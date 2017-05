Iskreni Željko Obradović: O reprezentaciji, Feneru, Evroligi, NBA, Realu, Dončiću...

Kada najtrofejniji evropski trener govori, svi pažljivo slušaju...

Reč Željka Obradovića uvek se daleko čuje i pomno se prati sve što izgovori najtrofejniji stručnjak u istoriji evropske košarke. A bar osvajač osam evroligaških pehara uvek ima o čemu da govori.

Tokom gostovanja klupskoj televiziji u čast prolaska na evroligaški Fajnal for (Istanbula, 19-21. maj) treći put zaredom otkako je preuzeo turskog šampiona, Obradović je govorio o mnogim temama. Od toga da li igrači treba da nastupaju u reprezentaciji, pa sve do činjenice da mnogi igrači danas odlaze u NBA ligu samo, a ne dobijaju adekvatnu minutažu...

Pre svega, srpski trener krenuo je od četvrtfinalne serije protiv Panatinaikosa, gde je Fenerbahče rutinski slavio sa 3-0.

„Bila je to jako teška i emotivna serija za mene. Nadam se da više neću morati da igram ovako važne utakmice protiv Panatinaikosa. Pred početak četvrtfinala razgovarao sa svojim igračima o svemu. Košarkaška je igra koja se igra '5 na 5'. I ne menja svoj oblik ni na koji način. Kada smo ojačali odbranu, dobili smo samopouzdanje da i u napadu igramo bolje. Pre druge utakmice zaboravili smo da već imamo jedan meč prednosti. Imali smo i mi naših grešaka, ali sve je to deo igre. Završili smo treći meč s 18 poena viška, ali smo imali 19 izgubljenih lopti“, rekao je Obradović i dodao:

„Studirali smo Panatinaikos zajedno satima. Kao što uvek kažem - mi smo prilično jak tim, samo dok smo zdravi“.

Jedna od tema razgovora bio je i predsednik Fenera, Aziz Jildirim.

„Aziz Jildirim nam je uvek pružao veliku podršku. I hvala mu na tome. Nikada neću zaboraviti trenutak kada je došao do tima u hotel posle onog teškog poraza od Baskonije u Vitoriji. Ali, s njim ne razgovaramo mnogo o košarci, već o životu“.

Reči hvale Obradović je imao i za igrače.

„Kao trener moram da kažem da su moji igrači igrali dobro. Oni nikad ne odustaju, uvek se bore i to me čini ponosnim. Najvažniji element u košarci jeste da se borite do poslednje sekunde. Naši navijači znaju da se uvek borimo, a svojim igračima sam zahvalan zbog toga što su takvog mentaliteta“.

Malo i o Fajnal foru Evrolige, gde Fenerbahče, Real i CSKA čekaju poslednjeg učesnika. A bira se između Olimpijakosa i Efesa.

„Mi ćemo da promenimo kontinent kako bismo igrali na F4, dok ostali timovi dolaze iz Evrope. Šale na taj način su odlične. Sudar s Realom biće jako interesantan. Real je ligaški deo sezone Evrolige završio jako dobro. Pored agreisvne odbrane, našli su načine kako da postignu veliki broj lakih poena“, jasan je Obradović, a zatim je produžio:

„Odlazak Serhija Rodrigeza otvorio je prostor Luki Dončiću da pronađe svoj put. On može da igra na pozicijama pleja, beka i krila, što znači da trener ima više opcija s njim. Poznajemo Real jako dobro. Znamo ih s F4 pre dve godine, ali sada smo mi mnogo iskusniji tim“.

Kada je u pitanju tim koji je najbolje odigrao prvi deo sezone u Evroligi, Obradović nije imao dilemu.

„To je Real Madrid. A Serhio Ljulj je imao fantastičnu sezonu“.

Popularni Žoc osvrnuo se i na činjenicu da će se F4 igrati u Istanbulu.

„Da, Fajnal for se igra u Istanbulu, a prošle godine Berlin je bio kao Istanbul. Imali smo veliki broj navijača tamo, a tako će biti i ovde. Najvažnije je samo da igramo u okruženju gde su košarka, sport i respekt glavne norme. Barsini navijači mogu da budu pozdravljeni od strane Madridista posle Mesijevog gola na stadionu Santjago Bernabeu. I ja to želim u Evroligi. Moramo da poštujemo sve, bez obzira na to ko je protivnik“.

O novom formatu Evrolige...

„Jako dobra stvar. Evroliga je velika organizacija. Svi igraju sa svima, što posebno raduje navijače. Vrlo pozitivna stvar za košarku. Jedini negativni segment je taj što su igrači mnogo umorni. Nemaju priliku da se odmore. Mojim igračima sam rekao da se dobro odmore na kraju sezone“.

Ali, Obradović podseća na jednu vrlo bitnu stvar - reprezentaciju i obaveze koje će pojedinci imati tokom leta.

„Mnogi će imati posla i sa nacionalnim timovima, a nastupanje u dresu reprezentacije je lepa i posebna stvar. Uvek podržavam svoje igrače da idu i igraju“.

Obradović je poručio da, bez obzira na sve, igrači moraju da imaju svoj sindikat.

„Igrači moraju da imaju svoj glas, koji drugi treba da čuju. Oni moraju da budu zaštićeni, zato bi dobra stvar bila da se kreira unija igrača“.

A onda je bilo govora i o NBA ligi...

„San svakog igrača je da igra u NBA ligi i to je nešto na šta je svaki tim spreman. Stalno pričamo s predsednikom i menadžerima. I preduzeli smo mere. Neki igrači idu u NBA kako bi gledali utakmice s klupe kao nekakvi navijači. Svojim košarkašima uvek želim sve najbolje. Ali, sve je to individualna odluka. Ne možemo da plačemo ako neko želi da ode u NBA. Ako neko ode, neko drugi će doći“.

Posle svih tema o kojim je pričao, Obradović je dobio dve posebne poruke od svojih bivših igrača. Prvo od Nemanje Bjelice, zatim i Šarunasa Jasikevičijusa, sadašnjeg trenera Žalgirisa.

„Jako sam zahvalan zbog toga što sam imao priliku da radim s vama, treneru. Osim stvari koje sam naučio o košarci, s vama sam naučio mnogo toga i o životu. Ne samo što sam bolji igrač, već sam i bolji čovek. Želim vam sreću na Fajnal foru, kao i Feneru, celom timu i navijačima. Sve najbolje, treneru“, poručio je Bjelica, a onda se uključio i popularni Šaras:

„Gospodine Obradović, imam priliku da vam poželim sve najbolje na F4. Vaš tim izgleda fantastično u najboljem trenutku sezone. Svi znaju koliko mi je zadovoljstvo bilo da radim s vama, da provodim vreme s vama. A sada, kada sam u novoj profesiji i da učim trenerski zanat od vas. Želim vam dobar kraj sezone, da osvojite Evrolige. A pošto je Fenerbahče jedini moj bivši klub na završnom turniru, navijaću za vas svim srcem. Nadam se da ćemo uspeti da se vidimo na leto, jer verujem da će nam biti lepo, kao što uvek i jeste. Želim vam sve najbolje“.

Iskreni osmeh ozario je Željka Obradovića.

(FOTO: MN Press)