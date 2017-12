INTERVJU - Dejan Davidovac: Gledao sam ih na TV-u pre tri-četiri meseca...

„Zbog dede sam počeo da navijam za Crvenu zvezdu. Deda mi je veliki zvezdaš. To je prvo što me je naučio. Vodio me je na utakmice još tada. Neopisivo mu je drago što sam u Zvezdi. Voli da me gleda. Sve vezano za Zvezdu ga zanima. Sve vezano za Zvezdu obožava, voli, poštuje, podržava. On mi je to usadio. Sad guramo, gledamo, pratimo. Za dedu sve. Sve za dedu!“

Skromni dečko o kome se mnogo priča ovih dana. Prvo Baskonija, pa partija u Madridu kojom je bio jedan od najzaslužnijih za pobedu Zvezde u glavnom gradu Španije posle više od 40 godina, a onda i ovacije u Pioniru. Na početku 2017. bio je u FMP-u, kada je došao u Crvenu zvezdu bio je 15. igrač, a sada 5. decembra kada se 2018. uveliko najavljuje, drugi je plejmejker tima. Čovek koji menja prvu violinu Tejlora Ročestija. I to radi iznenađujuće dobro.

Dejan Davidovac.

Retko ko je mogao da očekuje da će ovakva najava važiti za 204 centimetra visokog košarkaša, ali poput čuda on je privukao simpatije navijača svojim igrama. Kako onda objasniti ovacije u Pioniru od sinoć? Cela hala dala mu je do znanja da postao važan igrač Zvezde. Cela dvorana je kroz udaranje dlanom o dlan rekla - hvala i samo tako nastavi.

Zato smo seli s Dejanom i porazgovarali o mnogim temama za koje niste znali kada je ovaj 22-godišnji igrač u pitanju. O tome kako se tukao sa rođenim bratom, kakvu ulogu ima njegov deda u celoj crveno-beloj priči i kako mu je izgledao telefon posle velike pobede u Madridu nad Realom.

DOSADNI MALI BRAT

Pre svega, otkud on u košarci. Stariji brat Bojan igra važnu ulogu u celoj priči za ovog momka iz Zrenjanina.

„Imam starijeg brata. On je pet godina stariji od mene i trenirao je košarku. Počeo sam onda i ja u osnovnoj školi kod nastavnika fizičkog. Kao i svaki dečak pratio sam svog brata. Bio sam dosadni mali brat. Idemo zajedno na košarku. I tako sam ja završio u ovom sportu“.

Tvoj brat sada igra košarku u Francuskoj, u Parizu, u nižoj ligi. Kakav ste odnos imali, kakav je sada? Pita li te oko dešavanja u Crvenoj zvezdi? Da li ste se tukli kao mali, i ono najvažnije - ko je bio jači?

„A-ha-ha. Tukli smo se naravno kao mali, kao svaka dva brata. On je pet godina stariji, ja mali, slabiji od njega, dirao me je. Kao i svaka braća. Svašta smo radili, ali smo se voleli. Sada smo se razdvojili, on je u Francuskoj, ja ovde, znači odnos je odličan. Šalim se malo. On je veliki zvezdaš, pita me stalno, raspituje se šta, kako, kad, gde? Voli da dođe kod mene u Beograd, sada je povređen, ima problem s kolenom. Generalno, zadovoljan je tamo, sve je super“.

Da se malo uozbiljimo i razjasnimo stvar oko tvoje pozicije. Šta si igrao na početku ozbiljnije karijere? Sada si dvojka-trojka, ali te trener Dušan Alimpijević dobro koristi na kecu.

„Počeo sam u Proleteru na dvojci i trojci, dakle bekovske pozicije sam igrao. Kao takav sam i otišao u Vršac i tamo su prvo počeli da me stavljaju na poziciju keca. To je Žare Vučurović. On me je prvi stavio na mesto pleja. Tako sam igrao godinu i po dana o otišao u FMP. Tada su bile povrede Čovića, Ljubičića, pa sam morao da igram keca. Sada sam došao u Zvezdu, ukazala mi se šansa na ovoj poziciji“.

Trener Alimpijević nam je u intervjuu pred početak sezone rekao i projektovao te i za poziciju plejmejkera. Kaže on tada, sviđa mu se tvoja košarkaška inteligencija.

