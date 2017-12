Humanitarni tiket u podne: Tanja Peternek Aleksić tipuje za Dom Jova Jovanović Zmaj

Poznato TV lice zbog brojnih obaveza u pomoć pozvalo čačansko-beogradskog Ljubljančanina, tačnije Boru Đorđevića

Pošto smo svojevremeno u plemenitom listiću kompanije MOZZART kao gošću imali šarmantnu glumicu Tamaru Aleksić, podršku jednoj od naših društveno odgovornih akcija pružila je i sjajna voditeljka RTS-a i Tamarina mama Tanja Peternek Aleksić. Iako je u velikoj gužvi jer za nekoliko dana mora da snimi tri epizode „TV lica... kao sav normalan svet“, Tanja se ipak odazvala našem pozivu, ali nas je zamolila da Bora Čorba umesto nje sastavi, ako može, dobitnu kombinaciju.

Poznata TV voditeljka i popularni muzičar i frontmen Riblje Čorbe nedavno su se družili i snimili dve epizode popularne emisije, a održavanje nedavnih Čorbinih koncerata u Beogradu pomogla je i kompanija MOZZART!

Kockice su se složile, Tanja vredno radi, a Bora je, posle niza koncerata, od kojih je jedan održan i u Sloveniji, upravo iz Ljubljane, za svoju drugaricu, sastavio, nada se, dobitnu kombinaciju.

Dakle, gost našeg „Humanitarnog tiketa u podne“ u „Decembru, mesecu humanosti“ je Tanja Peternek Aleksić. S velikom radošću i ushićenjem je prihvatila da podrži našu akciju i uz Borinu pomoć pokuša da uveća zagarantovanu sumu od 30.000 dinara koju kompanija Mozzart po Tanjinoj želji donira Domu za decu na Voždovcu Jovan Jovanović Zmaj.

Tanja se rodila u Beogradu i ćerka je Nade Peternek koja je jedan od osnivača TV Beograd i koja je stekla penziju radeći u ovoj kući kao sekretarica režije. Udata je za reditelja Gorana Aleksića sa kojim ima dve ćerke, Tamaru i Anju. Studirala je Akademiju filmskih i dramskih umetnosti. Dramaturgiju je diplomirala kod reditelja Živojina Pavlovića i književnika Slobodana Selenića. Objavila je dve drame „Krivo srastanje“ i „Poslednji sunčani dan“, mada je svi daleko više poznajemo kao šarmantnu voditeljku koja je sa druge strane vrlo skromna i nenametljiva.

Autorka je mnogih poznatih emisija kao što su „Ja volim TV“, „TV nostalgija“, kao i „TV lica“, emisije koja je nagrađena priznanjem za doprinos kulturi Zlatni beočug. Svoje emisije nikada ne improvizuje i maksimalno se trudi da dopre do zanimljivih detalja iz života svojih gostiju. Obično ih iznenadi kada im ukaže na neke životne sitnice na koje su oni već skoro i zaboravili. Na taj način dopire do njih i pokreće ih da pričaju o sebi. Nenametljivo i sa velikom dozom prefinjenosti. Zato emisija „TV lica“ spada u jednu od najgledanijih TV emisija, koja je do sada ugostila veliki broj poznatih ličnosti. Posebnost ove žene je i u njenoj spremnosti da izađe u susret i pomogne realizaciju ove naše samarjanske akcije. Da li će odigrani tipovi Tanje Peternek Aleksić, čitaj Bore Đorđevića, biti mnogo veći od zagarantovanih 30.000 dinara ostaje nam da vidimo. U svakom slučaju, kompanija Mozzart je svim srcem uz našu gošću u nadi da će uspeti da osvoji mnogo više od zagarantovane sume.

Srećno Tanja, napred Boro!

