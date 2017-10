Inijesta - doživotno! Legenda broj jedan u Evropi, prate ga Prijeto, Akinfejev…

Nema više Totija, Maldinija, Pujola, ali tu je bledoliki genije iz Albasetea

Barselona i Andres Inijesta - do kraja!

Sve nedoumice oko nastavka karijere bledolikog maestra iz Albasetea su danas razrešene. Potpisao je novi ugovor sa Barselonom popto mu je aktuelni isticao na kraju sezone. Klubovi poput Juventusa koji su vrebali iza ćoška sa željom da dobiju velemajstora besplatno su na kraju ostali praznih šaka. Barselona se nije obrukala, ponudila je doživotni ugovor jednom od najvećih u njenoj istoriji i nagradila ga za višegodišnju vernost i sve što joj je dao.

Inijesta je u jednom trenutku bio razočaran ponašanjem kluba povodom novog ugovora, mislio je da neće dobiti produžetak saradnje, ali Barselona je na kraju povukla gospodski potez i blindirala svoju legendu do kraja karijere. Ne navodi se na koliko godina će saradanja biti produžena, osim da će Inijesta karijeru završiti u barseloni kada on to bude hteo.

Tako će španski velikan završiti karijeru poput Karlesa Pujola koji je ceo igrački vek proveo u Barseloni. U modernom fudbalu su retki primeri igrača koji se odluče da celu karijeru igraju u jednom klubu. Nekada su to bili Maldini, Toti, Pujol…

Danas u evropskom fudbalu ne postoji sličan primer poput Inijeste kada su zvučna imena u pitanju. Postoje igrači poput Markizija, Kjelinija, Pelisijea, Vajdenefelera ili Berezuckog koji su dugo godina u jednom klubu, ali nisu celu karijeru proveli u njemu.

Najbliži Inijestinom podvigu su Ćabi Prijeto koji već 14 godina igra za prvi tim Real Sosijedada i Igor Akinfejev koji za CSKA brani od 2003. godine. U Barseloni bi mogao da ga nasledi Serđo Buskets koji u prvom timu igra od 2008. godine.