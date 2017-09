INTERVJU - Marin Sedlaček: Ne igra nam Teodosić, ali smo dobili Bogdanovića

"Bogdan je Sakramentov projekat, za Teodosića će biti manje tolerancije", ističe stručni konsultant Slobodana Šarenca u drugom delu Evrobasketa i čuveni NBA skaut

Veličina slova A A A

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Reč čuvenog NBA skauta i člana Filadelfije Marina Sedlačeka poštuje se na svim meridijanima. Kao čovek košarke i neko ko je u sportu dugi niz godina, pa i u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, stekao je veliko iskustvo i znanje, zbog čega su njegove analize uvek temeljne i nećete čuti neke jeftine priče za široke narodne mase.

Gledaoci televizije RTS i pratioci Evrobasketa će Marina Sedlačeka moći da slušaju u ulozi stručnog konsultanta komentatoru Slobodanu Šarencu. Pre nego što se posveti obavezama na komentatorskom mestu i za mikrofonom, odlučili smo da sa njim sumiramo utiske prve faze Evropskog prvenstva, da otvorimo brojna poglavlja u odnosu Fibe i Evrolige, samim kvalifikacionim prozorima koji nas čekaju, ali i reprezentaciji Srbije, predviđanjima o uspehu Bogdana Bogdanovića i Miloša Teodosića u NBA, Bobanu Marjanoviću, ali i onima koji su najviše iznenadili, razočarali, ko bi mogao u bitku za medalje...

SISTEM OD 24 EKIPE - DA LI ZAISTA MORA TAKO?

Da li možete da nam iznesete vaše stručno viđenje prve faze i onoga što smo dosad imali prilike da gledamo na Evrobasketu?

„Sistem sa četiri zemlje organizaciono se pokazao delotvornijim. Ja se, ipak, vraćam na ono pitanje – da li zaista Evrobasket treba da ima 24 ekipe. Razlog je jednostavan – mali broj iznenađenja je viđeno. Malo je ekipa koje su iznenađujuće ispale, kao na primer Gruzija, ili na primer Izrael. Dok za ostale timove, poput Rumunije, Islanda, Velike Britanije i ostalih niko nije ni očekivao da će proći“, počeo je Sedlaček intervju za MOZZART Sport.

Mislite li da ovaj sistem prekomerno iscrpljuje igrače?

„Polazim upravo od toga. Ne računajući deo priprema, pa pripremne utakmice i sama takmičenja, od igrača traži izuzetnu motivaciju na dve strane. Borbu za što bolju poziciju u grupi, a onda i samu drugu fazu. Sistem sa 16 ekipa, četiri grupe i sa reprezentacijama koje su kasnije formirale novu grupu dao je neki pošteniji odnos“, zaustavio se tu Sedlaček kako bi napravio digresiju:

„Gledao sam kadetsko prvenstvo koje nije imalo 24 ekipe. Desilo se da ekipa koja ne dobije nijednu utakmicu u grupi, na kraju bude četvrta. Konkretno mislim na Hrvatsku. Sa samo dve utakmice. Tako može da se dogodi i sad, da neko sa dve pobede u grupi dođe do polufinala“.

Koliko je na sve uticaj imalo preveliko odsustvo najvažnijih igrača gotovo svih selekcija na ovom turniru?

„Umanjilo je težinu i kvalitet utakmica koje smo gledali. Nije to bilo ono što je bilo prethodnih godina. Mnogo igrača nedostaje. Opet, ono pravo tek sada dolazi. Sve što je dosad bilo je bio deo nečega što je moralo da se odradi, da bi se prošlo dalje. Nokaut faza je sada test kvaliteta. Kvalitet košarke u Evropi, kroz ovo Evropsko prvenstvo pokazuje da je Fiba postigla cilj, a to je da inferiornije zemlje primakne onima koji se uvek bore za medalje“, jasan je čuveni NBA skaut, ali dodaje i drugu stranu medalje:

