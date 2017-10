Ibrahimović: Iz fudbala neću otići hramljući, već onako kako sam i ušao u njega

„Vratio sam se da završim ono što sam započeo, a to je da osvojim Premijer ligu“, kaže Zlatan

Kada je doživeo tešku povredu kolena u finišu prošle sezone, mnogi ljubitelji fudbala skeptično su govorili o njegovom povratku. Ipak, iako ima 36 godina, Šveđanin još uvek ima dovoljno motiva da se nadmeće sa mlađima od sebe i da ih pobeđuje.

Upravo je takmičarski motiv nešto što posebno inspiriše jednog od najboljih napadača u 21. veku.

„Vratio sam se da završim ono što sam započeo. U prvoj sezoni smo osvojili tri trofeja, ali kraj nije bio onakav kakav sam želeo da budem i kakvim smo se svi nadali. Sada je cilj osvajanje Premijer lige, taj posao želim da završim. Sve što sam započeo u prvoj sezoni, završićemo u drugoj”, kaže Ibrahimović za Skaj Sports.

Ipak, oporavak od teške povrede predstavlja izazov sa kojim se Zlatan u dosadašnjem toku karijere nije suočavao.

„U tom trenutku kada se desilo bilo mi je lakše da kažem da ću se vratiti jer sam tada imao izazov pre sobom. Izazov je predstavljalo baš to što nikada nisam imao ozbiljne povrede, ali i svi ti ljudi koji su govorili 'gotovo je' ili 'prestar je'. Takve sumnje su bile prisutne tokom moje čitave karijere. Kada se tako nešto desi, to me dodatno pokreće i daje mi energiju za prolazak kroz cilj. Izazivam sebe koliko mogu da uradim i koliko mogu da iskoristim svoje telo”.

Sjajni fudbaler tek sada ne razmišlja o okončanju karijere.

„U poslednjih nekoliko godina oklevate, razmišljate koliko ćete godina još igrati. Ali, povreda mi je olakšala. Imao sam samo jednu metu, a to je da se vratim da igram. Otići ću iz fudbala onako kako sam i ušao u njega, a ne hramljujući. Otići ću onako kako ja želim da izađem. Čak i ako budem morao da hodam po vodi, i to ću takođe učiniti“, poručio je Ibrahimović.

(FOTO: Action images)