Sećate li se gazde sa dva ferarija, koji je okupio poznata imena u engleskom sedmoligašu? Glen Templin, vlasnik i menadžer Bilerikaj Tauna, uživa u plodovima rada. Njegov tim niže uspeh za uspehom. Lider je divizije Istmijan u sedmoj ligi sa dva meča manje, poslednji poraz doživeo je još 12. avgusta, a sve je bliži i glavnom žrebu FA kupa.

U okviru 4. runde kvalifikacija za najstarije takmičenje na svetu Bilerikaj gostuje Brekli Taunu, članu šeste lige, što nikako ne plaši Džermejna Penanta, Pola Končeskog i Džejmija O'Haru, nekadašnje premijerligaške zverke. Naime, gosti su u minuloj rundi eliminisali upravo šestoligaša Hangerford ubedljivim trijumfom pred svojim navijačima - 6:1.

"Biće teško. Igramo protiv tima iz višeg ranga, i ovo je ubedljivo najveća utakmica otkako sam preuzeo klub. Ako bih morao da postavim cilj, onda bih želeo da omogućim svima koji vole Bilerikaj da se naš klub nađe u žrebu sa velikim zverkama", istakao je Templin pred današnji meč.

Richard and Ray settling in well at Billericay and are going to make the most of there opportunity for a new future

Welcome to BTFc Family pic.twitter.com/6lMZSEGpjN