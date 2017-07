Igrači Sparte o huku sa Marakane: Biće nezaboravno, biće ludo

„Ne postoji bolja stvar za fudbalera nego da iskusi takvu atmosferu, makar bila neprijateljska“, istakao je Martin Fridek

Možda se ne boje, ali u Sparti jako poštuju Crvenu zvezdu! I znaju da će na najvećem srpskom stadionu da budu dočekani na nož...

Velike ambicije ekipe Andree Stramačonija biće na velikom ispitu u grotlu Marakane, što je potvrdio vezista češkog velikana Martin Fridek. On se oporavio od povrede kolena i trebalo bi da zauzme mesto u startnoj postavi.

„Nadam se da će igranje na Marakani da bude nezaboravno iskustvo. Ne postoji bolja stvar za fudbalera nego da iskusi takvu atmoseru. Nema veze što će publika biti neprijateljski raspoložena prema nama“, poručio je vezista Sparte Martin Fridek.

Crvena zvezda je već dobrano zagazila u sezonu. Odigrala je pet mečeva, nije doživela poraz. Sa druge strane Sparta još nije zagazila u takmičarski ritam. Povoljna okolnost za našeg predstavnika, ako se zna da Stramačoni ima masu novih igrača.

„Oni su u takmičarskom ritmu, odigrali su već pet mečeva. Međutim, ne mora da znači da će to biti njihova prednost. Ovo je naša prva zvanična utakmica, u Zvezdi ne znaju šta mogu da očekuju od nas“.

Sparta nije blistala u pripremnom periodu. Remi protiv Vitesea naterao je tamošnje medije da pišu o tome kako Stramačoni još nije napravio igru.

„Kao da smo bili nervozni protiv Vitesea. Imali smo sedam dana da ispravljamo greške. Nadam se da će u Beogradu sve biti dobro. Ovo je dvomeč. Ali nećemo ići tamo da se branimo“, dodao je Fridek.

Slično razmišlja i rumunski levi bek Bogdan Vatajelu. I on apostrofira atmosferu u Ljutice Bogdana.

„Kada igrate pred 35 ili 40 hiljada navijača onda je to jako lepo. Pa kada igram pred praznim tribinama setim se školskih dana. Radujemo se početku nove sezone, jer imamo dva cilja. Prvi je da uđemo u Ligu Evrope, drugi da osvojimo titulu. Biće nam jako teško u Beogradu. Sigurno je da imaju kvalitet, čim su došli do trećeg kola. Međutim ,želimo da pobedimo u oba meča“, rekao je Rumun.

