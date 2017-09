Jedan na jedan sa “Zločestim”

"Kada smo prošle godine putovali i imali prilike za to, sa asistentima smo gledali utakmice Crvene zvezde. Razgovarali smo o Zvezdi. Slušao sam o Zvezdi još i dok sam bio na koledžu pre 12 godina", kaže Tejlor Ročesti

Iskusan - i košarkaški i životno. Zna gde je došao, zna šta se od njega očekuje i zasad mu je lepo. Igrao je za reprezentaciju Crne Gore što mu olakšava stvari, ali i diže odgovornost jer je došao u evroligaški klub sa velikim očekivanjem javnosti.

U razgovoru za MOZZART Sport Tejlor Ročesti dotakao se zanimljivih stvari, pa i nadimka koji su navijači počeli da mu "daju", u pozitivnom smislu naravno - Zločesti. Zbog rime, logično.

Inače, Tejlor odaje utisak inteligentnog čoveka, smirenog i veoma svesnog svega što se događa oko njega. Radi se o igraču od 32 godine, sa enormnim iskustvom, koji je 2015. godine dobio nagradu Alfonso Ford za najboljeg strelca Evrolige.

Teško da možete da imate mnogo boljih stvari su svom CV-ju.

"Osećam se odlično u Beogradu! Ovde sam skoro nedelju dana. Uzbuđen sam što ću biti deo ovog procesa. Uzbuđen sam što ću biti deo ovog tima. Sve mi se dopada - od grada do hrane, do kulture, navijača, ljudi...".

Koliko si znao o Srbiji pre nego što si došao u Crvenu zvezdu?

"Igrao sam za reprezentaciju Crne Gore. Tako da znam dosta o ovom regionu, pomalo o istoriji. Uzbuđen sam što sam ovde. Znam koliko je košarka važna u kulturi ljudi. Imam veliku ljubav prema ovoj igri i mislim da sam na pravom mestu".

Igrao si u Crnoj Gori. Da li si uspeo da naučiš poneku reč?

"Ne, nikada me nećete uhvatiti na to ha-ha. Jer kada kreneš malo da govoriš, onda traže još i još. Ljudi traže onda da pričam. Razumem vrlo malo, pokupio sam neke košarkaške reči na srspkom".

Otac mi je rekao - ako daš više poena od protivnika, pobedićeš!

Koje?

"Ne, ne, neću da kažem a-ha-ha. Moja žena je Francuskinja, tako da malo učim taj jezik i to je već dovoljno teško za mene".

BIO SAM LJUBOMORAN DOK SAM GLEDAO EVROLIGU PROŠLE SEZONE

Šta misliš o timu, o trenerima? Koliko si uspeo da upoznaš ljude sa kojima ćeš se zajedno boriti naredne sezone?

"Sve što sada mogu da kažem to je da sam prezadovoljan pristupom. On je fantastičan. Osećaj u svlačionici, na treninzima, na ovoj jednoj utakmici koju sam igrao... Od vrha do dna je odličan, od trenera do poslednjeg igrača. Do naravno Antića koji je poslednji stigao".

Kada smo krenuli da mu kažemo da navijači već imaju nadimak za njega, prekinuo nas je u tome.

"Zločesti (Tejlor to izgovara s ´ć´). To je u prevodu nešto kao Tasmanijski đavo ha-ha. To je počelo u Crnoj Gori, tamo su me tako zvali. Prvo nisam bio baš zadovoljan time, ali prihvatite kada ljudi žele tako da vas zovu. Kada igram dobro, taj nadimak je dobar".

Ponekad zaurlam kad zakucam

Veliki motiv Ročestija za dolazak u Zvezdu bio je to što će igrati Evroligu.

"Igra se u novom formatu, prošle sezone sam samo gledao. Tu se sastaju najbolji timovi i igraju jedan protiv drugih svake večere. Dok sam gledao bio sam ljubomoran, želeo sam da igram. Onda sam došao u klub iz Evrolige i veoma sam srećan zbog ove prilike".

Kakva su očekivanja?

"Očekujem, kao i uvek, da dobijemo skoro svaku utakmicu. Da osvojimo prvenstvo, da donesemo kući trofeje. Zato sam došao u Zvezdu. Velika su očekivanja. Mada, smatram da su očekivanja van svlačionice manje važna od onih unutar svlačionice. Mi sami mnogo očekujemo. Uvek imam velika očekivanja od sebe, da budem što bolji".

DOK SAM BIO U LOKOMOTIVI GLEDALI SMO ZVEZDINE UTAKMICE I ANALIZIRALI

Imaš veliko iskustvo u Evroligi, a oko tebe ima mnogo mladih momaka. Koliko možeš da im pomogneš?

"Da. Morate da miksujete mlađe i starije igrače. Mladi imaju energiju. To može da bude veoma dobra kombinacija. Tim ima mnogo novih igrača, ali ovi mlađi mogu da se oslone na nas starije. I da ta tranzicija bude što kraća".

Igrao si prošle sezone u Lokomotivi iz Krasnodara kod Saše Obradovića. Da li si razvovarao sa njim o Zvezdi?

"Nismo pričali toliko sada kada sam prelazio, ali kada smo prošle godine putovali i imali prilike, sa asistentima gledali smo utakmice Crvene zvezde. Razgovarali smo o Zvezdi. Slušao sam o Zvezdi još dok sam bio na koledžu pre 12 godina".

Na mestu plejmejkera delićeš poziciju sa Nikolom Radičevićem. Zanimljivo, i on je levoruk kao i ti.

"To je zanimljivo za mene jer prvi put u karijeri svakoga dana igram protiv levorukog igrača na treningu. Malo je drugačija dinamika, tek treba da se bolje upoznamo, tu sam samo nedelju dana, biće uzbudljivo kada ceo tim bude na okupu. Sada idemo u Grčku, da imamo jake utakmice i doživimo novo iskustvo kao tim".

Ročestija ćemo, kao i ceo tim, prvi put gledati na "otvorenom" meču na Kritu protiv Olimpijakosa. Taj meč pripremnog turnira igra se u petak. Vreme je da se polako sklapaju kockice pred početak sezone koji je Zvezdi u kalendaru 30. septembra kada crveno-beli dočekuju Mornar.

(FOTO: Mozzart sport, Star Sport)