Itudisov vapaj: Fajnal for umire kao format! Budućnost košarke je u zatvorenoj ligi, neka pravila budu ista za sve

„Egoizam ne vodi nigde“, kaže trener moskovskog CSKA o ratu Evrolige i Fibe

Veličina slova A A A

Dimitris Itudis odavno spada u red cenjenih evropskih stručnjaka i njegove reči često imaju jak odjek.

Trofejni stručnjak moskovskog CSKA zato je osetio potrebu da se njegove reči zaista čuju, posebno jer je želeo da razgovara o brojnim stvarima koje mu leže na duši.

Pre svega, demantovao je priče da je CSKA veliki kupac na evropskom košarkaškom tržištu.

„Kada govorimo o našoj strategiji na tržištu, moramo da biramo između dva puta. Prvi je da dovedemo najvažnije igrače kada se sezona završi, iako ne razgovaramo ni sa kim dok sezona traje, ili da rizikujemo i čekamo da NBA timovi otpuste višak igrača i tako potencijalno ostanemo bez onih koji su ranije bili dostupni. Shvatamo svi da je NBA prioritet mnogih igrača, posebno Amerikanaca, zbog količine novca i vrednosti šampionskog prstena. Mi uvek biramo prvi put“.

Ali, tu CSKA mora da se pridržava striktno postavljenih pravila, što klubu dosta ograničava prostor za manevar na tržištu...

„Moramo da poštujemo ograničenja nametnuta od strane Evrolige. To nas stavlja u podređen položaj u odnosu na ostale zemlje i klubove. Fenerbahče može da ima devet ili deset stranaca, Olimpija, Efes, Barselona, Real i mnogi drugi imaju po devet. Mi moramo da radimo pod određenim pravilima, a opet održavamo atraktivan nivo košarke, dopadljiv navijačima i poklapa se sa identitetom kluba“.

Armejci su ovog leta ostali bez Miloša Teodosića i Arona Džeksona, a Itudis podseća da je praktično do početka sezone bio bez kompletnog rostera na treninzima.

„Miloša i Arona smo zamenili dvojicom vrhunskih pojačanja. Ali, imali smo premalo vremena za rad, zbog reprezentativnih obaveza, pa sad u hodu moramo da se uigravamo. Nadam se da nas to neće koštati poraza“.

Itudis je ukazao na činjenicu da će i u VTB ligi i Evroligi sve odlučiti Fajnal for, zbog čega nije baš srećan.

„Iako imam veliko poštovanje prema formatu F4, pošto sam učestvovao na 11 takvih turnira, mislim da taj format umire. Ljudi stalno pričaju o tome kako je F4 dobar jer se igra jedna utakmica i sve je moguće. Dobro, hajde onda da ceo šampionat odlučuje samo jedna utakmica. Zašto igramo ligu sa 30 kola? To je nešto što mora da se promeni što pre. Ako hoćete jednu utakmicu da odlučuje, neka to bude finalna. Prošle sezone dvorane bi bile prepune u polufinalnim mečevima CSKA - Olimpijakos i Fenerbahče - Real. A onda postavite da se finale igra na jednu utakmicu i odredite grad gde bi navijači oba tima mogli lako da dođu“, predlaže grčki stručnjak.

Čovek koji je dugi niz godina učio trenerski zanat od Željka Obradovića govorio je i o budućnosti evropske klupske košarke, ali i ratu Evrolige i Fibe.

„Ljudi koji vode Fibu i Evroligu treba da čuju glasove igrača. Potrebno je da oni budu zdravi i i zadovoljni, spremni da se takmiče. Na kraju dana, oni donose šou navijačima. Te nesuglasice koje postoje moraju da nestanu što pre. Svi smo odrasli ljudi, svi volimo košarku. Egoizam ne vodi nigde. Košarka mora da ujedini. Ovo je trenutak kada bi trebalo da se sinhronizuju pravila u svim ligama - NBA, NCAA, Evroligi i Fibinim takmičenjima. Ljudi su zbunjeni, kao da ne gledaju isti sport“.

(FOTO: Action Images)