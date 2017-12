Humanitarni tiket u podne: Veselin Vesa Petrović tipuje za Udruženje Život

Nekadašnji reprezentativac, a sad trener u Megi, pronašao je dve dvojke u Turskoj

Zagarantovanih 30.000 dinara koje kompanija Mozzart bezuslovno svakog dana donira u svojoj dobrotvornoj akciji „Humanitarni tiket u podne“, a po želji našeg bivšeg košarkaša, Veselina Vese Petrovića, otići će za Udruženje Život, za borbu protiv retkih bolesti. Ukoliko naš današnji plemeniti kladilac pogodi sve utakmice na koje je tipovao, suma od 30.000 dinara će biti daleko veća.

Vesa Petrović je rođen u Sarajevu i igrao je košarku na pozicijama beka i krila. Karijeru je počeo u Bosni, a onda je prešao u Vojvodinu. Vojvodinu je zamenio FMP-om gde je proveo četiri sezone i osvojio jedan kup. Nakon toga, tri sezone provodi u Partizanu, postaje lider tima, kapiten i osvaja jedno prvenstvo i dva kupa. Iz Partizana se ponovo vratio u FMP gde je igrao jednu sezonu i ponovo je osvojio kup. Odatle odlazi u belgijske klubove, prvo u Pepinster, a potom u Ostende. S reprezenacijom Jugoslavije je osvojio Evropsko prvenstvo 2001. godine u Turskoj. Trenutno je pomoćni trener Mege.

Kompanija Mozzart mu želi uspeh u današnjem „Humanitarnom tiketu u podne“, sa željom da umnoži zagarantovani dobitak i uveća sumu od 30.000 dinara.

Vesa je kao prvu utakmicu odabrao duel iz Holandije, AJAKS - VILJEM DRUGI. Kopljanici su drugi na tabeli odmah iza PSV-a. Gosti su blizu opasne zone. Uspešnu seriju kluba iz Amsterdama prekinuo je Tvente. Poslednju utakmicu gosti su rešili u svoju korist sa 3:0.

„Kombinovaću prelaz iz keca u kec uz golove, 2+“, kaže za Mozzart Sport Vesa Petrović.

Naš plemeniti kladilac odabrao je još jednu utakmicu iz zemlje Lala, FAJENORD - RODA. Klub iz Roterdama je na poziciji pet, gosti su tek 17. Fajenord je u odličnom nizu trijumfa, poslednji je bio sa 7:0.

„Primeniću istu taktiku, KMB 1-1&2+.“

Trener u stručnom štabu Mege sad je skoknuo do Turske, GALATASARAJ - GOZTEPE. Samo dva boda dele dva rivala. Bolju seriju imaju gosti, četiri trijumfa i remi iz pet utakmica. Istorija međusobnih duela na strani je Galate.

„Isto, KMB 1-1&2+.“

Nekadašnji košarkaški reprezentativac zadržao se u Turskoj i odigrao je još dve utakmice. Na oba meča opredelio se za dvojke. Dueli: KASIMPAŠA - BAŠAKŠEHIR i KARDEMIR - TRABZON. Bašakšehir je lider lige. Trabzon je na mestu broj sedam. Istorija Kardemir - Trabzon glasi 4:4:9. Statistika međusobnih duela Kasimpaša i Bašakšehir glasi 6:4:10.

„Verujem da će na oba duela doći dvojka“, zaključio je Vesa Petrović koji je tipovao za Udruženje Život.

Danas je 24. dan poslednjeg meseca u ovoj godini. Poznato vam je da je Kompanija MOZZART učesnicima svoje dobrotvorne misije „Humanitarni tiket u podne“ pripremila veliko iznenađenje. Decembar je proglašen za „Decembar, mesec humanosti“. Tokom dvanaestog meseca je našim poznatim ličnostima - humanitrarnim kladiocima zagarantovani ulog, ali i zagarantovani dobitak, u visini od fantastičnih 30.000 dinara.

Ukoliko tiket bude dobitan, ova suma će se na radost svih nas uvećati i kompanija MOZZART će je, kao i dosad, donirati na adresu, a po želji naših plemenitih kladilaca.

Zahvaljujući zagarantovanim dobicima prešli smo pet doniranih miliona na preko 50 adresa u Srbiji, a od nedavno dobici idu ustanovama i u Republici Srpskoj!

Pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To je i fenomenalna akcija „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, ali nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem Milan Gurović, 56. po redu.

Veoma važna napomena za Republiku Srpsku!

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg dobrotvornog kladioca Vese Petrovića dobitak će biti doniran i za Dom za starija lica Kuća njege Sandić, Prnjavor, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