„Razgovarali smo naravno pred početak sezone, bio mi je trener u FMP-u, i rekao mi je isto tako - da će me gledati i kao jedinicu. Tako sam dobio šansu. Snalazim se. Trudim se da se snalazim. Nije mi baš prirodna pozicija, ali nije baš ni da mi nije poznata. Dobro se snalazim“.

Da li vidiš sebe i u budućnosti na poziciji plejmejkera?

„Trudim se. Već tri utakmice dobijam ozbiljniju minutažu i igram samo keca. Samo to mi i jeste pozicija sada. Dobro mi je, zadovoljan sam“.

Ako se ne varamo, tvoja majka je rođena u mestu Klek, poznatom po sportskim uspesima Dejana Bodiroge i braće Vanje i Nikole Grbića koji su odatle. Da li je i na tebe prešla ta „pozitivna magija“ Kleka?

„Moj deda je izbegao u Klek i tamo mi je majka rođena. Iz Kleka su Bodiroga, Grbići, ima poznatih sportista iz tog mesta. To je vrlo blizu Zrenjanina. Drago mi je da su odande i kada me porede sa tako nekim igračima. Dobro Bodiroga je, glupo je trošiti reči, kakav je to bio igrač... Da, visok sam, igram na poziciji pleja. Po nečemu smo slični, može se reći. Gledao sam ga kao klinac. Bio mi je draži od drugih igrača, jedan od najboljih u istoriji evropske košarke. Igrao je pametno, igrao je dobro. Bio mi je uzor. Bio je drugačiji od ostalih“.

U POČETKU JE BILO NESTVARNO, ALI SADA POSTAJE MALO REALNIJE

Bližimo se kraju 2017. godine. Na početku nje si bio u FMP-u, trenutno imaš važnu ulogu u Zvezdi. Kako gledaš na proteklih 11 meseci? Da li ti to sve izgleda realno?

„Postaje malo realnije. U početku je bilo neverovatno. Čudno. Stvarno čudno. Jesam došao iz sličnog sistema, ali to ne može da se poredi. Protivnici Zvezde u Evroligi sa bilo kojim protivnicima, da ne potcenjujem bilo koju ekipu. Ali Real Madrid, Baskonija, Makabi... Izgledalo mi je nestvarno, ali sada sve to postaje realnije. Gledao sam ih na TV-u do pre tri-četiri meseca. Prosto mi je neverovatno bilo da sada igram protiv takvih timova“.

Mnogi ljubitelji košarke gledaju i prate utakmice. Opiši im kako je kada si tu, na parketu. Kako radi srce, kako radi mozak?

„Protiv Baskonije mi je bila utakmica gde sam dobio malo veću minutažu. Igrali smo u Areni. U takvim utakmicama moraš da budeš fokusiran, koliko je to moguće. Publika nam znači u svakom smislu neverovatno. To ne može da se opiše... Neverovatno. Energija, trčanje, dizanje iz mrtvih. Kada se uđe u seriju oni nas nose. Ali sa glavom mora da se ostane stabilan“.

Došao si sa Lazarevićem i Apićem iz FMP-a. I nekako si iz drugog plana izbio u prvi. Put kojim se teže ide, ali je možda to i najbolji put.

„Jeste bilo kao 12 igrača plus ta tri iz FMP-a. Ali se u svakom trenutku dobijala šansa da smo svi bili nekako jednaki. Nismo došli kao stranci, da smo bili odbačeni. Ekipa nas je prihvatila sjajno. Trenirali smo, učestvovali, nismo putovali, putovali. Imali smo jednaku šansu“.

Koliko ti je sve olakšalo to što ti je trener poznat. Kako vidiš Alimpijevića kao trenera i kao ličnost?

„Znam ga dobro, bio mi je trener prošle godine. Kao ličnost ovako - posvećen. Vrlo, vrlo, vrlo posvećen. To mi je prva asocijacija na njega, tu nema greške. Temperamentan, radan. To su asocijacije“.

Da li je to bio važan faktor tvog dolaska u Zvezdu?

„Pa pretpostavljam da jeste. Igrao sam dobro prošle godine, napravili smo dobar rezultat, bili smo drugi u Srbiji, izbacili smo Partizan u polufinalu. To što me dobro poznaje je jedan od razloga što sam sada ovde“.

