INTERVJU - Vilijams Gos: Nisam znao šta me ovde čeka! Partizan mi je pomogao da sazrim, vratićemo Grobare u halu

Suvo zlato Partizana ove sezone. Tako bi u najkraćem mogao da se opiše plejmejker crno-belih Najdžel Vilijams Gos. Jedan od najtraženijih koledž igrača prošlog leta opredelio se da obuče dres Partizana i za samo četiri meseca koliko je do sada proveo u redovima najtrofejnijeg srpskog košarkaškog kluba, pokazao je da ima veliki budućnost.

Ovaj 23-godišnji Amerikanac je sa prosekom od 16,6 poena, 7,3 asistencije i 4,1 skoka po utakmici jedan od lidera Jadranske lige i čovek od kojeg pristalice crno-belih očekuju da pravi ni manje, ni više, čuda na terenu.

"Definitivno bi ova polusezona mogla da bude bolja, ali nije sve tako crno, ima i pozitivnih stvari. Uzbuđeni smo zbog promene koja se desila, deluje da u ovom trenutku idemo u pravom smeru. Počinjemo praktično drugi deo sezone u Jadranskoj ligi, nalazimo se tamo gde želimo u ovom trenutku - na četvrtom mestu, a cilj je da barem zadržimo to mesto do kraja ligaškog dela", rekao je Vilijams Gos na početku razgovora za MOZZART Sport.

U razgovoru koji smo imali pred početak sezone istakao si da će ti biti potrebno vreme da se navikneš na novu sredinu i drugačiji stil igre. Čini se da si se snašao veoma brzo?

"Adaptiram se brže nego što sam očekivao na evropsku košarku. Inače dosta vremena provodim analizirajući svoje igre, gledajući snimke i verujem da mi je to pomoglo da napredujem."

Partizan je u prethodnih mesec i po dana ušao u seriju loših rezultata, ali je uspeo da zadrži, barem za sada četvrto mesto u Jadranskoj ligi.

"Sudbina je u našim rukama dok god pobeđujemo, to je ono što je najvažnije. Bitno je da se plasiramo u plej-of i verujem da smo na pravom putu da to i uradimo. A povrh svega, dobro je i to što zaista imamo još mnogo prostora da napredujemo."

Partizan je nedavno promenio trenera, umesto Miroslava Nikolića na klupu je došao Nenad Čanak. Koliko je ova rokada uticala na ekipu?

"Uvek promena trenera donosi dosta noviteta, kako u odbrani, tako i u napadu. Zaista dobro radimo sa njim, pravi je vođa cele ekipe."

Takmičenje u Evrokupu praktično je od početka sezone gurano u drugi plan i više je delovalo kao škola za mladu ekipu crno-belih. Kolo pre kraja prve faze, Partzan ima jednu pobedu i osam poraza.

"Sjajno je što smo igrali Evrokup, to je jako takmičenje. Partizan ima mladu ekipu i zato je važno da se stekne iskustvo. Da se svake nedelje igra jak meč. Imali smo dosta povreda, to je uticalo da se ne kvalifikujemo dalje. Ali sjajna stvar je igrati protiv kvalitetnih evropskih ekipa."

Najbolji igrač Partizana u dosadašnjem toku sezone priznao je da je u prethodnih nekoliko meseci tokom boravka u Beogradu ubrzano sazreo.

"Nisam mogao da pretpostavim kakav će mi biti boravak ovde u Beogradu, kakav je grad i šta me čeka. Nisam imao sa čime da ga poredim jer sam prvi put igrao u inostranstvu. Zanimljiva nam je sezone do sada, naravno, bilo je uspona i padova. Nova zemlja... To je sjajno iskustvo i prethodna četiri meseca su mi pomogla da sazrim kao osoba."

Šta sve Partizan mora da promeni, odnosno popravi, kako bi imali kontinuitet pobeda i dobrih partija.

