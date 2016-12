Ilić o teretani: Ja to nikad nisam radio, neću ni sad! Možda sam preambiciozan, ali hoću het-trik u Ligi šampiona

Kapiten Partizana o poštovanju saigrača i navijača Crvene zvezde, kao i motivu koji ga pokreće u 39. godini

Viđu, ovo ođe ti je teretana, mene to ne treba.

Čuvena rečenica još čuvenijeg Dejana Savićevića. Jedne prilike, kad je Genije poveo novinarsku ekipu u obilazak trening centra Milana, otela mu se (onako spontano, kao kad je „vozao“ rivale po terenu) misao koja najpreciznije opisuje kako fudbalerima koji znaju lopte nije potrebno još da bilduju mišiće. Ni tad, ni sad.

Istom tezom u jesen karijere vodi se i Saša Ilić. Šta će i njemu tegovi i razne sprave, kad ume, kao retko koji igrač u ovdašnjoj ligi, da veže u čvor rivala samo na osnovu dara da „miluje“ bubamaru. Otuda iskreno, gotovo dečačko, priznanje čoveka koji će za tri dana proslaviti 39. rođendan.

„Ja skoro nikad nisam propustio treninge. Izuzev onih u teretani. Da ne bude da sam ne znam šta. To nikad nisam ni radio. Nema potrebe da radim ni sad, u svojoj 38. ili 39. godini“, poentirao je Saša Ilić govoreći za klupski sajt, samo nekoliko minuta posle potpisivanja novog ugovora sa klubom iz Humske 1, kojim se obavezao da igra do juna 2018.

Otkrio je šta ga drži u životu i zbog čega svake godine odlaže odlazak u penziju...

„Ne mogu da živim bez igrača, svlačionice, treninga... Shvata to i moj sin Nikša, sigurno je i on voleo da mu tata igra još godinu dana, ovim činom sam i njemu ispunio želju. Drži me želja za pobedom. Čak i na treninzima, a kamoli utakmicama. Mnogo volim fudbal, predajem mu se, dajem celog sebe na svakom treningu. To mi daje energiju da nastavim“.

Uz njegovo ime stoje impozantne brojke. Prvi je na večnoj listi fudbalera sa najviše utakmca za Partizan (797), najbolji je strelac u prvenstvenim mečevima (129 golova), šesti na klupskoj listi strelaca svih vremena računajući sva takmičenja (238), čovek je koji je odigrao najviše večitih derbija u istoriji (28)... Osvojio je deset titula državnog prvaka i četiri kupa. Planira još.

„Želje za 2017. prvenstveno su mi vezane za zdravlje moje dece i mojih najmilijih. Sa profesionalne strane da nas povrede zaobiđu da osvojimo tutulu, ako možemo i duplu krunu, i da uđemo u Ligu šampiona. To su moje želje. Možda sam previše ambiciozan, ali samo bi trebalo da nastavimo da radimo kao dosad i sve će biti u redu“.

Prema njegovim rečima najdraže utakmice su mu one protiv Crvene zvezde (na kojima je Partizan slavio, podrazumeva se), kao i susreti koji su značili proboj Parnog valjka u grupnu fazu Lige šampiona (2003. protiv Njukasla i 2010. protiv Anderlehta).

„Svaki gol protiv Zvezde mi je najdraži. Nisam ih davao puno, ali ni je to ni malo (četiri, op. aut.). Davao sam golove i ekipama koje su značile ili i dalje znače nešto u evropskom fudbalu, međutim, isto tako se sećam i velikih promašaja protiv istih takvih timova (Real Madrid, na primer)“.

Zanimljivo je da je tokom bogate karijere Sale uspeo da zavredi poštovanje ne samo Grobara, nego i Delija, koje mu ovih dana čestitaju na novom ugovoru.

„Ponosan sam na te stvari, veliko poštovanje imam prema našem najvećem rivalu, jer da ne postoji Zvezda, ne bi postojao ni Partizan. Ljudi su to prepoznali i zahvaljujem im na tome. Izuzetno ih respektujem i nikad u životu nisam rekao, niti bih rekao, neke ružne stvari o Crvenoj zvezdi“.

Iako mnogima može da bude tata (na primer, od Dušana Vlahovića stariji je čak 21 godinu), Saša Ilić i dalje važi za igrača koji zbija šale u svlačionici i koji iste prima na svoj račun.

„Saigrači ne mogu da shvate da sve što radim činim kroz šalu. To je, možda, moja najveća greška. Ne mogu danas da se šalim sa njima, a sutra da od njih tražim da rade najbolje moguće stvari za Partizan. U svakom slučaju, svi momci me slušaju, iako nisam neki veliki autoritet. Mogu sa mnom da rade šta hoće, ali imaju veliko poštovanje“, dodao je legendarni broj 22.

(FOTO: Star sport, FK Partizan)