Frontmen Riblje Čorbe opredelio se da dobrotvorni listić započne iz Belgije BEVEREN – STANDARD. Klub iz Liježa je nešto bolje plasiran jer ima tri poena više od rivala. Beveren u poslednjih pet mečeva ima dva trijumfa, ali i tri poraza. Učinak Standarda je 2:2:1, a poslednji ishod bio je remi. Istorija međusobnih duela je 1:3:11 u korist gostiju.

„Po mom mišljenju dolazi dupla šansa X2.“

Istu taktiku, Bora, koji se odazvao pozivu naše gošće da pomogne u sastavljanju plemenitog tiketa, je primenio i u Škotskoj. Meč DANDI – ABERDIN. Gosti su odmah iza najpoznatijih klubova iz Škotske sa duplo više prikupljenih bodova. Dandi je napravio seriju od tri meča bez poraza. Rendžers je dva puta u par dana tukao Aberdin koji je u poslednjih pet okršaja bio bolji od Dandija, a ima i bolji ukupni skor 11-15-20.

„Dupla šansa X2.“

Bora se pohvalio da dobro poznaje Drugu ligu Holandije pa je na odigrao meč OSS – NEC. Gosti su u oba međusobna duela bili bolji rival i slavili. Domaći su u zlatnoj sredini, a gosti na čelnoj poziciji. Na poslednjim utakmicama ovih timova uglavnom je dolazilo preko tri pogotka, ali je Bora sigurniji u duplu šansu.

„Idemo još jednom sa X2.“

Iz iste lige čačansko-beogradski Ljubljančanin je odabrao još četiri duela. Na svim utakmicama Bora je odigrao dva plus. Evo i pomenutih duela: DORDREHT – MASTRIHT, FORTUNA – RKC, VOLENDAM – UTREHT II, TELSTAR – EMEN. Fortuna, Telstar i Emen su pri vrhu tabele. Poznato je da na utakmicama holanske lige 2 dolazi više golova. To zna i nekad strastveni kladilac Bora pa je na svim ovim duelima odigrao:

„Volim da igram 2+ u Holandiji 2.“

„Humanitarni tiket u podne“ imao je 79 humanitarnih kladilaca s dobitnim listićem, koji su MOZZARTU asistirali, da iz sopstvenih izvora, donira preko sad pet miliona dinara. Poslednji dobitnik bio je legendarni košarkaš, sad kolega Zoran Čutura.

Uostalom, svakog dana u decembru imaćemo po jednog dobitnika koji će minimalno usmeriti MOZZARTOVIH 30.000 dinara!

Da napomenemo da je novac između ostalog doniran fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Zvončici, udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva, Bolnici u Lazarevcu, Radost deci, Sivom domu u Kruševcu, Veri Blagojević u Banji Koviljači, Gitrosu, Belom štapu, Bolnici u Šapcu, Topčiderskoj crkvi, Domu Petar Radovanović u Užicu…

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. U akciji „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Potom, pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste, košarkaše…

Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, Mozzart je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija Mozzart nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Deo televizora završiće u Institutu za onkologiju i radiologiju, Beograd. Kraja, dakle, nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Bitno obaveštenje za Republiku Srpsku!

Ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Tanje Peternek Aleksić dobitak će biti doniran i za Udruženje Mozak prijateljstva – Obrok ljubavi u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 20:30 1801 BEL 1 Waas.Beveren - Standard ds X2 1,43 Pet 20:45 2401 ŠKO 1 Dundee - Aberdeen ds X2 1,22 Pet 20:00 1622 HOL 2 Dordrecht - MVV ug 2+ 1,18 Pet 20:00 1625 HOL 2 Oss - NEC ds X2 1,12 Pet 20:00 1626 HOL 2 Fortuna S. - RKC Waalwijk ug 2+ 1,15 Pet 20:00 1627 HOL 2 Telstar - Emmen ug 2+ 1,10 Pet 20:00 1628 HOL 2 Volendam - Utrecht II ug 2+ 1,15 Kladi se

* Kvote prikazane na grafici bile su aktuelne u trenutku sastavljanja tiketa i podložne su promenama

Piše: Đurđe Mečanin