"Najveća boljka nam je odbrana, ali ako pogledate nekoliko prethodnih utakmica, igrali smo veoma dobro u tom segmentu u prvom poluvremenu. Mada smo se malo gubili u nastavku. Naravno, nije 20 minuta dovoljno, moramo da igramo svih 40 i čini mi se da idemo u tom smeru."

Najbolji dokaz o tome da je Vilijams Gos definitivno najvažniji igrač u ekipi je i prosek minuta provedenih na parketu. Naime, on prosečno provede 31,3 minuta u igri.

"Kao takmičar, uvek hoćete da budete na parketu, za to se spremate, trenirate. Šta god trener traži od mene. Naravno, ozbiljan mi je izazov da kao profesionalac igram tako mnogo, ali navikavam se kako sezona odmiče."

Kada je došao u Beograd američki plejmejker nije znao mnogo toga o Jadranskoj ligi i onome što ga čeka na terenima širom bivše Jugoslavije.

"Sjajna stvara u ABA ligi je da svako može da pobedi svakoga. I nema utakmice u koju možete da uđete opuštenije, nego moraju koncentracija i spremnost uvek da budu na visokom nivou. Uživam da igram i ABA i Evrokupu."

Partizanov Amerikanac smatra i da je vreme da crno-beli u drugom delu takmičenja na Jadranu naplate neke dugove.

"U prvom delu smo imali par kikseva, MZT, sad smo im se revanširali. Ima tu još nekih timova koji su nam ostali dužni, pa se nadam da ćemo u drugom delu da im uzvratimo na pravi način."

Vilijams Gos je vrlo brzo postao ljubimac navijača Partizana i kaže da mu kao strancu to dosta znači.

"Zahvalan sam na podršci navijača, mada se ne opterećujem komentarima. Volim ljude i volim da me vole. Važno je da su ljudi uz nas, nadam se da će ih vremenom ponovo biti sve više i više u hali."

Bliže se i božićni i novogodišnji praznici, a naš sagovornik kaže da mu je ovo prvi put da će biti van SAD u tom periodu.

"Srećom tu mi je devojka, zajedno ćemo provesti praznike i drago mi je što ću imati nekog svog ovih dana u Beogradu. Moj otac i majka su bili u novembru celog meseca. Bilo je sjajno, pogotovo dok se na početku navikavaš. Oni su se oduševili Beogradom. Samo tri dana pošto su se vratili u SAD zvali su da kažu da im već nedostaje Beograd."

Vilijams Gos ističe i da je navikao da u ovom periodu godine igra utakmice dok ostali slave ili se bave kupovinom poklona.

"Igramo sa Mornarom baš pred Božić, a na koledžu je bilo slično, pa smo tek posle utakmica dobijali pauzu. Mada navikao sam da igram kad ostali praznuju. Nije to ništa strašno."

Uoči početka sezone rekao nam je da nije veliki ljubitelj video igrica, ali se to u međuvremenu promenilo jer ipak je trebalo "ubiti" vreme u novoj sredini u danima koji nisu bili za šetnju.

"Igrao sam dosta i to 'Mafija 3'. U stvari, okrenuo sam igricu. Baš sam pre neki dan rekao Mihi (Andriću, prim. aut) da moram da nabavim neku drugu. Možda bi mogao da dobijem neku igricu kao božićni poklon."

Vilijams Gos inače stanuje relativno blizu hale Pionir pa lagano i peške stiže na treninge.

"Navikao sam se na kraj, sve bolje se snalazim. Dobro je da mi više nije potreban Mapkvest, znam gde mi je supermarket, kako da dođem do tržnog centra. Što se tiče znanja srpskog, naučio sam par reči, ali ne mogu baš celu rečenicu da sklopim."

I za kraj - šta je ostavilo najjači utisak na tebe tokom dosadašnjeg boravka u Partizanu i Beograd.

"Uživao sam igrajući derbi prvi put u životu, kada sam video kako su naši navijači napunili dvoranu. Bili su tu i moji roditelji. Celo to iskustvo bilo je sjajno. Nažalost, nismo pobedili, ali verujem da hoćemo u sledećem derbiju", zaključio je Partizanov perpetum mobile.

Piše: Marko Protić

