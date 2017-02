Interov atentat na Čelsi, Konteu smetaju neke stvari...

Nerazuri prave strategiju za dovođenje trofejnog stručnjaka

Veličina slova A A A

Anotnio Konte je resetovao Čelsi koji je bio u kanalu i opet mu usadio pobednički mentalitet. Ista stvar je potrebna i Interu, pa su se u milanskom velikanu ozbiljno nameračili da Kontea dovedu u njihov klub.

Italijanski mediji opet danas potežu priču o dolasku Kontea u Inter. Iako je u Čelsiju za nešto više od pola godine postao veća zvezda od bilo kojeg igrača i ljubimac navijača, Konte i nije baš najzadovoljniji na Stamford Bridžu. Iako je pred osvajanjem titule, Konteu smetaju neke stvari u Čelsiju. I inter se nada da je to njihova šansa...

Ako Pioli ne odvede Nerazure u Ligu šampiona, a šanse mu baš i nisu velike, najverovatnije će sa njim biti okončana saradnja na kraju sezone. Iako ima ugovor do 2018. godine, on je pre svega došao u ulozi vatrogasca posle debakla sa De Burom i u nedostatku nekog boljeg rešenja. Ako bi se Interu zaista otvorio put do Kontea, Nerazuri ne bi časili časa da isplate Piolija i da dovedi aktuelnog stratega Čelsija.

Konte je velika želja novih vlasnika iz kineske kompanija Saning. Kinezi prethodnog leta nisu žalili para da investiraju u ekipu i da vrate Inter u sam vrh italijanskog fudbala. Dovodili su skupocena pojačanja poput Žoao Marija, Kandreve, Gabrijela Barbose, Galjardinija... A još veća ulaganja spremaju na leto. Međutim, potrebna im je i trenerska zvezda. Konte je njihov prvi izbor, već su ostvarili kontakte sa njegovim zastupnicima ispituju kakve su im šanse za njegovo dovođenje.

Zašto bi Konte nanpustio Čelsi?

Veliki razlozi ne postoje. Ali nije mu baš sve potaman u engleskom klubu. Ne slaže se sa vlasnikom Abramovičem oko transfer politike. Letos je insistirao na dovođenju štopera poput Bonućija, a završilo se tako što mu je klub doveo Davida Luiza. Kante je takođe bio izbor klupskih čelnika. U Čelsiju se prvo pita Abramovič, a potom direktorski tandem Emenalo - Granovskaja. Što se Konteu ne dopada jer je dolaskom u Englesku očekivao parava menadžerska ovlašćenja. Klub je doveo i Batšuajia iako je Konte insistirao na Morati i nekim drugim napadačkim rešenjima. Jedina želja koja mu je ispunjena je bila kupovina Markosa Alonsa iz Fiorentine.

Takođe, Konte ima nesporazum sa klubom i oko broja pomoćnika. Želi šestoricu svojih ljudi od poverenja, ali mu je Čelsi dozvolio samo trojicu. I teško da će se tu nešto promeniti iako je Italijan radom do sada zaslužio mnogo veći kredit...

Ako mu Abramovič narednog leta ne dostavi adkevatan budžet za pojačanja, Konte će biti u problemima jer smatra da Čelsi nikako nema dovoljno širok sastav za Ligu šampiona. To bi mogla da bude Interova šansa...

Ali prva prepreka je Konteov ugovor sa Plavcima koji traje do 2019. godine. Oni mu sigurno neće adti odrešene ruke, a obeštećenje za prevremni raskid ugovor iznosi 30.000.000 evra. Što je mnogo i za bogati Saninga.

(FOTO: Action images)