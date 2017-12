Humanitarni tiket u podne: Zoran Gajić tipuje za Dom za vaspitanje dece bez roditeljskog staranja na Voždovcu

Prvi čovek OSS-a odigrao je prelaz iz dva u dva na Čelsi!

Molimo aplauz za Nešu Galiju, jer muzičar ga je kladilačkim umećem u MOZZART-ovom mesecu humanosti zaslužio! Njegov jučerašnji dobitak od 63.945 dinara srećna je vest za sve nas, a ponajviše za obolele mališane o kojima brine Dečja klinika u Nišu za koju je naš jučerašnji gost tipovao!

U istom ritmu krenimo dalje uz Zorana Gajića, predsednika Odbojkaškog saveza Srbije, koji baš kao i Neša Galija ima nameru da punom parom nastavi sa podvizima koje pokreće MOZZART-ova lokomotiva kladilačke humanosti. Ona je i danas, zapravo celog ovog meseca u posebnom režimu rada uz svakodnevni ulog od 30.000 dinara koji je ujedno i zagarantovana dobitna suma na svim plemenitim listićima kojima naša kompanija pomaže pojedince, ustanove, zapravo sve one kojima je gest dobre volje potreban za vraćanje osmeha na lice.

Zoran Gajić ipak želi više od zagarantovane sume, a u nastavku rubrike ćemo videti kako je razmišljao naš gost koji svoju dobru volju, odnosno dobitak namerava da prosledi Domu za vaspitanje dece bez roditeljskog staranja na Voždovcu!

Recimo još da pored dobrotvornog tiketa u kome je MOZZART donirao preko pet miliona dinara naša kompanija ima niz drugih društveno odgovornih akcija. Pomenućemo “100 terena za jednu igru” u kojoj smo obnovili i svečano otvorili 56 košarkaških igrališta. U akciji “Novi dresovi za nove šampione” manjim klubovima doniramo sportsku opremu. Pomažemo paraolimpijce, vaterpoliste, košarkaše, čačanski KK Železničar, fondacije Budi human i Podrži život…

Zoran Gajić je rođen 28. decembra 1958. u Pančevu.

Gaja je magistar odbojke. Od 1988. do 1993. bio je asistent za odbojku na Fakultetu za fizičku kulturu u Novom Sadu, a od 2000. do 2002. profesor odbojke na Fakultetu za trenere u Beogradu. Već 2015. Zoran Gajić postaje predavač na predmetu odbojka na Fakultetu za trenere u Novom Sadu.

Gajić je u periodu 1980. do 1988. bio glavni trener kampa pokrajine Vojvodina i trener juniorske reprezentacije pokrajine Vojvodina. Od 1980. do 1983. organizovao je i vodio grupe odbojkaša početnika starosti 9 do 11 godina.

U periodu od 1987. do 1992. bio je trener muške juniorske reprezentacije Jugoslavije.

U okviru rada na edukaciji trenera, Zoran Gajić je držao predavanja na seminarima u Jugoslaviji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji, Iranu i Mađarskoj, na teme od početne obuke odbojkaške tehnike do rada sa vrhunskim ekipama.

Kao prvi trener muške seniorske reprezentacije Jugoslavije osvojio je devet medalja, po dve zlatne, i srebrne i pet bronzanih. Spomenimo zlatne medalje na Olimpijskim igrama 2000. u Sidneju (Australija) i Evropskom prvenstvu 2001. u Ostravi (Češka), srebrne medalje na Svetskom prvenstvu 1998. u Tokiju (Japan) i Evropskom prvenstvu 1997. u Ajndhovenu (Holandija), bronzane medalje na Olimpijskim igrama 1996. u Atlanti (SAD), Svetskom Kupu šampiona 2001. u Tokiju (Japan), Svetskoj ligi 2002. u Belo Horizonteu (Brazil), Evropskom prvenstvu 1995. u Atini (Grčka) i 1999. u Beču (Austrija).

Pored reprezentacije Jugoslavije, čiji je prvi trener bio od 1995. do 2002, bio je prvi trener seniora Rusije u periodu 2005. do 2006. i prvi trener seniora Irana od 2007. do 2008.

Sa reprezentacijom Rusije osvojio je zlatnu medalju u Evropskoj ligi 2005. u Kazanju (Rusija), srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2005. u Rimu (Italija) i bronzanu medalju u Svetskoj ligi 2006. u Moskvi (Rusija).

U klupskoj karijeri, Zoran Gajić je osvojio osam titula prvaka Jugoslavije, Grčke, Turske, Rusije i Azerbejdžana, i tri titule pobednika Kupa Jugoslavije, Grčke i Turske.

Zoran Gajić je od 1989. do 1993. bio prvi trener Vojvodine iz Novog Sada, sa kojom je 1992. osvojio “duplu krunu”: Prvenstvo i Kup Jugoslavije, a 1993. drugu titulu prvaka Jugoslavije.

