Iz pera Zorana Čuture: Bravo susedi! Slovenija je bliža zlatu zbog Jovića

Srbija i Slovenija u finalu! Zvuči kao izveštaj s prvomajskog turnira republika i pokrajina iz 78'. Ove nove generacije ni ne znaju o čemu pričam… Ili kao vic koji se odnosi na to vreme. A nije – na krajnje ozbiljnom Evrobasketu 17' u finalu će igrati Srbija i Slovenija. Pa, bravo susedi! Ključ ulaska u finale je bilo održavanje ekipe na okupu i igranje odbrane kroz turnir, a to Hrvatska ne radi. U tome je – čini mi se – najveća razlika. A za treće mesto i bronzu će igrati Rusi i Španci – to će biti oproštaj velike generacije Španaca koja je dominirala evropskom košarkom poslednjih petnaestak godina. Oproštaj s medaljom ili bez nje? E, to će zavisiti od Šveda i društva.

Jeste li primetili da su se igrala verski kompaktibilna polufinala, katoličko je bilo ono između Španije i Slovenije, a pravoslavno ono između Srbije i Rusije? Goran Dragić se, doduše, nakon utakmice prekrstio, zapravo prekrstio se tri puta s tri prsta, pa je tu podelu malo poremetio. Poljuljao. No, dobro, njegovo pravo je da pokaže ko je, gde pripada; očigledno da pripada obema stranama ostavljajući srce na parketu za Sloveniju, a negujući veru otaca i praotaca. Trećoj strani pripada možda i najviše – Amerikancima koji ga masno plaćaju. Sveto trojstvo pripadnosti. 'Moje telo možete imati, dušu nikad'. Sigurno to pomisli svaka druga prostitutka. Ne mislim ništa loše, i prostitucija je časno zanimanje… Najstarije poduzetnice… Da mi je, pak, znati što bi se kod nas dogodilo da neki od košarkaša iskaže taj poriv, poriv za javnim iskazivanjem etničko/verskog porekla…

Iskreno - ostao sam u šoku pobedom Slovenije protiv Španije. Zapravo, ne pobedom, nego načinom na koji su Slovenci pobedili i konačnom razlikom. Zgodno je to što je Slovenija istorijskom pobedom osigurala prvu medalju u istoriji, čime je postala deseta država (ako Srbiju smatramo sukcesorom medalja one krnje Jugoslavije) koja je osvojila medalju u zadnje 22 godine. Od Atine, poslednje hrvatske košarkaške medalje i silaska s postolja. Pa eto, službeno smo deseti na ovom Evrobasketu, tu negdje očigledno i pripadamo. Tokom poslednje dve decenije.

Uoči utakmice sam i dalje naivno mislio da su Španci u prednosti, čak i na poluvremenu sam mislio (nije dobro previše misliti, to je moj stari problem…) kako utakmica ima sličan scenario kao i one njihove prethodne, s Turskom i Nemačkom. Lagani zaostatak, igraš svoje, i suparnik puca… Nije išlo. Slovenci su ih pomeli, čak ni 'ponizili' nije prejaka riječ, energijom, trkom čak i po cenu greške i taktikom kojom su napali braću Gasol izvlačivši ih iz reketa. Pa odlična trojkaška veče, pa Dončić blizu 'tripla-dabla', pa Dimec i Čančar s klupe pariraju braći Ernangomez s klupe. Pa Španci odustaju, Skariolo pravi alibi ni ne pokušavajući da bilo šta promeni, a Pau Gasol se NBA-ovski smeška celu poslednju deonicu. Ma ludnica! Prijatelju Dagu, koji je u Ljubljani seo na avion prema Istanbulu odmah posle četvrtfinala, isplatio se odlazak. Blago njemu. Negde po Bejogluu je igrao treće poluvreme. Vi, čitaoci, za utehu u trećem poluvremenu probajte da izguglate mamu Luke Dončića, upozoren sam na nju. Inače mi ne bi palo na pamet, časna pionirska.

Ono drugo polufinale, sinoćnje, nudilo je duel dva različita koncepta. Ruski u kojem pojedinac (Šved) čini ekipu boljom, i srpski u kojem ekipa čini pojedinca (Bogdanović) boljim. Taj sastav Srbije, ta ekipa, lako je i prelako imala vrlo ozbiljnu prednost do kraja treće deonice, najviše šesnaest razlike. Marjanović fantastičan, Bogdanović dobar, igrači s klupe daju puni doprinos, odbrana je uspela da limitira Šveda, sve idealno… I onda, ničim izazvani, jednostavno im je ušlo ono što pre nije, Rusi pogode tri trojke, uhvate priključak i sve se pretvori u ozbiljnu dramu. Pa se još kod Srbije povredi Jović, jedini pravi plej, pa Bazarevič krene s niskom petorkom - svi na perimetru - i pravila srpskog sastava više nije bilo moguće ispoštovati.

Svaka je lopta u poslednjih pet minuta bila od kapitalnog značaja. Ključne su bile one kad je Šved promašio trojku kod zaostatka 73:75, i one koje je Bogdanović potom pretvorio u trojku i dvojku. Čistim individualnim akcijama, mora se reći, koje je prethodno, kad je zagustilo, promašivao. Iznenadio sam se kad sam vidio Švedova 33 poena – nije tako izgledalo… Pravi “kiler”… S pobedničke strane Bogdanović 24, uz titulu čovjeka odluke, Marjanović 18, šut 7 od 10.

Saša Đorđević je uhvatio ozbiljan kontinuitet – na svakom takmičenju koje je vodio otkako je preuzeo reprezentaciju uveo je Srbiju u “zonu medalja”. Uz izostanke igrača, upravo je Srbija najviše iskasapljena otkazima i povredama, ovo sigurno srebro mirne duše se može nazvati “čudom”. Ali za nešto više protiv Slovenije će im biti potreban Jović, u pravom izdanju. Dok ovo pišem, dakle, a Jovićevu povredu pokušavaju da saniraju - Slovenci mi se čine bližim zlatu.