„Nestale su neke zemlje bivšeg istočnog bloka – Češka i Poljska. Kod njih je odsustvo jednog ili dvojice igrača donelo debakl na ovom prvenstvu. Za mene je debakl što Češka nije prošla u 16, a prošli Evrobasket je otišla u osam. Poljska ima igrače NBA kalibra, Karnovski je predstavnik novog talasa... Ali, da malo skrenem s puta. Generacija ’93 je 2010. godine bila finalista Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Hamburgu. To je bila generacija gde su Ponitka i Karnovski. Oni bi sad trebalo da budu nosioci igre i za njihov razvoj i iskustvo je veliko razočaranje. Generalni osećaj po pitanju ovog prvenstva je ’toplo-hladno’. Zaključak je – preveliki broj ekipa i razvodnjavanje kvaliteta, što je dovelo do toga da mnoge ekipe iz drugog iskoče u prvi plan“.

Koga tu podrazumevate?

„Finsku i Letoniju, primera radi. Setimo se da je pre šest godina bila i Makedonija, koja je čak stigla do polufinala, ali je danas nema nigde. To samo pokazuje da je to bio blic. To je prelivanje koje se očekivalo iz ovakvog scenarija. Opet, ekipe koje drže kontinent su i dalje prisutne. Španija, Francuska, Litvanija, Srbija, Hrvatska... Uz njih, tu vidim još i Letoniju kao nekog ko bi mogao da se bori za medalju“.

NIJE EVROBASKET SLAB, TU SU PREDRASUDE OKO ONIH ŠTO FALE

Da se vratimo na prethodnu tematiku – da li je izostanak velikog broja igrača zaista doveo do umanjenja kvaliteta same košarke?

„Evropska prvenstva svesno pratim od 1981. godine, a navijački od 1973. godine. U prošlom veku prvenstva nisu toliko kvalitetna kao sada. Prvo je to. Odsustvo određenih igrača doprinosi padu nivoa igre, ali ne u smislu ispunjavanja taktičkih zadataka, već individualnih i fizičkih mogućnosti pojedinaca. Evidentno je da u svakom ciklusu dolazi do smene generacija. Ovo prvenstvo treba da izbaci novu generaciju, govoreći za sve reprezentacije i njihove pojedince. Zbog toga ovaj Evrobasket može da bude jako zanimljiv. Ne mogu da kažem da je prvenstvo slabije nego što je bilo ranije. U pitanju su samo predrasude vezane za one koji nisu došli. Oni koji su ovde imaju određen kvalitet. Gledajte to ovako – Turska kojoj fali četvorica igrača – u drugoj su fazi. Mi bez osam-devet igrača – tu smo. Francuska bez trojice-četvorice – tu su. Svako ima neke svoje probleme. Objektivne ili subjektivne. Ne mogu da kažem da je prvenstvo slabije. Ovo prvenstvo razvodnjava kvalitet i o tome možemo da pričamo. Sistem takmičenja ne možemo da promenimo. Opet, ne možemo ni da stvorimo bolje igrače na određenim podnevljima. Pogledajte Gruziju, gde su mahom sve iskusni igrači – Šermadini sa 30 godina, pa Pačulija koji je još stariji, Markoišvili koji igra sto godina... Ili Finska, koja toliko novca ulaže u košarku, imate Tima koji ima 37 godina. Španija, koju mnogi vide kao prvaka Evrope, ima Paua Gasola i Huan Karlosa Navara... O čemu mi onda pričamo. To je trenutno stanje. Ne kažem da je prvenstvo slabije, već da je kvalitet određenih utakmica nezanimljiv zbog toga što je razlika u kvalitetu velika. Da je ostalo na 16 timova, verovatno se ne bi ovako razmišljalo“.

Pošto smo u odvojenom tekstu obradili problematiku suđenja i samih arbitara na prvenstvu, priču smo nastavili o reprezentativnim prozorima koji dolaze od novembra, u sklopu kvalifikacija za Mundobasket 2019. godine u Kini.

„Indirektno, niko nije razmišljao o posledicama – šta ako najkvalitetniji ne budu igrali? Onda se postavilo pitanje – sa jedne strane, takmičenje koje bi trebalo da omasovi košarku u svim zemljama, dolazi do paradoksa. Određenim reprezentacijama će kvalifikacije igrati oni kojih neće biti na samom takmičenju. Kako to objasniti? To pitanje potegao je Etore Mesina i ja sam apsolutno saglasan s tim da odgovora na tako nešto – nema. Ima dosta dijametralno suprotnih stvari koje su za analizu“.