Od 1993. do 1995. bio je prvi trener grčkog Arisa iz Soluna. Dve godine zaredom, 1994. i 1995. bio je vicešampion Grčke, a 1995. i učesnik Finalnog turnira Kupa pobednika Kupova CEV.

Gajić je od 1995. do 1997. bio trener Oresitijade sa kojom je 1996. igrao na Finalnom turniru Kupa CEV, a 1997. bio vicešampion u prvenstvu i Kupu Grčke.

Od 1998. do 2000, Zoran Gajić je bio trener Olimpijakosa iz Pireja, sa kojim je 1999. osvojio prvenstvo i Kup Grčke, a 2000. još jednu titulu prvaka Grčke.

Trener Orestijade bio je od 2000. do 2001. sa kojom je zauzeo četvrto mesto u prvenstvu Grčke.

Zoran je od 2002. do 2004. bio trener turskog Arčelika iz Istanbula, sa kojim je 2003. osvojio titulu prvaka Turske i titulu pobednika Kupa Turske.

Zoran Gajić je u sezoni 2004–2005. osvojio titulu prvaka Rusije sa Belogorjem iz Belgoroda (do 30. januara 2005, kada je imenovan za selektora Rusije).

Od 2007. do 2009. bio je trener ruske Iskre iz Odincova, sa kojom je bio vicešampion Rusije 2007. i 2008. i vicešampion u Kupu Rusije 2008. i osvajač trećeg mesta na Finalnom turniru Lige šampiona 2009. u Pragu (Češka).

Zoran Gajić je bio trener ruskog Urala iz Ufe od 2009. do 2011.

Gajić je 2011. i 2012, a zatim i od 2014. trener azerbejdžanske Rabite iz Bakua sa kojom je ostvario najveći uspeh u istoriji kluba 2011, kada je postao klupski prvak sveta na Svetskom prvenstvu u Dohi (Katar). Gajić je sa Rabitom osvojio dve titule prvaka Azerbejdžana, 2012. i 2015.

Još jedan stepenik u briljantnoj karijeri našeg današnjeg plemenitog kladioca je izbor na mesto prvog čoveka OSS-a.

Vreme je za plemeniti tiket...

Prva utakmica po Gajinom izboru dolazi iz Premijer lige, a reč je o meču HADERSFILD – ČELSI. Domaći su u zlatnoj sredini, Plavci prate Siti i Junajted. Hadersfild je savladao sa 2:0 Brajton u poslednjem duelu. Vest Hem je minimalcem iznenadio Čelsi. Oba međusobna okršaja pripala su Čelsiju.

“Krećem sa prelazom iz dva u dva”, kaže za Mozzart Sport Zoran Gajić.

Prvi čovek srpske odbojke ponovo se opredelio za prelaz, ali iz jedan u jedan. Utakmica iz Francuske, Kup, MONAKO – KAEN. Kneževi su u prvenstvu, za vikend, bili uspešni. Kaen je bio u plus fazi, pa je ušao u mini seriju od dva poraza. Istorija je na strani Monaka 10:9:5.

“Iz keca u keca”, igra naš gost.

Potom je Zoran skoknuo do Holandije, NAC BREDA – TVENTE. Domaći imaju suficit od tri boda u odnosu na fenjeraša lige, Tvente. Breda je odigrala nerešeno, a Tvente je poražen u poslednjem meču. Statistika kaže 11:15:21 u korist Tventea.

“Idemo na golove, tri plus”.

Istu taktiku Gajić je primenio i za duel iz Bundeslige, MAJNC – DORTMUND, 3+. RB i Majnc su odigrali 2:2, dok je Verder produžio agoniju Borusije. Dortmund ima 13 pobeda u međusobnim duelima, deset više od rivala.

“Ug 3+”, humanitarni tip je Zorana Gajića.

Poslednji duel po izboru našeg gosta ponovo dolazi iz Bundeslige, FRAJBURG – M’GLADBAH. Domaći imaju tri dobra rezultata. Gosti u poslednjih pet utakmica imaju skor 2:1:2. Poslednji okršaj dobila je Borusija sa 3:0.

“Očekujem dvojku i igram na Menhengladbah”, poslednja je kladilačka prognoza predsednika OSS-a.

Bitno obaveštenje za Republiku Srpsku!

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Zorana Gajića dobitak će biti doniran i za Ustanovu socijalne zaštite za smeštaj starijih lica DANA, Modriča, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 21:00 2002 ENG 1 Huddersfield - Chelsea pk 2-2 2,15 Uto 21:05 5058 FRALK Monaco - Caen pk 1-1 2,15 Uto 18:30 1609 HOL 1 NAC Breda - Twente ug 3+ 1,60 Uto 20:30 3002 NEM 1 Mainz - Dortmund ug 3+ 1,55 Uto 20:30 3006 NEM 1 Freiburg - M' gladbach ki 2 2,25

