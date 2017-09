Imamo 37.000.000 evra i samo Tanjević može da nam pomogne! Da igraju pare, Srbija bi dobila Sloveniju...

A medalje nigde...

Slovenija na vrhu košarkaškog Olimpa u Ervopi je scena koju je malo ko moga da zamisli uoči Evrobasketa. Ipak, koliko god su svi u Srbiji ponosni na ono što su pokazali naši košarkaši i srebro koje su osvojili, ostaje žal što su Slovenci iznad.

Međutim, slovenačko zlato ne proganja samo Srbiju već i mnoge druge u evropskoj košarci, kao naprimer Italijane. U Italiji prethodnih godina pokušavaju da vrate koašrku na nivo sa kraja prošlog veka kada su Azuri prekinuli dominaciju naše reprezentacije i popeli se na krov Evrope. Bilo je to i vreme kada su imali dominantne klubove poput Kindera, Fortituda, Benetona...

Sa vedetama poput Belinelija, Galinarija, Datomea, Melija, Italijani se nadaju povratku njihove košarke u vrh. Ali na poslednjem Evrobasketu ih je Srbija pregazila u četvrtfinalu. Poraz Srbije od Slovenije u finalu je otvorio Italijanima oči da je sve moguće sa nekoliko klasnih igrača ako se radi kako treba.

Zbog toga su mnogo pitanja postavljena prvom čoveku italijanske košarke Đaniju Petručiju.

Ovaj karijerista iz Rima je skoro pa zalepljen za funkcionerske fotelje u italijanskom sportu. Od 1977. do 1985. godine se menjao na funkcijama generalnog sekretara u FS i KS italije, bio je potpredsednik fudbalskog kluba Roma, od 1992. do 1996. godine je bio predsednik KS Italije, potom je 14 godina predsednik Olimpijskog komiteta Italije, da bi se prošle godine vratio u fotelju prvog čoveka italijanske košarke. Mnogi mu zameraju da se ne razume u košarku i žele da mu vide leđa... Ali on oštro odgovara na sve kritike poput provokativnih pitanja u intrevjuu za Korijere dela Sera.

Kako vidite italijansku košarku?

„Kao košarku koju je poslednjih godina godina stizala među osam najboljih u Evropi. S obzirom na razvoj situacije na prethodnom Evrobasketu, smatram četvrtfinale prihvatljivim rezultatom. Ne kažem da je italijanska košarka zdrava. Neke stvari moraju da se razmotre jer nije normalno da Italija već 13 godina ne osvaja medalju na velikim takmičenjima. Naprimer, kako to da u mlađim kategorijama naši košarkaši i košarkašice osvajaju druga mesta, a potom u seniorima moramo da jurimo pojačanja“, kaže Petrući.

I koji je odgovor?

„Ne znam i zato smo tražili pomoć od Božidara Tanjevića“.

Zašto njega?

„Zato jer ja nisam stručnjak, a on jeste. Ljudi kažu da se Petrući ne razume u košarku. U redu, ali to sada ne mogu da kažu za Tanjevića“.

Ali on ima 70 godina...

„Preferiram stručnost pre mladosti“.

Inače, Tanjević je vodio Azure kada su 1999. godine prekinuli vladavinu Jugolsavije i osvojili svoju poslednju zlatnu medlaju u košarci.

Kako je na to reagovao selektor Saketi, naslednik Etorea Mesine?

„Dobro. Zašto ne bi? On je selektor. On će birati igrače. On će ih pozivati. Tanjević će se baviti drugim stvarima. Njegov posao će biti da identifikuje probleme italijanske košarke i pokaže nam pravac za njihovo rešavanje“.

Kao naprimer selekcija u mlađim kategorijama? Imate veliku konkurenciju u odbojci koja uzima dosta visokih i talentovanih momaka.

„To je jedan od problema. Ali ne treba da gledamo u tuđa dvorišta. I dalje smo druga najvažnija reprezentacija u Italiji. Posle fudbala“

Mnogi misle da se ponašate kao slot mašina i da uzimate novac od malih klubova i organizacija.

„Nismo podigli takse već osam godina! Šta god ko mislilio, mi ulažemo novac u razvoj ovog sporta“.

Predsednik KS Srbije, Saša Danilović je rekao da njihova košarka ima budžet od 2.500.000 evra naspram Italije koja ima 41.000.000. A Srbija je osvajala srebro na sva tri velika takmičenja u prethodne četiri godine. Italija ne može da prođe četvrtfinale...

„Naš budžet je 37.000.000 evra. I visina budžeta nije presudna. Ne znači automatski da najbogatiji osvajaju trofeje i medalje. U suprotnom bi Slovenija izgubila od Srbije u finalu. Jer ima manji budžet... Nije pitanje novca, već pitanje mentaliteta. Ulagaćemo više u mlade i struku. Ali potrebna je i pomoć države. Jeste li videli košarkašku dvoranu u rumunskom Klužu? Italija može samo da sanja o onome! Ne možemo očekivati samo od privatnih gazdi da ulažu novac u košarku“, kaže Đovani Petrući.

Ko će igrati za Italiju u kvalifikacijama za Mundobasket?

„Oni koje Saketi pozove“.

A Milanovi igrači?

„Ako ih pozove, moraće da igraju. Nije ovo nikakva objava rata, samo strogo poštovanje pravila. Rat se vodi između FIBA i Evrolige i zbog njega trpe samo nacionalni savezi. Evroliga je privatno preduzeće“.

Kada se sagledaju stanje i mogućnosti italijanske košarke, to nam pruža šire vidike o uspesima reprezentacije Srbije. Vidimo koliko je srebro „teško“ i šta bi neki dali za njega...