Interova ponuda Romi kratka 12.000.000 evra, sada je želja Tijago Silva! Propao pokušaj sabotaže Milana...

Želje novog Interovog trenera Lučana Spaletija u prelaznom roku su da se prvo krene od rekonstrukcije odbrane. Spaleti hoće da dobije konture poslednje linije pre nego što krene u lov na atraktivnija pojačanja u veznom redu i napadu... Sada je prvi plan iskočilo ime Tijaga Silve!

Iako je dolazak Manolasa izgledao kao gotova stvar, on je sada bliži produžetku ugovora sa Romom. Druga meta iz Rome je Antonio Ridiger, Vučica nema ništa protiv prodaje, ali za pravu cenu... Ono što Inter trenutno nudi nije dovoljno.

Inetrova ponuda iznosi 25.000.000 evra plus dodatnih 3.000.000 evra kroz bonusa. Daleko manje od onoga na čemu insistiraju Rimljani. Oni traže čak 40.000.000 evra za Nemca i uvereni su da mogu to da dobiju od Čelsija koji je odavno zainteresovan za nemačkog defanzivca. Ali nemaju mnogo vremena jer im je potrebna neka velika prodaja što pre kako bi popravili bilans pre 30. juna zbog finansijskog fer-pleja. Zato ne mogu da čekaju Čelsi dugo, a Plavci pre Ridigera žele da do kraja ispitaju sve opcije i šanse za dovođenje Bonućija ili Van Dajka. Zato možda Roma pristane i na popust za Ridigera...

Ako ne pristane, Tijago Silva je Interova želja za komandanta odbrane. On je nekadašnji kapiten Milana i kada je odlazio, izrazio je želju da se vrati jednog dana i da završi karijeru u Milanu. Sada mu se otvara potpuna druga opcija. Pitanje je da li želi u Inter, da li je spreman na smanjenje plate koju ima u Pari Sen Žermenu i da li je francuski klub spreman da se odrekne kapitena.

U igri su još neka imena poput Muktara Dikabija iz Liona. Ali on ipak nije ta klasa poput Tijaga Silve ili Ridigera.

U međuvremenu je Inter ponudio Atalanti 28.000.000 evra za desnog beka Andreu Kontija i pokušao da sabotira najavljeni transfer defanzivca u Milan. Konti i njegov menadžer su se već dogovorili sa Rosonerima oko ugovora vrednog 2.000.000 evra po sezoni i dali reč Rosonerima. Igrač želi samo u Milan. Međutim, Atalanta traži 28.000.000 evra za obeštećenje, dok je Milan spreman da plati maksimalno 20.000.000 evra. Inter je spremio zadovoljavajuću ponudu za Atalantu, ali je igrač odbio.

Atalanta bi možda mogla da pristane na novčanu ponudu Rosonera uz neke igrače koji bi bili uključeni u transfer. Prva želja je Đanluka Lapadula kojeg Milan za sada ne želi da se odrekne. Druge opcije su da Milan pošalje Atalanti neke malde igrače poput Vida, Felićolija ili Pesine koji se sviđaju treneru Gasperiniju. Takođe, ne treba zaboraviti da Milanu idu procenti od prodaje Atalantinog napadača Petanje što bi takođe moglo da uđe u deo dogovora oko Kontija...