Koliko je sve to dobro kada znamo da su klupske sezone već prenatrpane i da su igrači izloženi enormnim naporima?

„Mnogo je bilo takmičenja, trebalo je napraviti određene pauze, neka prvestva bi trebalo da budu ujedno i kvalifikaciona za takmičenja na svetskom i kontinentalnom nivou. Ta vezivanja su to i pokazala. S druge strane, takmičenja na svetskom nivou, odnosno ono što dotiče Evropu u sadašnjem sistemu, gde već imate evroligaška takmičenja, pa Fibina takmičenja, domaća takmičenja i Uleb na sve to... Ne ostavlja mogućnost da se za reprezentacije kvalifikacije odigravaju na regularan način. Vrlo sam skeptičan. Voleo bih da grešim, po pitanju reprezentativnih takmičenja u budućnosti. Ako pravite kalendar i znate kakav je raspored, znate da je to problem“.

Već se zna da igrači iz Evrolige i NBA sigurno neće igrati u kvalifikacijama. Kako se to vama čini?

„Pogledajte Francusku. Ona ima čak 15 igrača u NBA ligi. Normalno je da NBA neće da pusti te igrače. To nije nikakav bojkot, ili ne želi to da radi. Znate i sami da tu postoji mnogo stvari, od osiguranja i ostalih stavki. U kakvom sastavu očekujete onda da će igrati Francuska? Ili Srbija, Turska i ostali... Kvalifikacije traju dve godine. Naredne godine će opet biti neko draftovan iz Evrope, odnosno otići će u NBA. Da ne prejudiciram ništa, ali eto primera Luke Dončića. Šta će Slovenija bez njega? Real mu sigurno neće dati da igra, a tek kad ode u NBA. Ne želim da pametujem, ni da popujem zbog sveg a što se desilo. Nisu svi seli za sto kako bi se usaglasili da li je sve ovo izvodljivo ili ne. Već se krenulo s programom koji bi trebalo da popularizuje reprezentativnu košarku, a u senku baci klupsku“.

Koliki je to problem za reprezentacije?

„Staro je pravilo, otkad klupska košarka postoji i otkad je pod okrljiem Fibe, sad Evrolige, da sezona traje deset meseci skoro. A reprezentativna takmičenja i pripreme, pa čak i one nekadašnje dugotrajne pripreme, traju četiri meseca najviše. Ne vidim tu valorizaciju kvaliteta u naredne dve godine kroz ovo takmičenje. Iskreno se plašim da ćemo imati apsurde.Da ćemo imati, odnosno, da će na Mundobasketu učestvovati reprezentacije koje nemaju određeni kvalitet. Tada može da se govori o tome ko nedostaje. Nama sada na ovom Evrobasketu niko ne nedostaje od timova. I sad zamislite da se na Mundobasket kvalifikuju Gruzija, Ukrajina ili Mađarska, koje objektivno nemaju taj kvalitet. Ne vidim rešenje ovog problema. Ne vidim kako bi prozori mogli da se modifikuju i da ti igrači koji igraju najjača klupska takmičenja mogu da igraju za reprezentacije. A tek da ne pričam o dodatnom povećanju broja utakmica, a već ih ima previše“.

OD NAS SE NIŠTA NE OČEKUJE, A MOŽEMO MNOGO

Pređimo sada na reprezentaciju Srbije i vaš utisak posle uvodne faze takmičenja?

„Naša reprezentacija bila je najveća enigma od selektora, njegovih pomoćnika i široke javnosti – kako će igrati na ovom takmičenju. Neko bi rekao koristio ružne izraze i rekao za ove momke da su trećepozivci, da je to drugi ešalon naše reprezentacije. Ja to tako ne gledam. Ovo je ono najbolje što mi imamo. Ono što je nama bila olakšavajuća okolnost dosad je to što smo zadržali isti stručni štab, trenera, sistem, filozofiju, igru. Igrači koji su dobili priliku su se uklopili u sistem. I taj sistem ima preduslov da ostvari rezultat, što smo već imali priliku da vidimo“.

