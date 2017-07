Igra brojeva i crtanje idealnog scenarija: Partizan dobija 1:0 ili 2:0! To u Atini nećemo ispustiti

„Ja i ne znam kad smo poslednji put izgubili utakmicu“, optimista je Marko Janković uoči dvomeča sa „njegovim“ Olimpijakosom

Veličina slova A A A

Vole brojeve navijači Partizana. Nadaju se da je ovo „ta“ godina. U pomoć prizivaju prošlost. Odavno su izračunali da je prošlo sedam godina od prethodnog učešća u Ligi šampiona (isti razmak između prethodna dva plasmana, 2003. i 2010), a u subotu veče dobili su još jedan „znak“ povlačenjem istorijskih paralela.

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA DUEL PARTIZANA I OLIMPIJAKOSA

Crno-beli su dobili Mačvu na superligaškoj premijeri identičnim rezultatom kao i čačanski Borac na otvaranju prvenstva 2003/2004. Tad su, takođe u Humskoj, slavili 6:1, da bi 18 dana kasnije u Njukslu izbacili Engleze i dovukli čuvenu „mušemu“ na Topčidersko brdo.

Preduslov da se o reprizi razmišlja jeste da aktuelna generacija eliminiše Olimpijakos, za šta će biti potrebno ne samo da se gleda u istorijske knjige.

„Recept je timska igra. Da u prvom meču steknemo aktivan rezultat, kako bismo sa što većim šansama išli u Atinu. Siguran sam da duel u utorak neće ništa odlučiti. Početak je sezone, ni kod nas, ni kod njih nije to još ona prava forma, međutim, moramo što brže da je podignemo“, kazuje Marko Janković, jedan od zapaženijih pojedinaca u uvodne tri takmičarske utakmice crno-belih ovog leta.

Iako na njima nije bio strelac, prodorima, brzinom i centaršutevima pozicionirao je crnogorski reprezentativac sebe kao fudbalera od koga Grobari očekuju da probije odbranu Olimpijakosa. Njegovog bivšeg kluba, u tom svetu možda i vanredno motivisanog, da ljudima na Karaiskakisu pokaže kako je zasluživao makar šansu.

„Nema specijalnih poriva u meni. U suštini, isti mi je motiv, jurimo učešće u Ligi šampiona, ko god da je preko puta. Daću sve od sebe za ostvarenje tog cilja. Dosta sam napredovao tokom boravka u Pireju, stekao isukstvo i prijatelje, zahvalan sam im na svemu što su uradili za mene. Siguran sam da sam bio maksimalno korektan. A ljutnje – nema. Takav je fudbal, neke stvari se nisu poklopile. Sad igram za svoj klub i daću sve od sebe da prođemo Olimpijakos“.

Kontakt s pojedincima, ipak, održava. Bar je tako bilo dok kuglice u Nionu nisu spojile srpskog i grčkog prvaka.

„Nemam nikakve informacije o stanju u pirejskom velikanu. Jesam prijatelj sa Sašom Zdjelarom, ali držimo se i on i ja fer-pleja, nismo se čuli poslendjih nekoliko dana, stvarno bi bilo glupo da on meni odaje tajne Olimpijakosa ili da ja njemu pričam šta se dešava ovde u Partizanu“.

Pošteno. A kad je već reč o brojevima, Marko ih je pomenuo nekoliko, uveren da otvaraju put ka plej-ofu za Ligu šampiona.

„Teško je prognozirati rezultat, ali mi se utakmica bez primljenog gola čini kao dobra polazna osnova. Uz jedan postignut. Možda i dva. Nije Olimpijakos ekipa koja će nam dozvoliti da bude 5:0 za nas, ali... Bilo bi idealno da sa 1:0 ili 2:0 idemo u Atinu, tamo će biti pakleno, čeka na stvarno sjajan tim, ali kad bismo imali tu prednost teško bismo je ispustili“.

Na kraju, kao na početku, o brojevima. Partizan je u subotu zabeležio okruglo 40. utakmicu u seriji bez poraza. Upozorenje za njegove naredne rivale da je reč o teško lomljivom timu.

„Kad toliko utakmica dobijete u nizu onda to postaje vaš mentalni sklop. Jednostavno, ja i ne znam kad je bilo kad smo poslednji put izgubili utakmicu (protiv Spartaka, 20. avgusta prošle godine, op. au). Ne znam kako je to. Nadam se da će se naša čvrstina, fizička i psihička, praćena timskom hemijom nastaviti ove sezone. Normalno, mora toj seriji jednom doće kraj, ali daj Bože da to ne bude sad, nego što kasnije“, smeška se Marko Janković, nova „desetka“ Partizana.

Piše: Aleksandar Joksić

(FOTO MN Press)