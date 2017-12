Humanitarni tiket u podne: Nikola Kovačević tipuje za SOS Dečje selo Kraljevo

Srpski odbojkaš odigrao 4+ na meč Liverpul - Lester!

U plemenitoj akciji kompanije MOZZART, „Humanitarni tiket u podne“, danas nam svesrdno pomaže naš bivši odbojkaški reprezentativac, Nikola Kovačević. Rođen je u Kraljevu i prve odbojkaške partije koje je pružao u OK Ribnica su mu bile odskočna daska i preporuka Crvenoj zvezdi. Sa pravom se smatra da je jedan od naših najboljih primača poslednjih godina. Sve to je uslovilo da veoma brzo postane član odbojkaške reprezentacije Srbije sa kojom je osvojio veliki broj medalja, kako onih šampionskih, zlatnih, tako i srebrnih i bronzanih, ali ništa manje vrednih od najsjajnije među njima. U svojoj karijeri je igrao u grčkim, italijanskim, poljskim, kineskim i ruskim klubovima. Danas igra za rumunski klub, Arkade Galati. Po želji Nikole Kovačevića, zagarantovanih 30.000 dinara koje kompanija MOZZART poklanja u decembru pripašće SOS Dečjem selu u Kraljevu kome je kompanija MOZZART već upućivala donacije. Uz malo dobrog tipovanja koje ćemo dobiti od Nikole i sreće naravno, suma od 30.000 se može uvećati. Da li će se to dogoditi, ostaje nam da vidimo!

Evo kako je sastavio plemeniti listić sjajni srpski odbojkaški reprezentativac. Prve dve utakmice dolaze sa Ostrva. Krećemo od meča LIVERPUL – LESTER. Domaći su u seriji od pet utakmica bez poraza. Gosti su izgubili poslednji duel. Liverpul ima 11 poena više od rivala. Istorija međusobnih duela glasi 12:5:8.

“Uzdam se u strelce dva sastava i igram na golove, četiri plus”, kaže za MOZZART Sport Nikola Kovačević.

Druga utakmica iz Premijer lige po izboru našeg humanitarnog kladioca je meč VOTFORD – SVONSI. Gosti su prigrlili fenjer Premijer lige, domaći su u zlatnoj sredini. Liverpul je petardom ispratio Svonsi, Votford je savladao Lester. Statistika međusobnih okršaja puno ne govori, 5:3:4.

“Očekujem trijumf domaćih i igram jedinicu”.

Selimo se u komšiluk, veliki škotski derbi, SELTIK – RENDŽERS. Istorija međusobnih duela je na strani Seltika, 40:18:32. Domaći su prvi i imaju 11 bodova više od večitog rivala. Jedino je Harts sa 4:0 prekinuo pobedničku seriju Seltika. I Rendžers je dobio poslednji duel.

“Vraćam se na golove, od dva do tri pogotka”.

Naš poznati gost odabrao je za “humanitarac” i dve jako interesantne utakmice sa Apenina. FJORENTINA – MILAN. Ljubičasti imaju dva boda više od Rosonera. Pozitivan niz domaćih prekinuo je minimalcem Lacio. Milan je dobio gradskog rivala sa 1:0. Statistika je na strani Milana, 13:11:18.

“Verujem da ća pasti tri i više pogodaka”.

Plemeniti listić naš poznati odbojkaš zaključio je duelom INTER – LACIO. Rimljani imaju četiri boda deficit u odnosu na rivala. Inter je poražen u poslednje tri utakmice, Lacio je u pozitivnom nizu. Statistika malo toga govori, 17: 19:18.

“Pokušaću sa igrom gol-gol uz tri plus”, zaključio je Kovačević koji dobitak usmerava za SOS Dečje selo Kraljevo.

I na kraju nekoliko rečenica o društveno odgovornom poslovanju kompanije MOZZART.

Prethodnih godina, kroz saradnje s Fondacijom B92 i Blic fondacijom i kroz nabavku inkubatora i aparata za skrining sluha kod beba, kompanija Mozzart uticala je na stvaranje boljih uslova za razvoj najmlađih.

Najpoznatiji i najmasovniji društveno odgovorni projekat kompanije Mozzart svakako je akcija „Sto terena za jednu igru“, čiji je cilj razvoj sporta u Srbiji i sklanjanja dece sa ulice. Do sada je više od 50 gradova i opština širom zemlje dobilo obnovljena košarkaška igrališta, a time i nova mesta za druženja i okupljanja. Ovoj akciji pridružile su se i podržale je mnoge naše i svetske košarkaške legende: Svetislav Pešić, Dejana Bodiroga, Dragan Kićanović, Dejan Tomašević, Boban Marjanović, Milan Mačvan, Miroslav Raduljica, Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Darko Miličić, Duda Ivković, Željko Obradović, Saša Danilović, Milan Gurović...Upravo je 56. igralište renovirano u Novom Sadu i ponelo je ime popularnog Čiče.

Tereni na kojima će stasavati neki novi šampioni nose upravo imena ovih proslavljenih asova. Mnogo bolji uslovi, specijalna profesionalna podloga, kliritne table i zglobni obručevi donose duh veliki sportskih hala na otvorene terene širom naše zemlje. Sa ponosom možemo da kažemo da je u prethodnih godinu i po dana, od prvog obnovljenog terena do danas, u proseku na svakih deset dana nicao po jedan novi košarkaški teren!

Pored obnove košarkaških terena, kompanija Mozzart osnažuje sportski duh i donacijama sportske opreme raznim klubovima širom zemlje kroz akciju „Novi dresovi za nove šampione“. Mozzart opremu trenutno nosi više od 50 fudbalskih, košarkaških, rukometnih i odbojkaških klubova nižeg ranga. Među njima su i buduće reprezentativke Srbije u sve popularnijem futsalu, kadetkinje Vojne akademije. Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Jedan kontigent odlazi ka Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd. Kraja, dakle, nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Informacija bitna za Republiku Srpsku!

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Nikole Kovačevića, dobitak će biti doniran i za KOLEVKA SRBIJA u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

