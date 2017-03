Džejmi Vardi: Pretili su da će me ubiti! Napadaju mi ženu i decu... Navijači me više ne vole

„A nisam „bušio“ Ranijerija“, brani se napadač Lestera

Veličina slova A A A

Mediji su ga optužili da je bio krtica. Jedan od četvorice zagovornika smene Klaudija Ranijerija u svlačionici Lestera. Posledično, pretvorili mu život u pakao.

Džejmi Vardi, najbolji strelac Lisica u sezoni osvajanja Premijer lige, našao se na meti navijača „rođenog“ kluba koji u njemu vide izdajicu, čoveka koji je zajedno sa Vesom Morganom, Kasperom Šmajhelom i Denijem Drinkvoterom „bušio“ italijanskog stratega. Toliko ga ne vole u poslednjih mesec dana da hoće da ga - linčuju!?

„Kad se te priča o „bušenju“ pojavila u javnosti, ljudi su je progutali i počeli da skaču na mene. Dobijao sam pretnje smrću, mučili su moju porodicu, moju decu, sve nas. Pretnje su počele na društvenim mrežeama. A proširile se dok sam šetao ulicom. Pošteno govoreći, dobijam ih svake nedelje. Izgleda da me navijači ne vole. Počeo sam da se navikavam na to, ali kad su ljudi krenuli da seku put mojoj supruzi, dok je vozila auto, a u njemu bila i deca, onda... Nije to baš najbolja situacija. Desilo se to više puta. Užasava me“, ispovedio se Vardi engleskim medijima.

Logično je zapitati se: gde je policija?

„Sve što ona može da uradi jeste da ugasi nečije Tviter naloge. A ovo na ulici... Mogu da te pretiču kako hoće i ako nema kamera, nagrabusio si. To što me vređaju ne na svakom stadionu na kom sam se pojavio odtad, ma na to sma i navikao“.

Druga - a možda i prva - stvar je što sam Vardi kaže da uopšte nije bio za smenu Ranijerija.

„Nije tačno da sam ja tražio da dobije otkaz. Pisali ste kako smo odmah posle gostovanja Sevilji tražili od uprave da smeni tadašnjeg šefa struke i da sam ja bio na njemu. A to nije bilo moguće, jer sam tri sata proveo na doping kontroli. Čak su me neki od vas čekali za izjave posle tog meča“, obratio se novinarima.

I još nešto, što će možda pomoći da ga pojedini shvate:

„Da je postojao problem između mene i šefa, otišao bih kod njega u kancelariju i sve bismo razrešili za tablom na kojoj se crta taktika, jer je reč o čoveku koji voli da sasluđa druga mišljenja. Iskreno, te priče su mi baš naudile. Pojavilo se dosta lažnih optužbi na moj račun i kao fudbaler ništa nisam mogao da učinim tim povodom. Profesionalac to mora da potisne i da se koncentriše na fudbal“, rekao je Džejmi Vardi.

(FOTO: Action images)