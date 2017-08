Ima 30 i kusur a i dalje kida!

Ugo Vijeira na klupi, Mihailo Petrović remizirao sa Omijom

Au, kako je uzbudljivo ovih dana u japanskoj Džej ligi! Razlika između prvog i drugog posle 20. kola iznosi samo jedan bod i ništa tu ne bi bilo čudno da prvo mesto ne zauzima Serezo iz Osake koji je protekle sezone kroz plej-of prokrčio put od druge lige do društva najboljih. Drugi je aktuelni prvak Kašima.

Serezo je u roku od 28 minuta progutao Saporo koji je do kraja došao samo do utešnog pogotka - 3:1 (3:0). Kašima je tukla Vegaltu golovima u finišu oba dela - 2:0 (1:0), a ono što će mnogima biti zanimljivo je da je legendarni Šunsuke Nakamura (39) golom sa penala i asistencijom kumovao vođstvima Ivate, ali je na kraju njegov tim poražen - 2:3 (2:1). Ne može ni on sve sam...

Inače, Ugo Vijeira presedeo je ceo meč na klupi Jokohame, a Urava našeg Mihaila Petrovića remizirala je sa Omijom.

DŽEJ LIGA (JAPAN 1) - 20. KOLO

Subota

Kofu - Gamba Osaka 1:0 (0:0)

/Vilson 88/

Kašima - Vegalta Sendai 2:0 (1:0)

/Doi 45+3, Suzuki 90+2/

Albireks Nigata - Jokohama Marinos 0:2 (0:0)

/Martinus 54, Amano 73/

Serezo Osaka - Saporo 3:1 (3:0)

/Sugimoto 1, 28, Souza 26 - Suga 83/

Ivata - Hirošima 2:3 (2:1)

/Nakamura 16pen, Oi 28 - Kašiva 24, Patrik 58, Lopes 63/

Kašiva - Kobe 3:1 (0:1)

/Dijego 50, Kristijano 72, Nakajama 76 - Mihara 5/

Kavasaki - Tokio 1:1 (0:1)

/Taniguči 89 - Nakađima 49/

Sagan - Šimicu 2:1 (2:0)

/Fukuta 6, Harakava 20 - Hasegava 59/

Urava - Omija 2:2 (1:0)

/Koroki 26, Kašivagi 69 - Mateus 66, Segava 88/

