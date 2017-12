Isplaćeno 2.160.241 RSD na MOZZART aparatima!

Platinum Jackpot isplaćen na uplatno-isplatnom mestu Novi Sad 1!

Novogodišnji poklon stigao je ranije u Novi Sad, gde je srećna dobitnica u okviru Jackpot akcije danas na uplatno-isplatnom mestu Novi Sad 1 uhvatila Platinum Jackpot u vrednosti od tačno 2.160.241 RSD! Čestitamo!

Iako je ostalo malo do kraja godine, to, naravno, ne znači da je to kraj za 2017. godinu što se tiče fantastičnih dobitaka na aparatima. Akcija se nastavlja, a u narednom periodu očekujemo još milionskih dobitaka.

Krenite odmah u vašu omiljenu kladionicu, jer možda ovakva impozantna suma čeka baš vas na MOZZART aparatima!

Da, podsetimo, mesečni fond za džekpotove iznosi više od 15.000.000 RSD! Probaj nove aparate premium klase, možda i ti osvojiš DIAMOND džekpot u iznosu od preko 5.000.000 RSD, ili neki od lokalnih džekpotova GOLD, SILVER ili BRONZE, čiji su iznosi takođe uvećani!

Svi znaju gde aparati najviše daju! U MOZZARTU naravno, jer Mozzart pravi milionere.