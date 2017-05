Interu pomaže Superagent, pritisak na tvorca Monakovog čuda

Kad već ne mogu Konte i Simeone

Interova potraga za novim trenerom se sada seli u smeru Francuske. Nakon što su Nerazuri izvisili u pokušajima da dovedu prve želje poput Simeonea ili Kontea, okrenuli su se manje teškom rešenjima, a sada je meta Leonardo Žardim.

Portugalac je ove sezone napravio čudo u Monaku. Osvojio je titulu, došao do polufinala Lige šampiona, lansirao nekoliko mladih igrača koji će napuniti klupsku kasu i uz sve to je njegova ekipa igrala spektakularan fudbal. Baš to su stavtri koje su poztrebne Interu…

Međutim, zašto bi Žardim prešao iz Monaka u Inter? Možda zbog menadžera…

Žardima zastupa moćni Žorž Mendeš koji je u poslednje vreme počeo da gradi sve bliže odnose sa Interom. Tačnije, oni su ga zamolili za pomoć, direktor Auzilio je pod pritiskom i atražio je od Mendeša da mu pomogne kako bi se izbegla još jedna katastrofalna sezona. Superagent je spreman na male ustupke i pokušaće da nagovori Žardima da pređe u Inter, ali to će značiti i da milanski klub mora da promeni ponašanje i pokaže strpljenje za trenera.

Dolazak trenera bi sasvim sigurno povukao i dolazak nekih Mendešovih klijenata među fudbalerima. Spekuliše se da bi Mendeš mogao u Inter da dovede i Pepea koji neće produćiti ugpovor sa Realom. Stara Interova želja je još jedan Mendešov štićenik - Anhel di Marija. Međutim, to je malo verovatna opcija…

(FOTO: Action images)