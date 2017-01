Ispovest Nemanje Stevanovića: Kad dođe moje vreme, niko me neće pomeriti sa crte

Golman Partizana za MOZZART Sport govorio i o sumnjama u njegove domete zbog visine, te glasinama da ima istetoviran Zvezdin grb

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Portoroža)

Voleo bih da vidim Nemanju Stevanovića. Dajte šansu Nemanji Stevanoviću. Što se dovodili Stevanovića ako vam dečko sedi na klupi? Kad će da brani Nemanja Stevanović?

Tako pričaju i pitaju (se) navijači Partizana - oni sa zapadne i istočne tribine - tako i pišu navijači crno-belih željni da na delu vide nekadašnjeg golmana Čukaričkog na delu. Samo jedan meč, onaj u osmini finala Kupa Srbije protiv Žarkova, kad objektivno nije imao posla, nedovoljan su uzorak da bi Grobari sudili o kvalitetima momka iz Loznice, koji deluje toliko samouvereno da ga ni šestomesečno sedenje na klupi nije poremetilo.

"Ne kajem se nijednog trenutka što sam došao u Partizan. Nijedan dan čekanja šanse u ovom klubu nije bačen. Jedna godina branjenja za crno-bele, kad se desi, može da donese više nego četiri godine među stativama Čukaričkog. Strpljivo čekam šansu. Znam da ću je, kad mi se ukaže, iskoristiti. Želja mi je da ostavim trag u klubu i produžim tradiciju dobrih golmana kakve je Partizan imao, počev od Milutina Šoškića i Ivana Ćurkovića, zaključno sa mojim idolom iz detinjstva Ivicom Kraljem", priča za MOZZART Sport Nemanja Stevanović.

Trenutno je u senci Filipa Kljajića, u koga šef struke Marko Nikolić ima poverenje. To ne znači da je Stevanović manje kvalitetan, već samo da se u Humskoj 1 poštuje redosled.

"Kljajić je duže u klubu, čekao je šansu i sad brani. I ja ću svoju priliku sačekati. Dve godine sam u Čukaričkom bio rezerva Borivoju Ristiću, pa naredne dve branio bez preskočene utakmice. Čak sam proglašen za najboljeg golmana Superlige. To iskustvo omogućava mi da se lakše nosim sa sadašnjim statusom drugog golmana, ali ja znam da ću, kad za to dođe vreme, postati prvi golman Partizana. A onda me niko neće pomeriti sa crte".

Da je letos Ivan Tomić imao bolje rezultate i ostao šef struke, izvesno bi Stevanović dobio šansu umesto Bojana Šaranova po odlasku tadašnjeg prvog golmana u Karabag, Ovako, pak, greje klupu...

"Partizan je veliki klub, uvek ćemo i Kljajić i Jovičić i ja imati dosta i pozitivnih i negativnih komentara, među nama stvarno nema sujete, jedan drugog bodrimo, tako da na dobre i loše komentare ne obraćamo pažnju".

Akcenat u ovoj priči ipak je na Stevanoviću koga navijači tek treba da vide. Možda bi sve bilo drugačije i da nije bilo rane eliminacije od Zaglebja pošto bi u tom slučaju bilo mogućnosti da golmani podele minutažu? Sledeće sezone Evrope možda i ne bude...

"U svakom slučaju je eliminacija Partizana iz Evrope bila kobna po klub, ali i za nas igrače, jer bismo imali više utakmica i prostora za rotaciju svih igrača pa i nas golmana. Što se tiče kazne UEFA, koliko znamo ništa još nije definitivno. Znamo naš cilj, to je dupla kruna, o onome što nije na nama ni ne razmišljamo".

Bilo kako, trenutno Stevanoviću nema druge no da strpljivo čeka šansu. Sa njim i navijači dok raspredaju priče o golmanu koga su samo retki među njima uopšte i videli. Ali je zato veliki broj "sveznalica" koji su odmah snimili da je Stevanović visok samo 183 centimetara i procenili da sa tim stasom ne može biti vrhunskim golman?

"U mom slučaju se pokazalo da i sa ovim visinom mogu da branim. Danas se traži da golman mora dosta da igra nogama, da prati igru kao libero. Prošla su vremena kad je golman od dva metra stajao na liniji i branio", smireno odgovara Stevanović.

Još jedna se rasprava već mesecima vodima po zadimljenim kafanskim stolovima kad je Stevanović u pitanju. U Beogradu "svi znaju sve", pa se tako proširila i priča da je 24-godišnji golman veliki navijač Crvene zveze, toliki da čak ima istetoviran i grb Partizanovog večitog rivala...

"Pre svega sam profesionalac, ali... Nikad nisam bio u selekcijama Crvene zvezde, niti sam bio na utakmicama, niti imam tetovažu o kojoj se pisalo. Znam kroz šta sam prošao i kakav trud sam uložio u životu da bih bio u ovakvom klubu. Na svakom trenuku ostavljam maksimum, kao i na utakmicama. Gledam da mi ljudi sude prema tome, a na komentare se na obazirem. Ovim prelaskom sam video ko su mi pravi prijatelji i ovom prilikom bih zahvalio svim pravim navijačima što su uz mene od prvog dana. Kao i južnoj tribini, odakle nisam čuo nijedan jedini zvidžuk. Na tom poverenju Grobarima ću se odužiti na terenu. Kad-tad", kategorički će Stevanović.

Uostalom, crno-bela boja ga prati kroz celu karijeru...

"Bio sam u BASK-u, pa u Čukaričkom, sad u Partizanu. Srećan sam što sam deo ovakve ekipe i što ću, jednog dana, kad ostavim rukavice, moći da kažem da sam igrao u klubu bogate tradicije. U kome ne bih ni završio da nije bilo Milana Ševa, mog dogugodišnjeg učitelja kome dugujem sve u karijeri", ističe za kraj Nemanja Stevanović.