Šta je najveća snaga ovog tima?

„Izvanredna hemija i jako je dobro što je zadržan isti stručni štab. Najveća enigma po meni bili su igrači sa osrednjim sezonama u svojim ekipama. Nisam mogao da predvidim kako će oni da se adaptiraju na nove uslove u Istanbulu. Upravo naša širina odabira igrača koji mogu da uđu i doprinesu igri pokazalo je da je sam sistem i sam rad u reprezentaciji podigao njih na viši nivo. To je ono što se stalno priča kroz celu prizmu onih koji su otkazali učešće – da rad u reprezentaciji može samo dodatno da te podigne. Raduje me i to što će i ostale utakmice, koliko god ih budemo odigrali, a mislim da će igrati dosta, mogu samo da potvrde moju konstataciju da će iz reprezentacije mnogi izaći bolji. Opet, verujem da će Srbija imati rezultat kakav se možda i nije očekivao pre početka takmičenja. A nije se ništa očekivalo. Tako bi mogao da se reši nadolazeći problem kvalifikacija, gde bismo imali veliki izbor igrača“.

Bez dodatnih potpitanja, Sedlaček je ušao u analizu cele Grupe D, iz koje je Srbija izašla s prve pozicije.

„Prva utakmica, koja je na turniru najvažnija, bila je nama ujedno i najteža, sa najjačim protivnikom. Letonija je pokazala nešto što dosad nije – sve se skockalo oko Porzingisa, ali nije on jedini koji donosi rezultat. Imate primer meča sa Rusijom, gde su gubili i on nije igrao dobro, pa se na kraju došlo do pobede. Vraćajući se na nas, imali smo izostanak koncentracije protiv Rusije, posebno sa linije slobodnih bacanja i u odbrani. Vratili smo se na pravi kolosek protiv Turske. Bilo je mnogo bitno za nas posle poraza od Rusije. Imali smo mnogo težak raspored na početku, a na primer Hrvatska je prve mečeve igrala protiv slabijih ekipa, pa su podizali formu do utakmice sa Španijom. Imali smo jaku grupu i da će iz naše grupe veći broj ekipa otići u četvrtfinale. Ne bih se bavio prognozama, ali verujem da smo mi sigurni, da Letonija ima kvalitet i da Rusija ima šta da pokaže protiv Hrvatske“.

Javnost je izuzetno fokusirana na Bogdana Bogdanovića i njegova izdanja prvenstvu. Šta vi mislite?

„Bogdanović je deo priče sa ovim stručnim štabom dugi niz godina i oni ga dobro poznaju, bolje nego što on poznaje samog sebe. U ovoj, novonastaloj situaciji mi smo došli do momenta koji je bio ključan za njega. To je utakmica sa Rusijom. Bila je to njegova najslabija partija dosad i to zato što je sebe previše opteretio ulogom strelca. A to je došlo posle one partije protiv Letonije, kada je ubacio 30 poena. Posle poraza od Turske pokrenula se tema da mi ne možemo da dobijemo mečeve bez njegovih 30 poena i da on ne može to da iznese“, uzeo je dah Sedlaček, pa nastavio:

„Posle tri uvodna kola i dana pauze vidi se da se i kod njega stvorila jasna slika onoga što reprezentacija očekuje od njega. Pokazao je on to već i u meču sa Turskom. Ne mogu da govorim o njegovim briljantnim partijama, posebno sa šuterskog aspekta, koji je problem cele reprezentacije. To je stvar koja dolazi sa glavom, mirnoćom, samopouzdanjem. Njegova uloga u timu došla je na pravo mesto onako kako se očekuje. Imao je sreću da dobije veliku šansu i igra čak na više pozicija u timu, iako je mlad otišao u inostranstvo. A sve to se otvorilo od one Vestermanove povrede u Partizanu. On će biti nosilac ovog tima i ne samo u broj poena, nego i sigurnosti, kreativnosti i samopouzdanju drugih igrača. Evo, to me vraća na temu – da li je ovo prvenstvo slabije? Nije slabije iz prostog razloga što jeste da ne igra Teodosić, ali zato ste dobili Bogdana Bogdanovića u potpuno novoj ulozi. Zato kažem da se nikad ne zna zašto je ovo sve dobro. O tome treba razmišljati“.

