Ima se, može se: Aston Vila odbila 29.000.000 evra za levog beka!

Marseljov predlog od 10.000.000 evra samo nasmejao engleskog drugoligaša

Iako je Aston Vila tek jedan od dva bivša šampiona Evrope koji igraju u drugoligaškom takmičenju, to klubu sa Vila Parka ne smeta da posluje fudbalskoj pijaci kao da je učesnik Lige šampiona.

Prošlog leta je Vila oborila rekord kada je Rosa Mekormaka (14.300.000 evra) i Džonatana Kođiju (12.900.000) učinila dvojicom najskupljih igrača u istoriji Čempionšipa, a sada je mogla da postavi i rekord u prodaji drugoligaških fudbalera. Međutim, nekadašnji prvak Evrope je odbio ponudu vrednu 29.000.000 evra za francuskog defanzivca Džordana Amavija!

To tvrdi predsednik Aston Vile, Toni Sija. Kineski biznismen se oglasio na Tviteru povodom spekulacija da je Marselj ponudio 10.000.000 evra za Amavija.

„Ne trudite se da čitate to što pišu, mogu da potvrdim da smo odbili ponudu od 25.000.000 funti za Džordana Amavija. On u Aston Vili može još da napreduje“, napisao je Sija.

Nije otkriveno koji je to klub nudio toliki novac za francuskog defanzivca, ali ovo je iznenađenje, čak i za ostrvske prilike gde se igrači preplaćuju. Odbijanje skoro 30.000.000 evra za levog beka da bi ostao u drugoligaškom takmičenju, očigledno može da se desi samo u Engleskoj.

Aston Vila je dovela Amavija pre godinu i po dana iz Nice za 15.000.000 evra. Sada je mogla da zaradi duplo, a s obzirom kako Vila stoji u Čempionšipu nije isključeno da Amavi još godinu i po dana provede među drugoligašima.

(FOTO: Action images)