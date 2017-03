Điđi otvoreno: Strani investitori? Loša stvar za italijanski fudbal!

"Roma s Amerikancima, Inter i Milan s Kinezima... Ne valja"

Posle zlatnih godina apsolutne dominacije, italijanski fudbal pao je u dubiozu iz koje je počeo da se izvlači tek poslednjih godina. Rezultati su vidljivi, napredak se pravi sitnim koracima, ali sve više klubovi na Čizmi zavise od finansijske podrške stranih investitora.

A to se Điđiju Bufonu nimalo ne dopada. U opširnom razgovoru za nemački list Kiker legendarni čuvar mreže govorio je o mnogim stvarima - od uloge golmana, borbe sa depresijom, poteri za Ligom šampiona, ali i sve većem uplivu stranog kapitala u italijanski klupski fudbal i negativnom uticaju takvog poslovanja na ekonomiju.

"Strani investitori u Seriji A? Roma ima posla s Amerikancima, Inter i Milan s Kinezima... Ne valja. To je jako loše za Italiju. Veliki i težak udarac za fudbalsku tradiciju i fudbal generalno".

U daljem intervjuu Bufon je otkrio i da se dugo borio s depresijom, ali bez upotrebe ikakvih lekova.

"Depresija? Za mene je bilo ključno da ne uzimam lekove. Bio sam kreator sopstvene sudbine, da ne zavisim od raznih droga".

Mada uskoro ulazi u petu deceniju života kapiten Juventusa ističe damu je jako važno da igra Ligu šampiona i da želi da je osvoji do kraja karijere.

"Golman kao takav mora da bude mazohista. Ulogu golmana možete da povežete sa ulogom jednog sudije. Imate moć da komandujete. Ali, golman može samo da primi gol, jako teško i retko daje, a mora da trpi stalne uvrede. Zato bi psiholozi trebalo temeljno da prouče ulogu golmana, jer je puna kontradiktornih stvari. Po meni, kada golman napravi grešku, to je veliki šok. Meni je, na primer, potrebno i po nekoliko dana da se oporavim. Zavidim onima koji mogu takve stvari da prime bez emocija".

Ono što ga i dalje pokreće jeste enormna želja za Ušatim peharom.

"Godinama sam se pitao - šta je to što me i dalje pokreće. Unutrašnja borba mi daje motivaciju. Da sam već osvojio Ligu šampiona osećao bih se prazno. Ovako, ta me želja još vodi".

Bufon je potom govorio malo i o detinjstvu i tome šta je najviše voleo da jede.

"Iskreno, jeo sam toliko kobasica i gumenih bombona da je pravo čudo što nisam debeo. Da jesam, sigurno ne bih mogao da se bavim fudbalom".

Mada važi za fudbalskog veterana, on je i dalje među najboljim golmanima sveta. Ali, on i dalje ne shvata kako i dalje brani...

"Već pet godina svake dve sedmice pitam se ko me pušta da i dalje branim".