POZIV ZA A REPREZENTACIJU? NEOPISIVO, MAJKE MI

Pomenuo si reprezentaciju. Mnogi zaboravljaju da si osvajač zlatne medalje s reprezentacijom Srbije za igrače do 20 godina. Kako gledaš sada na tu medalju osvojenu 2015. godine sa Vladimirom Đokićem na čelu?

„Sjajna ekipa, momci, treneri. Bez greške. Počeli smo pripreme, sad ne sećam se datuma, ali mislim da od tada do kraja prvenstva nismo izgubili nijedan meč. Na šampionatu nismo sigurno, a mislim ni n pripremama. Tada nismo bili svesni koliko svakom od nas to znači. To je pečat u karijeri, sigurno. Evropsko je zlato u pitanju“.

Došao si čak i do spiska A reprezentacije za proteklo Evropsko prvenstvo ovog leta. Kakav je bio momenat kada si saznao da se tvoje ime našlo na proširenom spisku Aleksandra Đorđevića?

„Uh. Iskreno, bilo mi je neverovatno. Iskreno probudio sam se, a poruke su samo stizale. Čestitam, čestitam, čestitam, svaka čast... Stvarno nisam imao predstavu. Velika stvar, mnogo mi znači stvarno. Kao nagrada za sezonu. Neopisivo nešto, majke mi. Nisam očekivao. Kad sam video... Mnogo mi je drago“.

Da li ti je tada više poruka stizalo ili sada posle partije protiv Real Madrida kada si bio jedan od najzaslužnijih u velikoj pobedi?

„Bogami mrtva trka, a-ha-ha“.

Šta je bilo posle Reala?

„Bilo je strašno. Stizali smo u hotel sećam se, završila se utakmica, pakovanje, tuširanje, tamo-'vamo. Kad sam uključio Wi Fi - šta da ti kažem? Telefon trepti, svetli, ugrejao se, puca... Ne znaš kome prvo da odgovoriš. Šta ćeš, gde ćeš. Pobeda u Madridu posle više od 40 godina. U Madridu opet kažem. Protiv Reala, protiv takvih igrača“.

Nije zadrhtala ruka kod onih penala?

„Nije, eto, nije. Srećom nije zadrhtala, dobro je. Velika stvar. Sigurno ću pamtiti tu pobedu“.

Vidiš recimo prekoputa sebe Felipa Rejesa, ima skoro godina karijere kao ti života. Vidiš Luku Dončića, Fakunda Kampaca... Šta ti je prolazilo kroz glavu?

„Real je to, ali mi smo otišli da pokažemo šta znamo. Nismo mi u Evroligi ekipa koja ide da gubi! Išli smo da pokažemo zašto smo došli pa makar bio i Real. Uspeli smo u svemu. Vodili smo u utakmici sigurno 30 minuta, možda i više, u Madridu. Ne sećam se da je nekome to skorije uspelo da sam gledao“.

SVE ZA DEDU

Trenutno izgledate dobro na parketu, tu je i pobeda nad Igokeom?

„U dobrom smo ritmu. Sada posle pobede u ABA ligi pobeda nad Madridom dobija na značaju. Jadranska liga nam je prioritet. U Evroligi dočekujemo Efes, nadam se da će biti dosta navijača u Pioniru, vraćamo se u Pionir. Siguran sam da će nas navijači nositi kroz utakmicu“.

Za kraj, pronašli smo informaciju da ti je deda bio fudbaler? Kakav imaš odnos s njim, koliko je on uticao na tvoj razvoj kao igrača i čoveka?

„Prvo da kažem da sam zbog dede počeo da navijam za Crvenu zvezdu. Deda mi je veliki zvezdaš. Još kao mali, baš mali, od kad znam za sebe, zbog sam njega počeo da navijam za Zvezdu. To je prvo što me je naučio. Vodio me je na utakmice još tada. Neopisivo mu je drago što sam u Zvezdi. Voli da me gleda. Sve vezano za Zvezdu ga zanima. Sve vezano za Zvezdu obožava, voli, poštuje, podržava. On mi je to usadio to. Sad guramo, gledamo, pratimo. Za dedu sve. Sve za dedu!“, završio je Davidovac kroz osmeh razgovor za naš portal.

(FOTO: Star Sport, MN Press)