Čačanka do četvrtog rođendana mogla da razaznaje zvuke, neophodno joj je obezbediti aparat „Boha soft B“, putem koga bi se razvio aplikator i procesor zvuka. Cena ovog aparata je 785.400 dinara, što iznoisi približno 6.500 evra.

Mozzartov humanitarni kladilac, Marko Zoćević želi da joj pomogne loptom, poznavanjem fudbala i verom u pravilnu procenu ishoda današnjih utakmica.

Inače, pre nego što još jednom ponovimo šta je Marko odigrao možemo se osvrnuti na dosadašnje rezultate Humanitarnog tiketa u podne. Imali smo 70 humanitarnih kladilaca sa dobitnim listićima koji su MOZZARTU pomogli, da iz sopstvenih izvora, donira ravno 4.732.815 dinara.

Polako, ali sigurno bližimo se i petom doniranom milionu!

Na listi dobitnika vodi novinar i pisac Vanja Bulić sa iznosom od 351.025 dinara koje je Mozzart po Vanjinoj želji donirao Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd. Iza dragog Vanje sledi poznati muzičar Momčilo Bajagić Bajaga sa dobitkom od 184.426 dinara, a koji je Bajaga usmerio, a MOZZART donirao, Topčiderskoj crkvi Svetih apostola Petra i Pavla-tačnije narodnoj kuhinji. Treću poziciju drži košarkaš Uroš Tripković po kome je i jedan obnovljeni teren u MOZZARTOVOJ akciji “100 terena za jednu igru” dobio ime. Uroš je istipovao fenomenalnih 170.067 dinara.

Da napomenemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Zvončici, udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva, Bolnici u Lazarevcu, Radost deci, Sivom domu u Kruševcu, Veri Blagojević u Banji Koviljači, Gitrosu, Belom štapu, Bolnici u Šapcu, Topčiderskoj crkvi, Domu Petar Radovanović u Užicu…itd.

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: “100 terena za jednu igru” u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Jubilarno 50. obnovljeno i otvoreno bilo je čuveno čačansko Želovo igralište, a tu svečanost su svojim prisustvom uveličali Dragan Kićanović, Duda Ivković, Željko Obradović...Jedan od sledećih renoviranih terena bio je u bloku 45 koji je svečano otvorio predsednik nacionalnog Saveza Predrag Danilović, a prisutni su bili i Neša Ilić i Branko Lazić. Potom je i Novi Pazar dobio novi teren koji je otvorio Mirsad Jahović po kome je igralište i dobilo ime, 55. ukupno obnovljeno. Potom sledi akcija, “Novi dresovi za nove šampione” u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. KMF Borac iz Čačka dobio je dve Mozzartove garniture. Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku „Kolevku“, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Učestvovali smo u akciji “Bitka za bebe”, Mozzart je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija Mozzart nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle, nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Evo i šta je fudbaler Borca odigrao na dobrotvornom listiću…

Tri utakmice dolaze sa Apenina:

INTER – TORINO KI 1

KJEVO – NAPOLI KI 2

FJORENTINA – ROMA TGG GG 3+

Sa Ostrva dolazi jedn duel:

MANČESTER SITI – ARSENAL KI 1

I na kraju Primera:

VILJAREAL – MALAGA KI 1

Naravno ni danas ne zaboravljamo donaciju za Republiku Srpsku:

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Marka Zoćevića dobitak će biti doniran i za Dom za starija lica Život u miru, Stanovi, Doboj, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

