Humanitarni tiket u podne: Vujadin Savić tipuje za fondaciju Budi human

Kao 535. pojačanje u današnjoj samarjanskoj akciji kompanije Mozzart, „Humanitarni tiket u podne“, stigao je srpski fudbaler Vujadin Savić. Sin nekadašnjeg fudbalera Dula Savića i novinarke Marine Rajević Savić je odlučio da svoj humanitarni tiket, ukoliko bude dobitan usmeri ka fondaciji Aleksandra Šapića Budi human. Vujadin je veoma rano počeo da igra fudbal, sa svega osam godina i to u Crvenoj zvezdi. Prošao je kroz sve selekcije ovog kluba, kao i kroz selekcije reprezentacije. Osim za Crvenu zvezdu, igrao je za Bordo, Votford, Šerif sa povremenim pozajmicama fudbalskim klubovima Rad, Dinamo iz Drezdena i Arminija. Oženjen je srpskom glumicom Mirkom Vasiljević. Kompanija Mozzart je svim srcem uz Vujadina u pokušaju da zajedničkim snagama osvoje dobitak za Budi human.

Srećno Vujadine!

Prva utakmica dolazi iz Engleske, HADERSFILD – MANČESTER SITI. Građani su lideri sa osam bodova više od gradskog rivala. Siti ima pet poslednjih pobeda, poslednje dve su mršave, ali su pobede. Domaći, čas izgube, pa dobiju. Favorit se zna.

„Kombinujem dvojku sa golovima, od tri do pet“, kaže Savić junior.

Defanzivac Zvezde odigrao je dvojku uz tri plus. Utakmica iz lige Francuske, MONAKO – PSŽ. Derbi kola jer igraju dva vodeća tima, Sveci imaju šest bodova više. Parižani su rukometnim rezultatom dobili Seltik, Kneževi se nisu proslavili protiv Lajpciga, poraz kod kuće.

„2&3+“.

Na plemenitom listiću usledio je kec. Kalčo, MILAN – TORINO. Napoli je dobio Milan u poslednjoj utakmici sa 2:1, gosti su odigrali nerešeno. Istorija međusobnih duela kaže 15:13:1.

„Jedinica na Milan“.

Slede još dva meča sa Apenina. Prvo UDINEZE- NAPOLI. Klub iz Udina je bez remija, lider Napoli bez poraza. Statistika je ujednačena 9:11:11, ali naš poznati gost igra:

„Dvojka i golovi od tri do pet“.

JUVENTUS – KROTONE je naredni duel iz Serije A po izboru MOZZARTOVOG gosta. Stara dama mora da se čupa za poraz od Sampdorije mada je remizirala sa Barsom. Krotone zna da iznenadi poput Bolonje i Fjorentine.

„Kombinujem keca uz golove od tri do pet“.

Za kraj derbi susret Primere, VALENSIJA – BARSELONA. Slepi miševi su drugi i imaju deficit od četiri boda u odnosu na Katalonce. Valensija u seriji od pet pobeda. Barsa pobeđuje, ali ima i dva remija bez pogodaka. Gosti su 28 puta dobili domaće.

„Golovi od tri do šest“, zaključio je fudbaler Crvene zvezde Vujadin Savić koji će dobitak usmeriti za fondaciju Budi human koju kompanija Mozzart donira na godišnjem nivou.

Pre nego što zaključimo plemenito tipovanje da napomenemo da je poslednji pravi, dobrotvorni listić, sastavila glumica Nela Mihailović i tako je postala 70. dobrotvorni kladilac sa dobitnom kombinacijom. Nakon toga i Bora Čorba je usmerio dobitak za sterilizaciju pasa sa ulice.

Ka Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd, Nela je usmerila, a MOZZART je donirao, ravno 70.100 dinara.

Sa poslednjim dobitnim tiketom kompanija MOZZART je dosad donirala ravno 4.742.815.

Još malo pa pet doniranih miliona na preko 50 adresa u Srbiji, a od nedavno dobici idu ustanovama i u Republici Srpskoj!

I da pomenemo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić. Dakle, četrnaest članova kluba 100.000.

Da istaknemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva …

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To će biti 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, ali nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem Milan Gurović, 56. po redu.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka, a potom i za juniore FK Sloboda iz Užica.

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige... Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u planu je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija 1.500 televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kraja, dakle nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Vujadina Savića, dobitak će biti doniran i za Socijalno-gerijatrijski centar Banja Luka u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 20:45 4022 ŠPA 1 Valencia - Barcelona ug 3-6 1,42 Ned 17:00 2026 ENG 1 Huddersfield - Man.City kmb 2&3-5 1,85 Ned 21:00 5022 FRA 1 Monaco - PSG kmb 2&3+ 1,65 Ned 15:00 1035 ITA 1 Milan - Torino ki 1 1,75 Ned 15:00 1037 ITA 1 Udinese - Napoli kmb 2&3-5 1,95 Ned 20:45 1039 ITA 1 Juventus - Crotone kmb 1&3-5 1,80 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici bile su dostupne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

Piše: Đurđe Mečanin