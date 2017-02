Jadranska liga menja format zbog FIBA?

Kako stvari sada stoje, pred nama je novi period neizvesnosti...

Jadranska liga ponovo bi mogla da doživi veliku promenu u formatu i to zbog zgusnutog rasporeda reprezentativnih takmičenja, pod okriljem FIBA, javljaju Večernje novosti.

Naime, čak šest „reprezentativnih prozora“ u periodu od 20. novembra ove godine, pa sve do 28. februara 2019. godine, dodatno će zgusnuti i ovako prenatrpan raspored tokom jedne sezone, što bi moglo da izazove lančanu reakciju i nove promene u radu regionalnog takmičenja.

Posle samo tri godine otkako je uveden plej-of sistem umesto dotad neprikosnovenog fajnal-fora, Jadranska liga mogla bi da se vrati korenima. Precizno, F4 bi ponovo bi mogla da postane formula kojom bi se dobijao šampion ABA lige.

A zašto? Naime, ono što je nejasno u ovom trenutku jeste kako bi se kreirao raspored za sledeću sezonu u istom formatu? Posebno jer bi trebalo da startuje kasnije od aktuelne. I to zato što je finale Evrobasketa zakazano za 17. septembar.

Za sledeću godinu za predviđena su čak tri „reprezentativna prozora“. Prvi bi se dogodio od 20. do 28. novembra, potom od 19. do 27. februara, pa od 25. juna do 3. jula. Što, čistom računicom, klubovima oduzima 20 dana u startu.

S druge strane, Novosti pišu da postoji mogućnost da se domaća prvenstva dodatno skrate, ukoliko ne bude promene formata doigravanja. Što je, navodi se, teško za očekivati.

Ono što se takođe pominje jeste i to da bi od naredne sezone moglo da se uvede još jedno ABA takmičenje. Odnosno - ABA Superkup, gde bi se četiri ili osam najboljih timova u Ligi borilo za prvi pehar u sezoni. Po ugledu na mnoge najmoćnije evropske lige.

Bilo kako, čini se da je pred nama novi period neizvesnosti...