BOBAN MARJANOVIĆ ME JE ODUŠEVIO

Ko vam je još ostavio dobar utisak?

„Oduševio me je Boban Marjanović i ja sam iskreno verovao u njega. Gledajući ga prošle godine u NBA, a imao sam prilike sa njim i da razgovaram na nekim treninzima i u predsezoni, imao sam priliku da vidim koliko je Boban fizički i tehnički napredovao. Kada igrač ode u NBA i ne igra godinu dana, on padne. Njegovih godinu dana i ono što je imao u San Antoniju jesu epizodne uloge, pokazalo je da on može da drži konstantnu na visokom nivou, bez obzira da li počinjao meč sa klupe ili u petorci. To nam daje prednost i sigurnost. Ima i on svojih mana kao i svaki igrač sa preko 220 centimetara visine. Dosad je morao da igra protiv nižih i bržih centara i imao je određenih problema. Ali, to mu nije predstavljalo psihološki problem. On je ceo taj problem izuzetno profesionalno podneo i u određenim utakmicama pokazao konstantnost u obe faze igre, ali i skok igri, što nam je izuzetno bitno. Kao i da imamo nekog oko koga možemo da ’zidamo’ u reketu. Tako i ostali dobijaju sigurnost. U nadolazećim mečevima, protiv rivala sličnog gabarita, verujem da će to biti još bolje“.

Napravio je Sedlaček određenu paralelu i uporedio Bobana Marjanovića sada i iz poslednje reprezentativne akcije, iz Litvanije 2011. godine.

„To je nebo i zemlja. Osim što je mnogo iskusniji igrač, pokazao je enorman napredak u svim segmentima igre. Te 2011. godine je bio debitant, kasnije ga nije bilo, a sada je postao igrač s mnogo stabilnosti u igri. I to se jasno vidi“.

Kako vam se čini ostatak tima?

„Iskočili su određeni igrači koji su me prijatno iznenadili. Eto, Marko Gudurić je protiv Letonije okrenuo tok utakmice svojim ulaskom u igru. Lučić i Milosavljević imaju dobre epizodne uloge, odrađuju odbrambene zadatke izvanredno. Lučić je malo više opterećen koševima, odnosno željom da pokaže sve što zna na ovom turniru. Zato ulazi često u nepotrebnu nervozu i zaradi faulove. Manje-više, sve što sam očekivao od ostalih, to su i pružili“.

Kao dugogodišnjeg NBA skauta i radnika u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, moramo da vas pitamo – šta predviđate za Miloša Teodosića i Bogdana Bogdanovića „preko bare“?

„Bogdan ima karakternu osobinu koja će ga odvesti daleko i u NBA ligi, tu nemam dilemu. Imaće u Sakramentu naše ljude (Vlada Divca i Peđu Stojakovića prim. aut) koji će svojim uticajem moći pozitivno da utiču na njega. Što se tiče njih dvojice u NBA, oni će se naći u franšizama sa različitim strukturama, pa možda čak i ambicijama. Na jednoj strani Rivers, na drugoj Jeger, ovamo Džeri Vest, tamo Vlade Divac. Tu treba sagledati i to da Teo ima 30, a Bogdan 25 godina. Miloš polako ulazi u završnu fazu karijere, Bogdan tek ulazi u najbolje godine. Njihove uloge će biti različite. Poznavajući NBA voleo bih da grešim. Ali, Bogdanova uloga u Sakramentu biće prve godina – adaptacija i prilagođavanje na sistem i dokazivanja, a Teodosićeva će biti – egzekucija u određenim momentima. Šta to znači – da u, na primer, osam minuta ima tačno određen broj koševa i asistencija. I to da uradi da bi ekipi bilo bolje. Više strpljenja će biti za Bogdana nego za Tea. Duži period strpljenja ostaviće mu više prostora za dalji napredak, dok za Teodosića nisam siguran. Ne zato što sumnjam u njega, već zato što je njegovo telo dosta izraubovano svim sezonama u kojima je bio vodeći igrač. Dobra stvar za njega je ta što će se stvari u NBA menjati, što neće biti ’back-to-back’ utakmica, da će biti više mesta za odmor. Njegova povreda lista je hronika koja vuče korene od pre dve-tri godine. To će možda tražiti i izostanak s određenog broja utakmica. Ne želim da malerišem i kažem da će se povrediti. Razlika je uloga u timu. Od Teodosića će se tražiti konkretne stvari, dok je Bogdan projekat kojim će Sakramento vratiti na staze stare slave. Ne bi Sakramento odvojio tolike pare za njega da ne misli tako“.

