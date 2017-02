Igrao sam sa Dirkom i Dvajtom, ali nikad sa dugajlijom kakav je Nikola

Dirk Novicki? Verovatno najbolji Evropljanin u istoriji NBA ligi. Dvajt Haurd? Fizički najdominantiji centar u 21. veka. Džamir Nelson je tokom karijere delio svlačionicu sa obojicom i mogao je da se uveri u njihove kvalitete. Bio je impresioniran. Kao što je sada impresioniran Nikolom Jokićem, novom zvezdom Denver Nagitsa.

Jer kako Nelson kaže - takvog igrača još nije video.

"Igrao sam sa nekim sjajnim dugajlijama. Sa Dvajtom, sa Dirkom... Ali nikad sa igračem kakav je Nikola", rekao je Nelson posle pobede nad Golden Stejtom od 132:110 u meču u kojem je Jokić upisao i svoj drugi tripl-dabl u NBA karijeri.

Naravno, Jokićeva vizija je ono što je oduševilo Nelsona. Ali ne samo to.

"Posle njegovih 40 poena protiv Niksa, prišao mi je rekao: ’Baš si dobro odigrao’. Gledam ga i mislim se: Druže, je l si ti video sebe?", šali se Nelson.

We miss you Jameer RT @Ananth_Pandian: Nikola Jokic is just a lil too big for Jameer Nelson to pick up pic.twitter.com/i04DpM1yqh