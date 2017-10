Humanitarni tiket u podne: Nataša Ninković tipuje za Prihvatilište za decu Beograd

Poznata glumca odigrala je GG za derbi izmešu Napolija i Intera

Veličina slova A A A

Nataša Ninković je poznata srpska glumica koja danas učestvoje u dobrotvornoj akciji kompanije Mozzart, pod nazivom „Humanitarni tiket u podne“.

Rođena u Trebinju gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu. Nakon toga upisala je FDU u Beogradu i 1994. godine diplomirala u klasi profesora Vladimira Jevtovića. Kao student je imala dve manje uloge u filmovima „Najbolji“ i „Tri karte za Holivud“. Nakon završene akademije, pa sve do danas, skoro da ne postoji godina u kojoj Nataša nije bila angažovana na filmu ili pozorištu. Filmovi i serije „Spasitelj“, „Rat uživo“, „Porodično blago“, „Profesionalac“, „Ivkova slava“, „Ranjeni orao“, „Cvat lipe na Balkanu“, „Nepobedivo srce“,“Smrt čoveka na Balkanu“, „Folk“, „Ulica lipa“, „Ubice mog oca“, „Stado“, „Santa Maria della Salute“, „Božićni ustanak“... Pozorišne predstave u kojima je ostavila pečat su: „Ukroćena goropad“, „San letnje noći“, „ Don Žuan“, „Sabirni centar“, „Majstor“, „Dr“, „Knez Mihailo“, „Povratak“, „Strah i njegov sluga“, „Ilka“, „Vesele žene vindzorske“... Dobitnik je velikog broja nagrada za filmska i pozorišna ostvarenja, a jedna od najvećih je nagrada Raša Plaović koju je dobila za ulogu Hede Tesman u predstavi „Heda Gabler“. Nataša je svesrdno pritekla u pomoć našoj plemenitoj akciji i odlučila da ukoliko njen tiket bude dobitan, sredstva uputi Prihvatilištu za decu, Beograd. Uspešan i dobitni tiket želi joj kompanija Mozzart.

ODIGRAJ NATAŠIN TIKET

Evo kako je sastavila plemeniti listić poznata glumica. Prva utakmica dolazi iz Premijer lige, MANČESTER SITI - BARNLI. Građani su na liderskoj poziciji sa dva boda više od Junajteda. Gosti su pri vrhu tabele sa skorom 3:4:1, takođe u poslednje vreme beležili su najviše remija. Siti je u strašnoj seriji od deset uzastopnih pobeda. Pojedine su bile prilično ubedljive. Istorija kaže 5:2:1 u korist Sitija.

„Odigraću kombinaciju jedan, iks uz više golova u drugom poluvremenu, 1X&VG2“, kaže za MOZZART Sport Nataša Ninković.

Naša gošća se sad fokusirala na meč Bundeslige, AJNTRAHT - DORTMUND. Fudbaleri Frankfurta su ostvarili četiri trijumfa i samo poraz od RB Lajpciga u poslednjih pet mečeva. Borusija se morala zadovoljiti samo remijem sa APOELOM, a pre toga je bila na štitu u duelu sa Lajpcigom. Borusija je 23 puta bila bolja od rivala, 10:9:23.

„Sad ću pokušati sa golovima, tri plus“.

Nataša se opredelila da treća utakmica na plemenitom listiću dođe sa Pirineja, VALENSIJA - SEVILJA. Oba kluba su visoko kotirana. Slepi miševi su u pozitivnom nizu, remi i četiri pobede, uz pune mreže. Bilbao je minimalcem dobio Sevilju koja je neslavno prošla u Moskvi, 5:1. Međusobni skor glasi 22:8:19.

„KMB 1X&gg“.

I za kraj dobrotvornog listića derbi susret sa Apenina, NAPOLI - INTER. Dve vodeće ekipe i neroazuri imaju dva boda manje. Pobedničku seriju Napolija prekinuo je Siti pobedom od 2:1. Inter je takođe u zaletu, same pobede i poslednja nad Milanom. Međusobni odnos glasi 14:7:15.

„Igram na golove, gol, gol, gg“, zaključila je plemeniti listić glumica Nataša Ninković koja će dobitak, ako prođe tiket, proslediti, a MOZZART donirati, Prihvatilištu za decu, Beograd.

