Ima 17 godina, čeka Zvezdu i poručuje - želim da budem najbolji igrač na svetu

Da li je Ris Nelson buduća zvezda fudbala?

Upoznajte Risa Nelsona. Ako ga niste zapazili dobro na terenu Marakane u prvom meču Crvene zvezde i Arsenala.

Ovaj mladić je rođen 1999. godine i već je pustio korenje u prvom timu Tobdžija. Polako zadobija šansu na utakmicama van Premijer lige i došao je do toga da bi bilo iznenađenje da se ne nađe u postavi na Emirejtsu gde crveno-beli gostuju u četvrtak od 21.05.

Ovaj fudbaler koji može da igra i po krilu i napred ima velike ambicije. Ukoliko bude na terenu protiv Zvezde u četvrtak, a verovatno hoće, obratite pažnju na njega.

Najavljuje da želi da bude najbolji na svetu.

"Želim da osvajam trofeje, želim da budem najbolji fudbaler na svetu", jasan je Nelson.

Ipak, on je još dete...

"Za mene je san postao java kada vidim navijače kako nose dres Nelson 61 na leđima. To sam oduvek želeo, a sada gledam to svojim očima. Neverovatno".

Radi se o momku čiji je otac, zanimljivo, iz Zimbabvea, dok mu je majka Engleskinja. Sa devet godina se priključio Arsenalovoj akademiji. Ali otkriva i da je kratko pre toga bio u redovima najvećeg protivnika Tobdžija - Totenhemu.

"Totenhem me je skautirao, bio sam tamo tri ili četiri nedelje, ali kada mi je telefon zazvonio i kada me je Arsenal pozvao odmah sam otišao tamo. Posle prvog treninga su želeli da potpišu ugovo sa mnom. Navijač sam Arsenala, svi u mojoj porodici navijaju za Arsenal, tako da to nije bila teška odluka".

Kaže da mu je u treningu sa najvećim zvezdama Arsenala sve novo, ali da mu pomažu igrači kao što su Aleksandre Lakazet ili Aleks Ivobi.

"Ivobi mi je dosta pomogao. Uvek pravi šale i proverava da li sam dobro. Lakazet je takođe veoma dobar momak. Ozil, Beljerin, svi igrači stvarno, prihvatili su me i kao osobu i kao fudbalera", kaže Nelson.

Tobdžije su dobile svih šest seniorskih utakmica u kojima je Nelson bio učesnik. Teško će biti Arsenu Vengeru da ga ignoriše ako ovako nastavi. A neće se ni majstor za pronalaženje talenata u inkubatorima ni truditi da tako nešto učini.

Ovaj mali je opasan.

(FOTO: Star Sport, MN Press)