Što se ostalih reprezentacija na turniru tiče – ko vam je ostavio najslabiji utisak?

„To je relativna stvar u oba smera, pozitivno i negativno, jer bi sve moglo da se promeni koliko već u osmini finala. Najviše me je razočarala Francuska. Pogledao sam njihove dve utakmice na televiziji i oni apsolutno nemaju hemiju u timu. Pate od takozvanog ’NBA overload syndrome’. Imaju te osrednje NBA igrače, poluzvezde osigurane dobrim ugovorima i svako tu vuče na svoju stranu. Toni Parker im mnogo nedostaje jer im je on bio hemija tima. Sada njega nema i ove stvari koje se dešavaju u timu su jasna posledica toga. Sećam se Evrobasketa 2007. godine, mislim da su doživeli poraz od Slovenije, kada je tadašnji predsednik njihovog košarkaškog saveza zabranio ulazak u ložu ostalim članovima tima. Bio je revoltiran igrom cele selekcije i samo je okrenuo ključ i sve je izbacio iz lože, rekavši da nisu zaslužili da budu tu. Zašto to govorim? Zato što se mislilo da se takve podele, iz tog perioda, neće dešavati pod vođstvom Vensana Kolea. Ali se vidi da tu ima klanova i oni su mi neprijatno iznenađenje. To je vrlo slično nama i onom što se desilo 2005. godine. Tada ni trener, ni organizacija nisu mogli da dobiju bitku ega. A mi smo bili tada apsolutni favoriti. Srećom, od tada nas je taj problem zaobišao“.

A ko vam je pružio užitak?

„Slovenija i Letonija. Slovenci imaju disciplinu. Opet, Slovenija, mogu da se uvrede mnogi koliko god žele,nije preterano jaka ekipa. Prevashodno na pozicijama centara. Imaju jednog veterana (Vidmara) i jednog igrača koji dolazi iz potpuno druge sredine (Dimec), koji igra u manjim klubovima i nije imao neku minutažu. Dragić i Dončić čine sponu oko koje su se ostali adaptirali i mislim da imaju strašno malo padova. Pitanje je sada kako će sada da reaguju, u ovoj fazi, protiv jačih protivnika. Protiv Ukrajine nisu imali problem. Tamo je naš trener, kondicioni je isto naš, baš kao i u Mađarskoj. Mentalitet koji naši radnici prenose u druge selekcije potreban je kako bi se postigao određeni rezultat. Kostur žreba im definitivno ne odgovara, jer potencijalno u četvrtfinalu udaraju na Letoniju, a onda na Španiju u polufinalu“, istakao je Sedlaček, pa nastavio:

„Letoniju sam najviše pratio. Pazite ekipu koja ima Blumsa od 30 i kusur godina, koji se potpuno podredio ekipi i njenom uspehu, donosi snagu s klupe. Imate Porzingisa koji šutne kad hoće, zakuca kad hoće, igra odbranu kad hoće, a kad neće on napravi faul. Igra uglavom spolja, ređe unutra. Tu je Tima, s kojim sam ja dosta radio na šuterskim kampovima pre pet godina. Dobio je veliko samopouzdanje. U celom sistemu sa trenerom Bagackisom, imaju Porzingisa i Smitsa iz godišta ’95, imaju igrače koji su protiv nas igrali ono polufinale za igrače do 20 godina pre pet-šest godina, promenjeno je dosta. Braća Bertans su starosedeoci. Izuzetno opasna ekipa, ali ekipa koja se mnogo oslanja na šut. To je relativna stvar, jer ako vas stane šut kao u poluvremenu meča protiv Rusije, ozbiljnija ekipa to neće da ispusti. Pogotovo sada kada se radi o prolazu dalje i borbi za medalju. Ali, to je već stvar mentaliteta. Verujem da će jedna od te dve ekipe moći da se uključi u trku za podijum“.