I sad malo o Humanitarnom listiću i društveno odgovornom radu kompanije MOZZART.

Samo korak ili dan nas deli kad s ponosom konstatujemo da je MOZZARTOV „Humanitarni tiket u podne“ stigao do svog 500. izdanja! Početna ideja akcije kojom od srca pomažemo ustanove, pojedince, zapravo sve one kojima je to potrebno u Srbiji, a od nedavno i u Republici Srpskoj sabrala je u svom krilu 69 kladilaca koji su uspešnim tipovanjima ostvarili dobitak od 4.662.715 dinara. Idemo dalje…

Vanji Buliću, koji je krajem 2016. istipovao za sumu od 351.025 dinara, još uvek nema ravnog. Naši plemeniti gosti iz dana u dan napadaju bastion Bulićevog kladilačkog umeća! Ima li šanse da njegov dobitak upućen Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu bude dostignut i prestignut? Naravno da ima, jer su naši gosti zajedno s nama odlučni da vođeni istom namerom „ulovimo“ još više dobitnih listića. Zato u ovom trenutku ciljamo na prekoračenje sume od 5.000.000 dinara i nastavljamo dalje… Pomenuli smo i novine, odnosno humanitarne listiće koji su prešli na drugu stranu Drine. Naši plemeniti kladioci od nedavno tipuju i za pomoć koja putuje na adrese u Republici Srpskoj, s tim što ista tipovanja na ovom području imaju ulog od 50 konvertibilnih maraka, dok MOZZART u Srbiji svakodnevno daje ulog od 10.000 dinara.

Vratimo se 500. humanitarnom tiketu. Naš laureat, jubilarni plemeniti kladilac je glumica Nela Mihailović. Nju u tu čast u nedelju čeka zagarantovani dobitak u visini od 500 evra koji će biti usmeren ka Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu. Mi bismo ipak voleli da Nela pogodi za za još veću donaciju.

Pomenuli smo dobitni listić Vanje Bulića, ali je red da se setimo i drugih, veoma uspešnih dana u našoj akciji. Muzičar Momčilo Bajagić Bajaga pogodio je sve tipove, i ostvario dobitak od 184.426 dinara, koji je usmerio, a MOZZART donirao, topčiderskoj crkvi Svetih apostola Petra i Pavla, tačnije narodnoj kuhinji pri ovoj crkvi. Treću poziciju drži košarkaš Uroš Tripković, po čijem je imenu nazvan i jedan od obnovljenih terena u MOZZARTOVOJ akciji „100 terena za jednu igru“. Uroš je istipovao za fenomenalnih 170.067 dinara.

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno i svečano otvoreno 53. košarkaško igralište. Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Ministarstvo zdravlja i kompanija MOZZART ujedinili su se u akciji opremanja zdravstvenih ustanova po Srbiji s ciljem lakšeg i bržeg oporavka pacijenata. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić” je prva ustanova kojoj je naša kompanija uručila donaciju u vidu 45 LCD televizora.

Institut za majku i dete je osnovan 1950. godine i ova novobeogradska bolnica zbrinjava najveći broj dece na godišnjem nivou iz Srbije, ali i iz regiona. Akcija će se širiti po čitavoj Srbiji, a po prioritetima koje je odredilo Ministarstvo, donacije televizora biće usmerene na brojne zdravstvene ustanove.

U nastavku akcije, televizori će biti donirani Kliničkom centru Srbije, a potom i ostalim institucijama, kako obrazovnim tako i zdravstvenim. U kompaniji MOZZART veruju da će ova akcija inspirisati i druge kompanije da na svoj način pomognu društvu i zajednici.

I da podsetimo...

Ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Nataše Ninković dobitak će biti doniran i za Dnevni boravak za osobe sa smetnjama u razvoju-ONIKS u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 16:00 2025 ENG 1 Man.City - Burnley kmb 1X&vg2 1,95 Sub 18:30 4023 ŠPA 1 Valencia - Sevilla kmb 1X&gg 1,97 Sub 15:30 3014 NEM 1 Eintr.Frankfurt - Dortmund ug 3+ 1,50 Sub 20:45 1019 ITA 1 Napoli - Inter tgg gg 1,52 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

Piše: Đurđe Mečanin

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com