Na stranicama našeg portala čitaoci su mogli da vide izgled statistički najbolje petorke, a kako bi izgledala vaša petorka dosadašnjeg dela prvenstva?

„Uh, to je baš teško pitanje. Možda bih mogao da napravim tek uz analizu bar po dvojice igrača na svakoj poziciji, pa da čitaocima ostavim da prave kombinacije. Jer, zavisi šta se gleda – statistički ili perspektiva. Imamo, na primer, Markanena i Porzingisa koji su ogroman potencijal i koji će obeležiti košarku u narednih deset godina. S druge strane, imate igrače koji su obeležili prethodnu deceniju, poput Paua Gasola. Generalno gledano, ovaj deo će pokazati koliko su mladi igrači u stanju da nadvladaju ove starije. Niko ne može da kaže da u idealnoj petorci ne može da bude Šreder iz Nemačke. On igra u Atlanti, vođa ekipe, odličan igrač. Sada da izostavite nekog igrača iz Francuske ili Litvanije, na primer, ne znam koliko je realno. Sad ne mogu da kažem koja bi to bila idealna petorka, ali kada dođemo do polufinala, imaćemo mnogo jasniju sliku ko će biti na kraju u idealnih pet. Jedino kada bismo imali takmičenje gde bi sve ekipe igrale u jednoj grupi, pa da možemo da napravimo presek. Nije isto kada neko postigne 28 poena protiv Rumunije, ili eto Letonije. Mnogo je teško pitanje, jer bi se čovek ogrešio o nekog. Eto, zašto Boban Marjanović ne bi bio u idealnoj petorci na kraju ako bude igrao dobro kao dosad. A onda to pokreće pitanje – da li je on bolji od Vučevića, ili Dubljevića, na primer. Te vrednosti se sada vagaju i vagaće se u narednim mečevima“.

Kakvo je vaše viđenje Markanena i Porzingisa, o kojima se toliko priča na Evrobasketu?

„Sada svi pričaju o njima. Markanen u NBA odlazi dve godine posle Porzingisa, Letonac već ima neki rejting. Iskreno, Markanena poznajem od ranije, sada ga nisam gledao. Ali ga znam kada je igrao za reprezentaciju do 20 godina i to u Finskoj. On je bio u petorci, a oni su pogubili praktično sve najvažnije utakmice. O Porzingisu sam već pričao. Odličan je igrač, ali nije neko oko koga se isključivo vrti igra Letonije“.

Poslednje pitanje – koliko Srbija može na Evrobasketu?

„Ove godine niko nije kalkulisao i vidite kakva je situacija. Nismo imali nimalo lak žreb, uigravali smo tim, imali pripreme gde u nekoliko navrata nismo imali ni svih 12 igrača na klupi. Drugačije ono što se dešava na pripremama i ono na samom turniru. Pogotovo sada. Imali smo stepen neizvesnosti, nervoze na samom početku. Ali, sa pobedama u nizu i dobrom atmosferom neke stvari su se već iskristalisale. Svako ima svoje zadatke, zna se ko šta treba da radi, ko može gde da pomogne. Imamo jasan put kako da dođemo do borbe za medalju. Nijedan stepenik do polufinala neće biti lak. Mađarska i nekako, ali pobednik utakmice Finska – Italija... Setite se da smo na prošlom EP gubili od Finske na poluvremenu, ali smo na kraju dobili. Znači, moramo da budemo obazrivi. Onda, protiv Italije smo igrali na Akropolis kupu, pobedili ih, ali to ništa ne znači. Pravi test ove generacije biće u polufinalu, gde ćemo igrati protiv Litvanije ili Hrvatske, verovatno. Sve te ekipe su za veliki respekt. Što se bude više približavalo borbi za medalju, biće mnogo teže. Ogroman je ulog. Šta god urade naši, a mislim da možemo dosta, mogu da budu zadovoljni. Kada bismo u svim takmičenjima bili u najboljih četiri ili pet, napredovali bismo u svakom sportu drastično“.

Piše: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: MN Press, Fiba.basketball)